El Marsella de Alexis ya no puede ser campeón y complica el pase directo a la Champions

El Olympique de Marsella cayó en su afán de terminar la Ligue 1 lo más arriba posible. Con Alexis Sánchez encabezando la ofensiva, perdió un duelo clave 2-1 en su visita al Lille, por la antepenúltima fecha del torneo galo. En resumen, las cuentas ya no le dan para optar al título y sus opciones de entrar a la fase grupal de la Liga de Campeones se empantanan.

El equipo que dirige Igor Tudor, nominado a ser el mejor entrenador de la temporada en Francia, tenía que salir airoso de su enfrentamiento ante el equipo del portugués Paulo Fonseca. Si no ganaban, las mínimas opciones de ser campeón se terminaban por completo. Ni siquiera el empate alcanzaba para postular a ese objetivo (o quimera). El OM tenía que tener cuidado con el canadiense Jonathan David, el tercer artillero de la liga, con 21 goles (hasta antes de este duelo).

Alexis Sánchez fue el centrodelantero, con Malinovskyi y Ünder detrás, como dupla de armadores. El primer tiempo del duelo careció de fluidez. Fue trabado, cortado, con escaso peligro en las áreas. En ese sentido, el delantero chileno no gozó de mucho espacio para maniobrar. Tampoco fue muy asistido por sus compañeros. Le faltaba compañía.

En el único ataque concreto del primer lapso, el Marsella pudo abrir la cuenta. En los 29 minutos, Jonathan Clauss arrancó por la franja izquierda, con espacio hacia adelante, y definió ante el achique del portero Chevalier. En su primer ataque profundo, y en su primer remate a portería, el OM puso el 1-0. Mientras tanto, el Lille no se acercaba con claridad al área defendida por Pau López. Ofensivamente hablando, los 45′ iniciales dejaron poco.

Al devenir del encuentro (más no al Olympique) le hizo bien la igualdad del cuadro local, en el inicio del complemento. El OM le regaló un penal al Lille, ya que un yerro defensivo ocasionó la falta del arquero López. En los 50′, el goleador Jonathan David empató el marcador (22° tanto en la liga). El LOSC tuvo un mayor ritmo, otra intensidad, la que le faltaba al Marsella. Alexis no lograba entrar en sintonía, porque iba al choque ante los zagueros rivales, algo que no le favorece a su estilo.

Lamentablemente para los intereses del artillero histórico de la Roja, la vez en que fue asistido y contó con el espacio para arrancar y definir, el VAR le ahogó la celebración. En los 60′, un pase filtrado encuentra a Sánchez de frente hacia la portería. Se perfiló para su derecha y remató con precisión para poner el 2-1. Gol de AS70, para revivir al Marsella. Sin embargo, la jugada se revisó en el videoarbitraje y se anuló por fuera de juego del tocopillano.

A puro ímpetu, el elenco de Fonseca remontó un marcador adverso. En los 72′, un testazo de Jonathan Bamba batió a Pau López, lo que dejó al OM notoriamente afectado para el resto del encuentro. Alexis ya estaba jugando un poco más atrás, luego del ingreso de Vitinha. Los olímpicos no se pudieron levantar después de ese golpe.

La mínima ilusión del título se acabó definitivamente. Desde las matemáticas, al Marsella ya no le da para ser campeón. Tiene 73 puntos con 36 partidos. Con dos fechas por delante, puede aspirar a un máximo de 79 y el PSG, con 35 encuentros disputados, ya tiene 81 unidades. El objetivo real del OM es terminar en el segundo puesto, para clasificar directo a la próxima Champions League. Pero quedaron a dos puntos del Lens, el escolta del líder y con un juego menos. El final de temporada se complicó para Alexis Sánchez y compañía.