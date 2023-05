Ministra Orellana le raya la cancha a Milad: “Caramelo no es la expresión más adecuada”

La justificación que Pablo Milad les dio a los presidentes de los clubes en el grupo de WhatsApp que los aglutina, en relación a la inclusión de las pensiones alimenticias impagas como una razón para impedir el acceso a los estadios en el marco de las medidas para controlar la violencia en los estadios, saca ronchas.

Al margen de las reacciones que se produjeron apenas El Deportivo publicó la información, que surgió precisamente entre los máximos dirigentes de los clubes nacionales, en las redes sociales, lo concreto es que ahora la molestia es oficial. La encabeza la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien respondió duramente las palabras del directivo curicano.

“Es un problema extendido”

Orellana explica el origen de la iniciativa. “Esta es una propuesta que habían hecho los diputados (Ali) Manouchehri y (Daniella) Cicardini. Nosotros lo contemplamos como una posibilidad, pero que, ciertamente, requiere una reforma legislativa”, subrayó la autoridad en declaraciones a los medios periodísticos.

Lo que le molestó profundamente fue el tono que ocupó MIlad. “Ahora, creo que ‘caramelo’ no es la expresión más adecuada, porque lo que hemos podido comprobar es que la pensión de alimentos y su no pago es un problema extendido en el país, que afecta a las mujeres de todas las regiones, todas las comunas, todas las clases sociales y que significa, también, un problema de pobreza, de endeudamiento y de desarrollo de los niños y niñas”, le responde al máximo dirigente del balompié nacional.

Pablo Milad, presidente de la ANFP.

En esa línea, vuelve a refutar los dichos del ex presidente de Curicó Unido e intendente de la región del Maule en la gestión de Sebastián Piñera. “Por lo tanto, tratarlo de ‘caramelo’ no me parece. Y por lo que ustedes dicen, tampoco fue lo que conversamos. El tenor de nuestra reunión fue tuvo que ver con cómo desde el ministerio de la Mujer podemos apoyar para que en la etapa formativa de los jugadores prevengamos la violencia contra las mujeres”, precisó, respecto de los acercamientos entre el gobierno y la plana mayor del fútbol chileno.

“Esto es política querido amigo, propuesto por la ministra de la Mujer y Jaime Pizarro en reunión en la ANFP”, explicó Milad en la sala de conversación. Y continuó expresándose en los mismos términos: “Es porque al gobierno le gusta este tipo de eslogan que ayudará a sacar lo otro. Nada más que un caramelo”.

“Al gobierno le gustan estas cosas amigo, hay que aprovechar de comprometerlos con lo que sea siempre sacando provecho nosotros por supuesto. Nos pidieron eso, no fue iniciativa nuestra, pero pasó sin pena ni gloria”, insistió.

Y agregó: “Eso no significa mucho en el momento de normar. Si conseguimos el apoyo del Estado eso será un pelo de la cola. Mi querido Juan este gobierno es populista y feminista. No se pierde el foco principal para nada”.

En ese afán, encontró el apoyo del presidente de O’Higgins, Pablo Hoffamann. “No me gusta que populistas como la ministra de la Mujer nos utilice. No es nada personal, pero creo que nos saca del foco”, puntualizó el timonel rancagüino. “Habla más del presidente del equipo que de mí”, le respondió la ministra Orellana.