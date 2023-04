A fondo con Jaime Pizarro, ministro del Deporte: “Es muy necesario intervenir con todos los actores para garantizar que los recintos deportivos sean seguros”

Jaime Pizarro (Santiago, 2 de marzo de 1964) cumplió esta semana un mes como ministro del Deporte, una función similar de liderazgo a la que ya cumplió cuando aún no existía esta cartera durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Hoy, con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en el horizonte, el Káiser enfrenta intensos desafíos que detalla en esta conversación.

¿Cómo se da su llegada al Ministerio? ¿En qué estaba cuando recibió el llamado?

Yo estaba en varias actividades distintas, muy focalizado en la Fundación Luksic, donde estaba como director del área de deportes. Como muchas veces sucede y producto del mismo tema del fútbol, estoy adaptado a que los cambios sean rápidos; se presentan y se asumen. Y, en este contexto, estoy muy agradecido de la confianza del Presidente por este nombramiento. Obviamente, que en una medida no menor, el antecedente de haber estado anteriormente en el IND cuando tenía solo un subsecretario, y que fue una experiencia muy interesante y un tremendo desafío, debe haber sido un tema considerado en esta oportunidad.

¿Qué estaba haciendo ese día?

Partí mis actividades normales. De hecho, estando en la oficina tuve que hablar con mi jefa y explicarle la situación que se producía. Y yo creo que este llamado y esta invitación, por lo menos en mi caso, cuando tiene un contenido deportivo como el desafío de organizar los Juegos, indudablemente no admite ningún margen de reflexión. Así que, con ese mismo interés, motivación y desafío, uno se compromete y se dispone a sacarlo adelante. Siento que es una fiesta y una tremenda oportunidad para nuestro país. Y así, como lo viví en algún momento, con la inspiración de que hubiese un Mundial femenino y de que se mejoraran estadios, ahora el desafío es más voluminoso en términos de gente, espectadores, televidentes y el legado, y no admitió reflexión de mi parte.

Dentro de los principales objetivos está que salga bien Santiago 2023. ¿Cuál es el diagnóstico que hizo de la corporación?

En rigor, la corporación cumple una tarea significativa y muy relevante en ese proceso. Incluso, me incorporé como un miembro más de esa organización y, en el directorio que continuaba posteriormente, como presidente. La labor del directorio que lleva un buen tiempo ha venido enfatizándose en materias cada vez más operativas, logísticas y por diversas temáticas que son de su competencia. Me refiero a licitaciones, contrataciones, sponsors... Espero que todos sigamos con esa misma intensidad, involucramiento, participación, porque eso es un atributo que debe estar presente. Yo creo que la forma de hacer las cosas también es muy importante junto con las capacidades y las ejecuciones correspondientes.

¿Se puede garantizar que los recintos van a estar en tiempo y forma?

En eso hemos estado, revisando, ajustando y siguiéndolos muy encima. Hemos visitado varios espacios, estamos en este plan de ir socializando lo que va pasando en cada uno de nuestros recintos. Estuvimos junto a deportistas, federaciones, Comité Olímpico y Panam Sports en el Centro de Deportes de Contacto. También estuvimos en el Centro Paralímpico, que va a ser una obra relevante, muy significativa para los deportistas paralímpicos, porque van a tener su propia casa. Para ellos tiene identidad y es un reconocimiento a su participación. Hemos estado en las subsedes... Nosotros estamos buscando que no solo se cumpla el itinerario, sino que ojalá podamos permitir que algunos recintos sean utilizados antes de los Juegos, porque reconocer los espacios es importante para nuestros deportistas.

¿Siente que a seis meses hay poco ambiente y bajo conocimiento de Santiago 2023?

Mire, yo diría que progresivamente hemos ido notando mucho más entusiasmo, efervescencia y más acercamiento. Una forma en la que se ha expresado es en la cantidad de voluntarios que se han ido sumando a la iniciativa, lo que es fantástico. Y por esas mismas razones nos interesa ir acompañando, contando y difundiendo acerca de las disciplinas, de los eventos, del calendario… También, extendiendo la invitación a que la comunidad pueda participar, ir a los recintos deportivos; que cada uno tenga una gran cobertura y presencia. Prontamente va a estar a disposición la ticketera que va a tener por un lado venta, pero también una cantidad de tickets con gratuidad para niños y personas mayores. Chile va a abrazar estos Juegos y va a ser un tremendo incentivo, que nos puede proyectar con mucha ilusión para estar juntos el 2030.

Sobre ese mismo tema del Mundial de 2030, su antecesora, Alexandra Benado, había anunciado la idea de construir un estadio. ¿Se mantiene en pie esta idea?

En estos momentos, los cuatro países que ya han acordado un trabajo en conjunto en estas semanas están trabajando en extender la invitación a que comunas o regiones se interioricen, compartan su información y así planificar cómo poder sumarse. Lo segundo es que efectivamente recién ahí comienza el proceso para ir oficialmente levantando las sedes o, en otros casos, lugares que sean centros de entrenamiento, de concentración o espacios para activaciones y eventos. Ahora, los recintos se seguirán avanzando y lógicamente, de acuerdo a lo que se establezca y se acuerde en el futuro, porque no hay una definición del número de sedes, estadios ni partidos, vamos a seguir avanzando. Necesitamos ir monitoreando.

¿En lo personal es partidario de un nuevo recinto?

Mire, en lo particular, yo me someto absolutamente al interés y al plan colectivo que esto determine. Es una disciplina que me fascina y lo que más quisiera es ver el máximo de partidos y la mejor competencia posible, pero yo creo que tiene que ir todo paso a paso; definir las sedes, los requisitos... Además, los niveles entre una primera ronda y una semifinal son distintos. Hay que ir viendo y hacer la valoración y la proporcionalidad que corresponde.

