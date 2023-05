El incómodo momento que vivió Ancelotti con un periodista que cuestionó el español del DT

Otra lamentable situación se dio este domingo en España. En medio del partido entre Valencia y Real Madrid por la liga hispana, el jugador brasileño Vinicius Junior acusó que desde una de las galerías del estadio había escuchado y visto gestos racistas en su contra.

Debido a esto, el árbitro del partido decidió detener el partido para conversar con el atacante merengue que estaba descontrolado con la situación.

La defensa de Ancelotti

En la conferencia de prensa posterior al duelo, el técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti se refirió a la situación que tuvo que enfrentar Vinicius en el estadio.

“Hablé con él durante el partido. El ambiente era muy caliente, muy malo. Le pedí si quería continuar jugando porque el ambiente era racista, no me parece bien. Nunca he pensado en quitar a un jugador por racismo. Nunca me ha pasado, así no. La Liga española tiene un problema, que no es Vinicus”, señaló.

“Estoy muy triste. Hay que acabar con esto porque estamos en 2023, el racismo no debe de existir. Ahora es verdad que hay un protocolo, el árbitro explicó que primero hay que avisar a la gente y si lo hacen otra vez, irnos a casa”, agregó.

Aunque uno de sus dichos más polémicos fue que “el estadio le gritaba ‘mono, mono’. El es un niño, le gusta jugar al fútbol, quería seguir, pero en esta situación es muy complicado”.

Claro que esta última frase llamó la atención de un periodista que se encontraba en el lugar, quien le cuestionó dicha frase.

“Como ya ha tenido un problema con el idioma, le matizo. Mestalla no ha dicho mono en ningún momento. Ha dicho tonto. Creo que está jugando con un tema que a lo mejor debería desarrollar más. Con el racismo estamos todos en contra. Pero si usted se está refiriendo a unos gritos del campo que no ha sido tal, porque han dicho ‘tonto’ y no ‘mono’, creo que hay una línea muy importante que respetar”, indicó el trabajador de Radio Marca.

La respuesta de Ancelotti fue “¿por qué ha parado el partido el árbitro? ¿Ha parado el partido porque le decían tonto (a Vinicius)? Ha parado el partido porque ha abierto el protocolo de racismo”.

Luego el periodista insistió: “Creo que le interesará explicar bien el razonamiento que esta haciendo que es muy grave. Decir que un campo con 46.002 personas hoy ha tenido un ambiente racista. Creo que es una acusación grave y me gustaría que la justificara”.

Ante esto, Ancelotti respondió que “si le han dicho tonto o le han dicho mono... el árbitro ha parado el partido para abrir el protocolo de racismo. Si un estadio le grita tonto no abre el protocolo. Hablen con el árbitro, por qué ha parado el partido”, cerró antes de retirarse de la sala de conferencia.

El mensaje de Vinicius

Tras el encuentro, el seleccionado brasileño se fue con todo. “No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera”, comenzó señalando el atacante en su cuenta de Twitter.

“El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas”, continuó.

“Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí”, cerró en su mensaje.