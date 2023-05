Expareja de Jordhy Thompson amenaza con mostrar nuevos videos y fotos tras la convocatoria del jugador en Colo Colo

Jordy Thompson, en el partido entre Colo Colo y Magallanes. FOTO: AGENCIAUNO.

Gustavo Quinteros citó al volante en la derrota ante Curicó Unido y justificó la decisión: “No hago caso a las críticas; me guío por la justicia y los médicos”. La situación no le gustó a Camila Sepúlveda, expolola del delantero. “No me provoquen (…) a mí nadie me deja de mentirosa”, advirtió.