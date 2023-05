Chat ANFP día 2: el detalle de los comentarios de Pablo Milad y la fuerte discusión con los clubes sobre el lobby de seguridad con parlamentarios

El 5 de mayo -en una conversación que fue revelada ayer por La Tercera PM- el presidente de la ANFP, Pablo Milad, en un chat que tiene con los 16 dirigentes de clubes de Primera, se refirió a las conversaciones que había sostenido con el gobierno para mejorar la seguridad en el ingreso a los estadios. En la conversación también abordó la propuesta de parlamentarios oficialistas para que se prohibiera el ingreso de deudores de pensiones de alimentos a las canchas.

“Es porque al gobierno le gusta este tipo de eslogan que ayudará a sacar lo otro. Nada más que un caramelo”, escribió Milad en el chat.

Tras la publicación, los diputados oficialistas Daniel Manouchehri (PS) y Daniella Cicardini (PS) -autores del proyecto de ley- no tardaron en responder indignados. También lo hizo la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (CS).

“Creo que caramelo no es la expresión más adecuada, porque lo que hemos podido comprobar es que la pensión de alimentos y su no pago es un problema extendido en el país que afecta a mujeres de todo el país y que significa un problema de pobreza y endeudamiento y desarrollo de los niños y niñas. Por lo tanto, tratarlo de ‘caramelo’ no me parece”, dijo Orellana.

El detalle del chat

La discusión del 5 de mayo no ha sido la única en el grupo de WhatsApp. Ese día todo comenzó con un mensaje de Juan Tagle, presidente de Cruzados, en el que escribió: “Los deudores de pensión alimenticia se roban la noticia y no sé qué tienen que ver con el problema de violencia en los estadios...”.

De ahí vinieron las reacciones de Milad. “Esto es política querido amigo, propuesto por la ministra de la Mujer y Jaime Pizarro en reunión en la ANFP”, le escribió.

El dirigente cruzado respondió: “No le veo ni pies ni cabeza”.

Y Milad siguió: “Es porque al gobierno le gusta este tipo de eslogan que ayudará a sacar lo otro. Nada más que un caramelo”.

“Yo no estoy de acuerdo... ¡y no soy deudor de alimentos!”, manifestó Tagle.

A lo que el presidente de la ANFP respondió: “jajaja... al gobierno le gustan estas cosas amigo, hay que aprovechar de comprometerlos con lo que sea siempre sacando provecho nosotros por supuesto”.

Tras eso la discusión siguió como fue publicada por La Tercera PM. En ella también hubo espacio para discutir de seguridad. El primero en hacerlo fue Alfredo Stohwing, presidente de Blanco y Negro, quien realizó un balance del partido entre Colo Colo y Boca Juniors en el Estadio Monumental.

Entre sus mensajes escribió: “Una experiencia que les transmito y que confirma la importancia de Carabineros en los estadios: nuestro reciente partido con Boca. Carabineros tuvo una participación mucho más activa y la diferencia fue notable..”.

Los dirigentes valoraron sus palabras. “El regreso de Carabineros a los estadios además vuelve las cosas al lugar del que no debieron correrse y es que la seguridad en los espectáculos es una cuestión del Estado y no de los privados”, planteó Ricardo Pini, de Unión La Calera.

Luego Stohwing planteó un detalle que le preocupó: “el mismo gerente de Seguridad de la Conmebol, que vino dada la preocupación que existía por este partido, nos dijo que el espectáculo era muy triste, que el estadio parecía una verdadera cárcel (por todas las rejas, vidrios, separaciones, alambres, púas, etc) es muy penoso recibir ese comentario, como club y como fútbol chileno”.

Ahí el presidente de O’Higgins, Pablo Hoffmann -quien antes se había referido a la ministra de la Mujer-, lo respaldó y deslizó una crítica a los uniformados: “Estoy de acuerdo. Yo he luchado mucho para que los estadios no parezcan sitios de guerrea tipo primera guerra mundial. Desgraciadamente hay Carabineros que les encanta”.

Milad también se refirió al partido de Colo Colo: “Así es Alfredo, él (gerente Conmebol) me hizo el mismo comentario, pienso ahora es el momento de cambiar, espero que el gobierno entienda que esto no es un desafío solo de los clubes, ni de la ANFP, sino de todo un país”.

Luego Michael Clark, de Azul Azul escribió un largo mensaje en el que planteó que “igual hay que contar con seguridad privada para que no digan que queremos ahorrarnos esa plata”.

Milad cerró la conversación agradeciendo a los dirigentes.

Milad en La Moneda.

La pelea con los clubes

Entre el 11 y el 12 de mayo surgió una nueva discusión. A las 20:02 horas del jueves Pablo Milad envió tres documentos al grupo. “Buenas tardes señores presidentes. Aquí está lo prometido, resumen de la industria y propuesta de seguridad al gobierno”, envió el timonel.

Al día siguiente los clubes respondieron indignados. “Gracias. No entiendo para que piden comentarios y aportes a clubes y dan plazos para las respuestas si ya las tienen listas y ya enviadas. Me parece que no es correcto y provoca un distanciamiento mayor entre los clubes y ustedes. En consecuencia, una nueva perdida de tiempo para quienes queremos cooperar”, escribió Hoffmann.

