Presidente Boric le responde con dureza a Milad: “Para quienes se confunden en chats de amigos: esto no es un caramelo… No es populismo, es justicia”

El Presidente Gabriel Boric le responde con dureza a Pablo Milad. A la máxima autoridad del país no le cayeron nada bien las opiniones que expresó el presidente del fútbol chileno en el grupo de WhatsApp que aglutina a los presidentes del fútbol chileno. En ese espacio, el ex timonel de Curicó Unido aludió a la inclusión de la prohibición de acceso a los estadios a los deudores de pensiones alimenticias, una medida que, en principio llamó la atención. Después, lo hicieron las observaciones que planteó el máximo dirigente del balompié, que fueron publicadas este jueves por El Deportivo. “Al gobierno le gustan estas cosas amigo, hay que aprovechar de comprometerlos con lo que sea siempre sacando provecho nosotros por supuesto. Nos pidieron eso, no fue iniciativa nuestra, pero pasó sin pena ni gloria”, contestó.

“Al gobierno le gustan estas cosas amigo, hay que aprovechar de comprometerlos con lo que sea siempre sacando provecho nosotros por supuesto. Nos pidieron eso, no fue iniciativa nuestra, pero pasó sin pena ni gloria”. El interlocutor aludido es Juan Tagle, presidente de Universidad Católica.

“Es porque al gobierno le gusta este tipo de eslogan que ayudará a sacar lo otro. Nada más que un caramelo”, insistió. Esa frase fue la que más sacó ronchas en La Moneda.

Boric habla fuerte

El Mandatario respondió fuerte. “Esto es importante decirlo para quienes quizás se confunden en los chats de amigos. Esto no es un caramelo. Esto es responsabilidad. Me imagino esos chats con puros hombres. Esto no es populismo, esto es justicia”.

El Presidente Gabriel Boric en su intervención. (Foto: Agenciauno).

La primera autoridad del país también se tomó el tiempo para una ironía. “En una cosa le achuntaron. Esto sí es feminismo y estamos orgullosos de que lo sea”, contestó, justo en el marco de una alusión a la reforma de pensiones. Esa alusión tampoco es casual, pues le responde directamente a la intervención de Pablo Hoffmann, el presidente de O’Higgins. “No me gusta que populistas como la ministra de la Mujer nos utilice. No es nada personal, pero creo que nos saca del foco”. Esa expresión también encontró respuesta en la titular de esa cartera, Antonia Orellana.

Milad, de hecho, le responde a Hoffmann. “Sí claro. Aprovechan cualquier instancia para figurar”, consigna el registro.

La ministra ya había respondido

La ministra Orellana ya había fijado la postura del gobierno. “Ahora, creo que ‘caramelo’ no es la expresión más adecuada, porque lo que hemos podido comprobar es que la pensión de alimentos y su no pago es un problema extendido en el país, que afecta a las mujeres de todas las regiones, todas las comunas, todas las clases sociales y que significa, también, un problema de pobreza, de endeudamiento y de desarrollo de los niños y niñas”, manifestó este jueves.

“Por lo tanto, tratarlo de ‘caramelo’ no me parece. Y por lo que ustedes dicen, tampoco fue lo que conversamos. El tenor de nuestra reunión fue tuvo que ver con cómo desde el ministerio de la Mujer podemos apoyar para que en la etapa formativa de los jugadores prevengamos la violencia contra las mujeres”, insistió en el marco de la ofensiva contra el ex intendente del Maule en la gestión de Sebastián Piñera.

Orellana también le había contestado a Hoffmann. “Habla más del presidente del equipo que de mí”, manifestó.