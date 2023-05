Caso WhatsApp: Presidente de la UC explica su rechazo a la idea de prohibir el ingreso de los deudores de pensión alimenticia al estadio

El presidente de Cruzados Juan Tagle ha utilizando su cuenta de Twitter para entregar más detalles sobre su rechazo a la idea de prohibir el ingreso de los deudores de alimentos a los estadios, postura que se dio a conocer en medio de la filtración de una conversación en WhatsApp entre los presidentes de los clubes de Primera División y el mandamás de la ANFP Pablo Milad.

“Lo que señalé en el chat en cuestión fue solo que no estaba de acuerdo en mezclar el tema de la violencia en los estadios con el problema de las pensiones de alimentos porque se perdía el foco de la discusión”, expresó en la red social.

“Me parece perfecto que se discuta cómo puede colaborar el fútbol con el problema de deudas de pensiones, que por lo demás ratifica la componente pública y social que tiene el fútbol, que algunos niegan”, complementó en otro mensaje.

Más adelante, respondió a uno de sus seguidores indicando que la deuda de pensiones de alimentos “es un grave problema social y el fútbol puede colaborar con campañas de educación e información”.

El chat

Durante esta semana un grupo de parlamentarios oficialistas, liderados por los diputados Daniel Manoucheri (PS) y Daniella Cicardini (PS), presentaron un proyecto de ley que prohíbe el ingreso de deudores de pensiones de alimentos a los estadios.

Sin embargo, tras el anuncio de la idea la noticia generó ruido entre los clubes. En un grupo de WhatsApp que reúne a los 16 presidentes de los clubes y al presidente de la ANFP Pablo Milad, el mandamás de Universidad Católica, Juan Tagle, escribió que no estaba de acuerdo.

Claro que el ex intendente del Maule respondió en el chat al que tuvo acceso La Tercera PM que “esto es política querido amigo, propuesto por la ministra de la Mujer y Jaime Pizarro en reunión en la ANFP”. Y continuó expresándose: “Es porque al gobierno le gusta este tipo de eslogan que ayudará a sacar lo otro. Nada más que un caramelo”.

“Si conseguimos el apoyo del Estado eso será un pelo de la cola. Mi querido Juan este gobierno es populista y feminista. No se pierde el foco principal para nada”, agregó más adelante.

Estas palabras incluso encontraron la reacción del Presidente Gabriel Boric. “Esto es importante decirlo para quienes quizás se confunden en los chats de amigos. Esto no es un caramelo. Esto es responsabilidad. Me imagino esos chats con puros hombres. Esto no es populismo, esto es justicia”, sostuvo.

“En una cosa le achuntaron. Esto sí es feminismo y estamos orgullosos de que lo sea”, complementó.

Las disculpas

Después de todo esto, Pablo Milad terminó ofreciendo disculpas por sus palabras. “Pido mis disculpas profundas respecto a esto, no fue la intención dañar sensibilizad alguna, sino defender un punto”.

Además, comentó que sigue con la intención de trabajar con las autoridades para frenar la violencia en los estadios. “Nuestro propósito es mantener con mucha fuerza este trabajo con el directorio y el Gobierno, para seguir fortaleciendo este cambio en donde necesitamos con una ley corta, con modificaciones administrativas dentro de lo que es la seguridad en lo estadios”, afirmó.