“Se ha visto saliendo a fiestas y teniendo conductas agresivas”: Colo Colo femenino se rebela por el retorno de Jordhy Thompson

Jordhy Thompson divide a Colo Colo. Mientras el antofagastino llega a Venezuela con el primer equipo masculino de los albos, para medirse con el Monagas, por la Copa Libertadores, en Chile continúa la rebelión de la escuadra femenina por su reincorporación al plantel después de haber protagonizado casos de violencia de género.

A las críticas que ya había formulado la delantera Isidora Olave, quien mostró abiertamente su discrepancia con el accionar del club en el caso, adscribiendo a publicaciones del Club Social y Deportivo Colo Colo, la entidad matriz del Cacique, ahora se suma su compañera Michelle Acevedo quien, en la misma línea, fustiga las últimas decisiones institucionales.

Duros términos

Acevedo no se guarda nada en su ofensiva. “Qué pena que la justicia la maneje el dinero. Que el club ponga por encima un interés común avalando cualquier tipo de conducta antideportiva, dejando de lado los valores más importantes y que con tanta destreza mostraba David Arellano. Qué vergüenza”, afirma, textualmente la ex jugadora de la U.

La queja prosigue. “Siempre se pregunta el por qué las víctimas no salen de la relación tóxica al primer o segundo acto de violencia, el por qué no denuncian, el por qué no piden ayuda. Bueno, la respuesta la tienen aquí: esto fue público, donde el agresor es jugador de nuestro club, jugador de Colo Colo. Y ha quedado totalmente impune”, insiste en el posteo que publica en su cuenta en Instagram.

La futbolista cuestiona, también, el proceso que ha seguido Thompson y pone en duda su efectividad, aportando fuertes antecedentes. “Se habla de la reinserción social... Han pasado dos meses de supuesta terapia. En el proceso se le ha visto saliendo a fiestas y teniendo conductas agresivas. Aún así, se le da el alta por arte de magia”, plantea la deportista, en un abierto cuestionamiento hacia las decisiones que han tomado tanto el club como el cuerpo técnico que encabeza Gustavo Quinteros. Y, por cierto, al compromiso del jugador albo por alejarse de los comportamientos que lo tienen en entredicho.