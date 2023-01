La historia de Benjamín Sierra, un chileno suelto en la Kings League

Benjamín Sierra (26 años) reconoce que todo partió como una broma. En Barcelona, ciudad en la que reside tras haber estudiado administración de empresas en Estados Unidos, presenció a través de Twitch -la nueva plataforma virtual que gana cada vez más espacio entre los jóvenes- cómo Gerard Piqué, el histórico futbolista español, e Ibai Llanos, uno de los streamers más populares del mundo, anunciaban la creación de la Kings League, una competición que ha gozado de éxito desde su inicio. A esta altura, la liga cuenta con la participación de famosas personalidades del mundo del fútbol, como Iker Casillas y Sergio Agüero, quienes poseen sus respectivos equipos.

Benja, como le dicen sus amigos, repasa con El Deportivo su experiencia. “Sigo mucho a Ibai y más que nada a Gerard Piqué. Me gusta mucho su mentalidad empresarial. Como jugador también, claramente. Apenas supe que iban a sacar la Kings League quise apuntarme. Creamos un grupo con unos amigos y estábamos hablando si mandábamos videos o no. Y entre broma, mandamos y quedé. Fui el único de mis amigos que quedó”, dice el sobrino de los exfutbolistas José Luis Sierra y Sebastián Miranda. “Seba Miranda es hermano de mi mamá Macarena y José Luis es hermano de mi papá Claudio. ¿Si juego como ellos? No, no me comparo. Intento ser yo nomás. Con el Coto hablé cuando entré a la Kings League, me escribió. Y Seba es súper cercano”, revela el jugador, que pertenece al equipo XBuyer Team de la Kings League.

El evento, en su edición 2023, inició el 1 de enero. Desde entonces, domingo a domingo se juegan seis partidos por día. Luego viene una fase de Play Offs, donde se determina al campeón de la competencia. Los elencos cuentan con siete jugadores en cancha, con la posibilidad de sumar dos más. Como agregado, los capitanes de cada elenco pueden incorporar miembros a su escuadra en cada jornada.

La prueba para estar en el selecto grupo de futbolistas no fue fácil. “Después de mandar el video nos seleccionaron. Era un entrenamiento donde nos evaluaban. Partíamos con una sesión de fotos y toques para la cámara. Después nos hacían correr, pegarle al balón, ejercicios de defensa, de ataque, entre otras cosas. Después teníamos que meter en el ancho de la cancha una pelota en un arco pequeño. También tuvimos que patear de una portería a otra, sin que toque el suelo, a la malla. Después sacaban datos, y hacíamos un partidito. Fue tres contra tres”, confiesa. “Quedé dentro de 13 mil personas y luego vino el draft. Y de esos 13 mil quedamos seleccionados más o menos 200 personas para ir a las pruebas en la que quedamos 120. Y esos formamos parte de la liga”, agrega el chileno, que en sus redes sociales se hace llamar @bsierrami10.

Benjamín Sierra jugando en la Kings League, el torneo de Gerard Piqué.

“¿Por qué quedé? Yo tenía buen video, tengo buen currículum en el fútbol. He jugado en más partes, llamaba más la atención. Yo igual hice desde la Sub 13 hasta el primer año de juvenil en la Unión Española. Me fui a Estados Unidos porque creía que tenía poca proyección en el club. Estaban subiendo gente de mi misma posición al primer equipo y conmigo no pasaba nada. Ahí decidí irme a estudiar a Estados Unidos”, reconoce quien se desempeñara como extremo derecho.

El día de la selección como miembro de la Kings League fue su primer acercamiento con Gerard Piqué. Sierra no lo olvida. “Bajó del palco cuando terminó el draft. Se metió al medio a felicitarnos, en el círculo. Se metió y nos habló a todos. Nos dijo que enhorabuena que quedamos seleccionados. Fue bastante cercano. No se puso al frente, como uno podía pensar. Fue uno más del grupo, porque abrazó a dos compañeros y se metió en el círculo”, cuenta.