Milad respondió: “Buenos días Pablo. No es tan así Pablo, estas propuestas son el punto de partida, la mesa está abierta y comienza este lunes donde nada está cerrado, lo que sí teníamos que empezar con una propuesta que estaba dentro del proyecto de seguridad de más de 10 que iniciamos y que dimos a conocer en el consejo y públicamente. Lo que sí haremos es hacer una interna para llevar más ideas de fuerza a las mesas con Interior y parlamentarios. Así que esperamos tus sugerencias”.

Luego agregó: “En el documento de la industria, le damos el resumen a los ingresos, estados de resultados, puestos laborales, etc, esto nos pidieron para dar a conocer a los parlamentarios la realidad económica del fútbol chileno, lo que pagamos en impuestos y el aporte laboral al país y por supuesto al desarrollo integral de los jóvenes”.

Luego de un breve intercambio entre Milad y Hoffmann apareció Victoriano Cerda, de Huachipato, para reclamar que el informe le pareció incompleto.

“Presidente, buenos días. En relación con este informe, me parece que presenta una visión bastante parcial y sesgada de nuestra actividad y de su aporte social y económico al país. Sobre el primer aspecto me parece que es relativamente simple identificar y presentar todas las virtudes y la contribución al bienestar social que la práctica de este deporte significa para Chile. Respecto a lo segundo, el fútbol genera un aporte al crecimiento económico del país muy por encima de lo que indica este documento...”, escribió Cerda.

Milad respondió: “No es un informe global, es solo numérico. Eso pidieron los clubes Victoriano... en la reunión en que no pudiste asistir. Pero lo podemos agregar, no hay problema”.

“Gracias Presidente”, cerró Cerda.

Luego vino el turno de Cristián Ogalde, dueño de Magallanes, quien reconoció que contacto que han tenido los dirigentes de los clubes del fútbol chileno con los parlamentarios.

“Buenos días Pablo (Milad), yo fui el que pedí un informe para poder uniformar la información y de manera conjunta conversar con los parlamentarios que no cada cada uno pudiera contactar. Por lo mismo te comento que la información entregada en este documento, aunque sea preliminar, me parece absolutamente insuficiente, y por lo mismo, en poco ayuda a generar un panorama completo de cuál es el aporte y rol que cumple el fútbol profesional en la sociedad y economía chilena. (...) Desde mi humilde punto de vista, con este tipo de información, se hace imposible ser contundentes y convincentes a la hora de reunirnos con un parlamentario, sea diputado o senador, entendiendo que las oportunidades y tiempos para tocar el tema con ellos es mínimo”, escribió Ogalde.

El presidente de la ANFP agradeció los comentarios y reapareció Hoffmann: “Insisto en lo ya dicho. NO PODEMOS DESAPROVECHAR ESTA OPORTUNIDAD (...) POR FAVOR DEMORÉMOSLO UN POCO PERO HAGÁMOSLO BIEN”. Además planteó: “Tengamos claro que esta una propuesta de ustedes y no de los clubes”.

También comentó el presidente de Audax Italiano, Gonzalo Cilley: “No pude participar de la última reunión pero en relación a hacer entender a los parlamentarios el rol del fútbol como industria les comparto un documento que se hizo en Argentina con un fin similar en 2015, en conjunto con una universidad”.

Ogalde valoró el aporte y agregó: “Es esto a lo que me refería. Es insólito que a estas alturas recién estemos elaborando algo tan importante, esto debió haberse tenido a la vista hace mucho tiempo, cada año actualizado, con una mirada más allá del directorio de cada época. Hagamos todos un mea culpa y reaccionemos, porque como estamos no vamos bien”.

Milad se defendió: “Solo quiero recordar en lo que quedamos en esa reunión que es enviar un resumen en dos hojas de lo que aporta el fútbol y si se quiere más info se puede pasar el anuario a cada un de los parlamentarios que no lo van a leer. El objetivo es simplificar al máximo la información. Esto no es un informe hacia el gobierno es para un parlamentario de poner en situación real de lo que aporta para el fútbol. Seamos simples y contundentes”.

Victoriano Cerda continuó la discusión: “No quise entrar en detalles ni polémica, pero cuando la actividad fue cuestionada en España se preparó esto”. Seguido a eso compartió informes del gobierno y fútbol español.

Luego Milad se defendió diciendo que se puede hacer algo más largo, pero lo que se pidió fue algo genérico. Ricardo Pini, de La Calera, lo respaldó: “Así fue!”, dijo.

De todas formas, Ogalde siguió la discusión y se sumó Jorge Uauy, de Palestino: “Debería hacerse un estudio con una consultora de primer nivel”, planteó, aunque le cedió un punto a Milad: “Sí Pablo, yo estuve ahí y eso fue lo que se pidió... pero debemos hacer un estudio con una consultora de primer nivel para respaldar todo”.

La discusión la cerró Juan Tagle: “Efectivamente lo que se mencionó era un resumen con datos muy concretos y de dos páginas, lo que no quita que trabajemos en un análisis más bien de fondo y extenso. Ahora bien, tenemos que estar seguros que ese resumen breve incluya efectivamente todos los beneficios directos e indirectos que nuestra actividad genera al país.