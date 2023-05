El duro dardo de Vinicius Junior: “España es conocida como un país de racistas”

Vinícius Junior volvió a sufrir un nuevo episodio racista en España. El delantero brasileño del Real Madrid recibió las palabras en la visita de los merengues para enfrentar al Valencia. En esta oportunidad, el futbolista denunció que un aficionado de los blanquinegros ubicado tras una de las porterías realizó gestos de mono, por lo cual el partido debió detenerse por algunos instantes mientras el árbitro intentaba calmarlo.

Tras el encuentro, el deportista utilizó sus redes sociales para referirse en duros términos a la competencia española .“No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera”, comenzó señalando el atacante en su cuenta de Twitter.

“El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas”, agregó a continuación.

Antonio Rudiger y Thibaut Courtois intentan calmar a Vinicius. Foto: Reuters.

“Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa”, lanzó.

“Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí”, cerró con dureza Vinicius Junior.

Una vez más

Tal como lo señala, esta no es la primera vez que debe enfrentar una situación así. De hecho, en enero de este año, debió vivir una de las situaciones más complejas en la previa del clásico de la ciudad contra el Atlético de Madrid.

Aquella vez barrabravas de los colchoneros colgaron del cuello a un muñeco con la camiseta de Vinícius en un puente. El hecho se produjo frente a la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebeas y fue viralizada rápidamente por las personas que pasaron por la autopista luego de que el grupo Frente Atlético colgara una pancarta que decía “Madrid odia al Real”.

Una de las primeras entidades en salir en defensa del jugador fue LaLiga. “Condenamos enérgicamente los actos de odio e intimidación contra Vinicius Jr. La intolerancia y la violencia no tiene cabida en nuestro deporte”, escribieron.

Incluso el propio Atlético de Madrid emitió un comunicado en el que señalaban que “Hechos así son absolutamente repugnantes e inadmisibles y avergüenzan a la sociedad. Nuestra condena a cualquier acto que ataque la dignidad de personas o instituciones es rotunda y sin paliativos. Ningún individuo, sean cuales sean sus intenciones o sus colores, puede manchar la convivencia entre distintas aficiones. Es responsabilidad de todos evitarlo”.

Recibe respuesta

En LaLiga no quedan indiferentes a los dardos del brasileño. Javier Tebas, presidente de la Primera División de España señala que el delantero no se ha presentado a las reuniones acordadas para revisar los casos.

“Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar, es necesario que te informes adecuadamente. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos”, escribió en su cuenta de Twitter el directivo.

Minutos después de la respuesta del dirigente, el futbolista replicó. “Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de LaLiga aparece en las redes sociales para atacarme. Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece. Mira las respuestas a tus publicaciones y llévate una sorpresa. Omitirte solo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. El hashtag no me mueve”, dice.