Jaime Pizarro, tomando posesión de su cargo como ministro del Deporte del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Foto: AGENCIAUNO.

Usted estuvo dentro de una sociedad anónima como Blanco y Negro y hoy integra un gobierno que es contrario a ese modelo. ¿Cómo enfrenta esa historia pasada y cómo ve ese desafío?

Yo diría que hay una serie de temas en esta materia, donde lógicamente ya ha transcurrido un tiempo desde la implementación de esta ley y que seguramente hoy va abriendo un espacio para revisar qué ha funcionado, qué ha mejorado, qué es perfectible y qué puede ser desarrollado de una manera distinta. Hay varias temáticas que se han presentado, como la separación de la Federación de la ANFP y la regulación sobre las propiedades de las sociedades anónimas deportivas profesionales. A ello se les cuelgan otros elementos que tienen que ver con el fútbol formativo, con el desarrollo del fútbol femenino y que creo que son temas que deben ser revisados. El Ministerio del Deporte ha trabajado en iniciativas de ley para introducir modificaciones. Dicho eso, es que efectivamente desde la primera parte de los dos mil, cuando comenzó este proceso, ha pasado un buen tiempo y creo que hay situaciones que deben ser revisadas.

A propósito, su hijo Vicente es representado por Fernando Felicevich, uno de los agentes más conocidos en el mercado. ¿Cómo lo enfrenta?

Es que yo creo que la problemática que se puede producir ahí es que efectivamente se establezcan regulaciones respecto de las personas naturales o jurídicas que ejercen la actividad de intermediarios de deportistas profesionales. O sea, está muy bien que operen, que existan o que realicen su gestión, pero distinto es el tema de propiedad en organizaciones deportivas profesionales. Ahí yo creo que hay espacios donde debe aclararse y hacerse las modificaciones que sean pertinentes. Son dos cosas que van en líneas paralelas.

¿Lo ha dejado conforme el proceso de profesionalización del fútbol femenino?

Tuve el privilegio de estar en 2008 un poco combinando el tema de la construcción de la red de estadios Bicentenario en Coquimbo, La Florida, Chillán y Temuco, que daban origen al Mundial Sub 20 femenino en nuestro país. Y digo esto, porque a partir de esa experiencia y desarrollo, ha venido creciendo, amplificando su nivel de jugadoras y han aparecido instituciones que han dado una cobertura y un espacio cada vez más amplio. Y, ahora, el dictamen que emitió la Dirección del Trabajo es claro y además va permitiendo de manera progresiva ir contratando a las jugadoras de fútbol profesional, dando un plazo para eso. Creo que se ha ido avanzando, también veo que hay clubes que han tenido una muy buena disposición y están cumpliendo en buena forma. Hay que extender esta invitación a más clubes. Chile ha tenido participaciones internacionales y tiene una arquera con reconocimiento mundial. Entonces, son señales que nos invitan a seguir pasos adelante con la misma intensidad y convicción.

Cambiando de tema, ¿cómo el deporte puede ayudar contra la prevención del delito y la delincuencia en momentos donde la seguridad se ha vuelto algo tan complejo?

Desde el mundo público esta integración e interacción son muy significativas y relevantes. Sin duda que barreras y falta de oportunidades en la práctica de actividad física y deporte, y muy especialmente en nuestros niños, niñas y adolescente, contribuyen a que muchas veces sean capturados por delincuentes o por espacios inseguros y vulnerables. Por lo tanto, el mejorar estos recintos con vida comunitaria, con integración, con participación, va a ayudar al combate de la inseguridad y va a promover que la actividad física y el deporte sean un día a día; sean parte de esta habitualidad. Entonces, también creemos que estos mismos Juegos van a ayudar a dejar un legado respecto de los espacios públicos. Uno de los más emblemáticos, es el Estadio Nacional y estamos viendo cómo va a sufrir cambios, ajustes y modificaciones para que sea utilizado en esos horarios. Ya en 2022 el Mindep constituyó una mesa técnica de trabajo con la Subsecretaría de Prevención del Delito en el programa Somos Barrio, para colaborar y mejorar equipamiento, infraestructura, capacitar a líderes. Se ha estado contribuyendo y esto apunta a un apoyo territorial muy significativo. También estamos trabajando con el Mineduc en un proyecto de infraestructura escolar, que ha aportado recursos a 25 escuelas, pero todo apuntando a un objetivo superior de mejoramiento y acompañamiento para ir inspirando a nuestros niños y tengamos espacios mucho más seguros.

¿Siente que el Mindep ha estado lejos en la discusión de la violencia en los estadios?

Tenemos una relación colaborativa con distintos estamentos que intervienen en este tema de seguridad y de algunas situaciones de violencia que se han generado, obviamente con el Ministerio del Interior, el Gobierno Regional y la ANFP. En la Comisión de Deportes hemos ido tomando conocimiento de diferentes mociones parlamentarias que se han ido presentando para tramitarlas, con el propósito de regular, normar o, incluso, proyectos de ley que contribuyan a superar este problema de violencia. Yo creo que aquí es muy necesario intervenir con todos los actores para garantizar que efectivamente cada uno de los recintos, y le ponemos apellido: deportivos sean seguros, que sean una invitación a la convivencia familiar y a la participación ciudadana. Por eso, creo que la experiencia que podemos sacar de los Juegos puede ser muy útil para que finalmente ese legado de cómo nos relacionamos, de cómo compartimos, de cómo nos integramos, de cómo apreciamos y le damos valor a cada disciplina, puede ayudarnos a que hagamos una sociedad mejor en cada uno de sus espacios.