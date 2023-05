Nicolás Larrondo denuncia al abuelo de su hijo por presunto abuso sexual

Nicolás Larrondo realiza una potente acusación a través de su Instagram. El exfutbolista denuncia al abuelo materno de su hijo, Mateo. “En forma de juego, me develó un presunto abuso sexual”, señala en un texto que publicó en la red social. El otrora defensor señala que: “Acudí a la BRISEXME, en la PDI de Ñuñoa, Santiago. El oficial de turno llamó al fiscal y a la jueza del Tribunal de Familia, ambos de la comuna de San Antonio. Ambas respuestas fueron remitir los antecedentes a la Fiscalía y al Tribunal, sin tomar ninguna medida cautelar ante la gravedad de la denuncia”.

El exseleccionado sub 20 indica que la revelación del niño se dio el pasado 14 de mayo. “El mismo domingo, a través de la página del Poder Judicial interpuse una denuncia por vulneración de derechos (...) La respuesta el lunes fue: ‘No se aplica medida de protección alguna por resultar innecesario’, es decir, el Tribunal ni siquiera leyó la denuncia o no quiso hacer nada deliberadamente”, agrega.

“Se presentó una nueva reposición para intentar modificar esta decisión injustificada y el tribunal volvió a resolver ‘No a lugar’, sin ninguna justificación. Nos comunicamos con el Tribunal el mismo día y su respuesta fue ‘Por favor, haga una nueva reposición, porque la resolución fue en base al criterio de la Consejera Técnica, y ahora lo verá otra persona’. (Inmediatamente me pregunté ¿de que criterio estamos hablando? No puede existir diferencias de criterio, ante una denuncia por vulneración de derechos de un niño, por un hecho de connotación sexual)”, suma en su declaración.

El relato del mundialista en Canadá 2007 continúa. “Por parte de la Fiscalía, recién recibió la denuncia el viernes 19 de mayo y aún no hace nada al respecto. Mi hijo está conmigo desde el 14 de mayo, si bien debía regresarlo a la casa de su madre, no lo hice porque ella vive junto al presunto ofensor y yo debo velar por su bienestar”, apunta. Además, asevera que le contó a su expareja, la madre del niño, y que ella no le creyó la historia. “Piensa que estoy inventando todo y que lo tengo secuestrado. No garantizará su integridad física y psíquica”, escribe.

De acuerdo a lo expuesto, este sábado, el Tribuna de Familia de San Antonio resolvió que Larrondo debe devolver al infante al hogar en que vive. “Firma el juez Claudio Gómez Pérez (el mismo de las resoluciones anteriores) (...) Estamos hablando de un presunto abuso sexual ¿Quién protege a mi hijo si no soy yo?”, dice el ex Universidad de Chile.

El exjugador, retirado en 2015, finaliza su denuncia asegurando que no busca alejar a su hijo de la madre, pero si de su abuelo, a quien menciona como el presunto agresor. “Si tengo que estar preso por lo que estoy haciendo, así será, porque no puede ser que los sistemas de protección para nuestros niños sigan funcionando de manera desastrosa”, cierra.