Su presencia en la Kings League ha revolucionado su vida. Reconoce que debe presentarse todos los miércoles a entrenar con su equipo, de cara al partido del fin de semana. Los casi 120 futbolistas reciben un sueldo de 300 euros mensuales, casi a modo de ayuda. El salario es igual para todos. Sin embargo, los exfutbolistas con mayor recorrido, como Sergio Agüero o Javier Saviola, por ejemplo, negocian aparte. Perciben entre 3.000 a 10.000 euros.

“El nivel es muy alto, hay jugadores de tercera categoría nacional, no regional. Nosotros tenemos a Carlos Castro, que jugó en el Real Sporting de Gijón de La Liga y tiene 27 años, no es una persona retirada. El nivel con ellos sube y bastante”, complementa.

El chileno que hoy se luce como miembro de la Kings League ya ha enfrentado a diferentes estrellas históricas del fútbol mundial. Dentro de la cancha de fútbol 7, Sierra se mueve como lateral derecho. Su equipo jugó frente a Kunisports, el equipo de Agüero, que no jugó, y que tuvo a Javier Saviola entre sus figuras. Su elenco cayó por la cuenta mínima.

“Me tocó marcar a Saviola. Lo sufrí por los espacios que usaba, cómo se movía. Te hacía dudar si saltar o quedarte, por ejemplo. Se nota que Saviola hacía movimientos para generarte dudas. Fue bien difícil. Técnicamente es muy superior al resto, pero físicamente estábamos mejor preparados”, dice. De paso, agrega que el exjugador de Real Madrid y River Plate se tomó el partido como si fuese un duelo profesional. “No lo tomó como broma. A ellos les pagan por ir. Aparte, son personas que toda su vida han sido competitivas. Hasta las pichangas con sus amigos la quieren ganar”, dice.

El furor que está causando la liga de Piqué no lo deja indiferente. A través de Twitch, la plataforma que transmite los duelos, han llegado a conectarse un millón trescientos mil usuarios. Una cifra que, sin duda, servirá para que Piqué siga incrementando sus ganancias.

“Es un fenómeno que está teniendo mucha repercusión. Cuando uno va llegando al campo se ven los tiktokers parados en la esquina, los niños tratando de ver si pillan a alguien, lo que sea. Se habla bastante de esta liga en España. El otro día fui al Camp Nou y los niños que estaban ahí, que tenían 20 años, hablaban de la Kings League y en el entretiempo se metían para ver cómo iban. Se está siguiendo bastante”, dice.

A tal punto ha llegado el éxito de la nueva creación de la empresa de Piqué, que hace unas semanas se anunció que la final del certamen se jugará en la cancha principal del Camp Nou, el estadio que recibe los duelos del Barcelona. Ya se han vendido 30 mil entradas de las 90 mil disponibles.

“Es una locura. Ya se han vendido cerca de 30 mil entradas y no se sabe quiénes van a jugar esa final. Sería una locura jugar ese partido, un sueño. Soy hincha del Barcelona, imagínate las ganas que tengo de jugar ese partido, en esa cancha. Pero hay que ir paso a paso”, dice, casi ya repitiendo el discurso de un futbolista profesional.

Sierra no oculta su admiración por Piqué. Lo ve como un espejo, de cara a su proyección como profesional en el mundo de la administración de empresas. Porque más allá de estar gozando el día a día, el chileno suelto en la Kings League reconoce que el exdefensor del Barcelona ha sabido cómo generar un modelo de negocios que no ha dejado a nadie indiferente.

“Admiro la inteligencia que tiene, cómo sabe revertir las situaciones que se le van presentando en la vida. Lo que pasó con Shakira, por ejemplo. Transformó todo un tema de una canción en algo que finalmente le sacó provecho. El tema de los relojes Casio que regaló en la Kings League, de llegar en un automóvil Twingo. Piqué transforma todo en una cosa positiva. También está el hecho de que innova en el fútbol, con reglas que hacen el deporte más atractivo. Está el tema que se metió en el tenis, en la ATP. Me gusta que, aparte que fue un destacado futbolista, sea capaz de tener esa visión de negocios de querer siempre estar innovando”, cierra.