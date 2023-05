El complejo escenario del Marsella que pone en duda la continuidad de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez vive semanas claves en Francia. El Olympique de Marsella quiere asegurar su continuidad a toda costa. Sin embargo, los últimos resultados del cuadro portuario los complican en una de las principales exigencias del chileno: jugar la fase de grupos de la próxima Champions League. La caída frente al Lille y el posterior triunfo del Lens sobre Lorient los deja a cinco unidades del segundo, a falta de dos jornadas.

En la Ligue 1, solo el campeón y el sublíder se meten directo en la UCL. El tercero, posición en la que se encuentra el equipo del Niño Maravilla, debe disputar las rondas previas. Por otra parte, el cuarto va a Europa League y el quinto a Conference. La buena campaña del goleador histórico de la Roja ha despertado el interés de uno de los poderosos de Europa y, precisamente, rival directo del cuadro focense: el PSG.

Según dio a conocer La Tercera, el elenco comandado por Nasser Al-Khelaïfi ya se contactó con el entorno del tocopillano, preguntando por su situación contractual. El artillero finaliza su vínculo con el Olympique el 30 de junio. Sánchez suma 18 goles en 42 partidos y en París les gustaría verlo como acompañante de Kylian Mbappé durante el próximo curso, ante la eventual salida de Lionel Messi.

Desde la semana pasada, el agente de Alexis, Fernando Felicevich, se encuentra en Francia. La dirigencia del Olympique confía en que llegarán a un buen puerto y que el formado en Cobreloa continuará con ellos. Sin embargo, los últimos resultados preocupan al atacante de 34 años, que busca seguir compitiendo al máximo nivel en Europa. Este fin de semana perdieron sus chances matemáticas de hacerse con el campeonato. Un objetivo que el mismo Sánchez se había trazado hace algunas semanas.

“Me gusta estar cerca del líder. Y tienes que creer en eso, tienes que creer en el título, yo creo en eso. Hay que tener esperanza y mantenerse unidos como equipo”, declaró el ex Inter de Milán luego de darle el triunfo al Marsella ante Auxerre. Sus pretensiones no se cumplieron.

Una combinación compleja

A falta de dos jornadas, el PSG roza el título de la Ligue 1. El segundo, de momento es el Lens. A falta de seis puntos, el Marsella se encuentra a cinco del sublíder. Para meterse en la fase de grupos de la Champions, el Olympique debe ganarle al Brest y al Ajaccio, y esperar que Les Sang et Or se enreden. Puede ser perdiendo ambos encuentros, ante Ajaccio y Auxerre, o empatando uno y cayendo en el otro.

En caso de que ocurra esto último, quedarían ambos elencos con 79 unidades. Allí jugaría un rol fundamental la diferencia de goles. Después de 36 partidos disputados, en esa materia también es superior el elenco de al de la región de Alta Francia, que tiene +34. Los marselleses están con +29.

Nivel superlativo

Las cifras de Alexis Sánchez en la temporada 2022/23 lo vuelven a posicionar en la élite. Tras su paso en falso por el Manchester United y su estadía irregular en el cuadro nerazzurrri, el delantero nacional vuelve a ser importante. Es la figura del Olympique de Marsella y acumula números tan positivos como los de sus años en el Arsenal.

La situación sorprende a quienes pensaban que sus mejores años eran cosa del pasado, pero no a los cercanos al otrora River Plate. “Desde que era un chico siempre fue muy preocupado por su físico y por mejorar cada día más. Cuando estaba en Udine era uno de los más profesionales pese a su juventud, el primero en llegar y el último en irse. Recuerda que cuando llegó al norte de Italia no tenía siquiera 20 años, una edad especial para los jugadores de fútbol. Siempre tuvo el entusiasmo de triunfar y la calidad para demostrarlo. Es un futbolista muy bueno, siempre abierto a escuchar y a aprender. No me extraña que muestre ese estado físico a sus 34 años, porque siempre fue una de las virtudes de su trabajo. Hacía trabajos adicionales, si lo consideraba necesario. Yo creo que esa es la clave de su éxito”, señaló Pasquale Marino, el técnico que hizo debutar a Sánchez en Europa, en dialogo con El Deportivo.

“A mi manera de ver, a sus 34 años, Alexis Sánchez está entre los diez o quince delanteros top del mundo, jugando como segunda punta. Porque tú sabes que es su posición favorita en el campo de juego. Con su experiencia todavía está en la elite”, agregaba el entrenador.

Junto a ello, también se gana los elogios de su actual DT, Igor Tudor, quien lo coloca al nivel de los mejores del mundo. “A veces no dimensionamos su nivel, porque es un hombre muy normal y humilde. No se comporta como una estrella. Pero, para mí, después de los alienígenas como Messi, Ronaldo, Mbappé, Haaland, él está ahí. Es ese nivel en el mundo de sus habilidades”, dijo.

El entrenador dice que su escuadra se resiente cuando el formado en Cobreloa no puede decir presente en los partidos. “El futbol cambia en el Marsella cuando juega y cuando no juega. Ese es su nivel (...) Es un jugador imposible sustituir. Y cada equipo en el mundo, cuando sale lo sentiría. Así que también nos pasa”, enfatizaba. Una señal inequívoca de la importancia que tiene.