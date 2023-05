“Vidal ya no es futbolista, solo Sampaoli no lo ve”: la prensa brasileña se ensaña con el Rey en Flamengo

Arturo Vidal lo pasa mal en Brasil. El volante nacional no ha podido enseñar en el último tiempo las cualidades que lo llevaron a los mejores equipos del mundo y que lo llevó a Brasil como una de las grandes figuras del fútbol mundial.

El descontento de los hinchas quedó reflejado en el último duelo del Brasileirao contra Corinthians. Para este duelo Erik Pulgar ingresó como titular y dejó la cancha siendo reemplazado por el Rey.

La reacción del público fue inmediata mostrando su molestia con el cambio a base de pifias e incluso el público asistente en el estadio Maracaná comenzó a corear “burro, burro” contra Jorge Sampaoli, actual técnico de los rojinegros.

Y este malestar también lo enseña la prensa. Uno de los casos fue el del columnista Renato Maurício Prado en el programa “El Fim de Papo” de UOL Esporte.

“Vidal ya no es futbolista. Solo Sampaoli no lo ve. Solo coge el balón y se lo pasa al que está al lado o detrás”, comenzó señalando en el espacio.

“Es absolutamente inútil. Cuando entra Vidal, Flamengo empieza a jugar con uno menos”, continuó lanzando Prado.

Y no se quedó solo ahí, pues luego continuó: “Ojalá alguien me mostrara una jugada de Vidal en todos los últimos partidos que ha jugado y que digas ‘ah, Vidal lo hizo bien’. No hizo ninguna, no lo intenta. Increíble haber puesto a Vidal”, apuntó a la decisión de Sampaoli que también se llevó palabras en contra.

“El público se expresó con el el coro de ‘burro’. Y Sampaoli se escapó con un gol de Léo Pereira, porque si el partido terminaba 0-0 o con victoria de Corinthians, la afición del Flamengo pintaba todo el Gávea con ‘Fuera Sampaoli’ porque hizo todo para perder”, acusó.

Flamengo ha conseguido victorias ajustadas en los últimos tres partidos del Brasileirao, pero no ha podido dejar atrás el mal rendimiento deportivo que enseñó en las primeras fechas en las que alcanzó tres derrotas.

De hecho, con el último triunfo contra Corinthians en los 90+4′, el Mengao escaló a la sexta posición de la tabla y se encuentra a seis unidades de Botafogo, actual líder.

El próximo desafío de Sampaoli, Vidal y Pulgar será en Chile por la Copa Libertadores. El conjunto de Río de Janeiro deberá viajar hasta Concepción para enfrentar el Miércoles a Ñublense en el estadio Ester Roa (20.30 horas).

En dicha competencia el Grupo A es liderado por Racing Club con siete puntos y es seguido por Flamengo con cuatro. Más atrás aparece Aucas con tres unidades y último, con peor diferencia de gol, está Ñublense con tres.