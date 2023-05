“Como se están haciendo las cosas, es muy difícil”: las condiciones de Manuel Pellegrini para terminar su carrera en la banca de la Roja

El Real Betis de Manuel Pellegrini se encuentra alistando los últimos detalles para enfrentar en el derbi al Sevilla en una nueva jornada de la Liga Española. A pesar de esto, el Ingeniero se da el tiempo para comentar qué condiciones necesita en el caso de que se le ofrezca tomar el mando de la Roja.

“Dentro de una globalización de mejoría del fútbol chileno tiene que haber un trabajo en el tiempo que nos permita clasificar a los mundiales a través de un trabajo, y no de un cara o sello en las eliminatorias. Así sí me gustaría participar en antes de terminar mi carrera. Pero como se están haciendo las cosas, es muy difícil que Chile pueda prosperar en su fútbol”, expuso en diálogo con Kenotrotamundos.

“Tiene que haber un programa con conceso y financiamiento que le permita a la actividad progresar”, complementó.

También se dio el tiempo para comentar su situación personal en España. “me siento muy realizado, primero porque después de ser jugador tomé una decisión difícil: ser entrenador siendo ingeniero y teniendo una empresa constructora que más o menos funcionaba. Quise seguir en lo que me gustaba y me ha permitido tener una carrera de casi 35 años, de los cuales 24 son de forma continuada en el extranjero”, valoró.

El Derbi de Sevilla

Este domingo desde las 15.00 horas el Betis visitará el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en un nuevo clásico de la ciudad. El conjunto albirrojo llega con la moral por lo más alto pese a su ubicación en la tabla del torneo hispano después de alcanzar la final de la Europa League a mitad de semana.

“Ya sabemos la importancia que tiene este partido, más aún cuando nos agarra a los dos de alcanzar puestos europeos. El Sevilla tiene todavía posibilidades de alcanzar un cupo vía Liga y no confiarse solo en la Europa League para estar el año que viene en Europa. Está compitiendo bien en ambos frentes”, reconoció Pellegrini en la conferencia de prensa previa al duelo.

También descartó tener algo de ventaja por el mayor descanso de los verdiblancos. “Muchas veces, jugando el jueves, pasa factura para el domingo, pero siendo el derbi estoy seguro que vamos a encontrar un Sevilla competitivo”.

Cuestionado luego por no registrar triunfos en el clásico por la liga, Pellegrini afirmó que “yo no me enfoco personalmente en ningún partido. El año pasado los eliminamos de Copa y la ganamos. En LaLiga hemos empatado, hemos perdido, con expulsados... pero mi preocupación es que el Betis tenga la mayor cantidad de puntos a final de temporada. Si dentro de esos puntos hemos ganado al eterno rival, mejor todavía, pero sería muy pobre ganar el derbi y terminar el 14 o 15 en la tabla. Dentro de eso, por supuesto que sabemos la importancia que tiene ganar al Sevilla y lo intentamos siempre en cada uno de los partidos”.

Por último apuntó a una de las claves que tiene que tener en cuenta para evitar sorpresas. ”Lo de las expulsiones ha sido decisivo para tener menos puntos de los que habríamos tenido en condiciones normales. En el derbi de ida tuvimos dos expulsiones con 1-0 que permitieron al Sevilla empatar. En los derbis siempre hay más posibilidad de eso, porque el ambiente exterior es intenso. Hay que jugarlo con el corazón caliente y la cabeza fría para no tener este tipo de errores”.