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    Política

    Tras reunión con Alvarado: Kusanovic se abre a negociar con el gobierno por megarreforma

    “Estamos en conversaciones, en análisis, y yo le pedí consideración de los parlamentarios, él entendió mi punto de vista, así que quedamos en volver a conversar más adelante”, relató el senador sobre su reunión con el biministro Alvarado.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    08 DE JUNIO DEL 2002 RETRATO AL SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC. FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

    Pese a que a fines de mayo el senador Alejandro Kusanovic (independiente, suspendido de Renovación Nacional) fue tajante al señalar que la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast no contaría con su apoyo, hoy jueves, tras sostener una reunión con el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, se abrió a analizar su postura.

    Y es que en concreto, según el senador de derecha, el secretario de Estado “entendió” su queja en torno al gobierno sobre tener mayor consideración con los parlamentarios de la región que él representa, la de Magallanes.

    Así lo transmitió a los medios de comunicación en La Moneda al finalizar el encuentro con el secretario de Estado.

    “Ellos me solicitaron una reunión, yo vine a la reunión, conversamos sobre los temas del gobierno, estamos en conversaciones de los problemas de Magallanes, le pedí consideración hacia los parlamentarios del sector, que no habían sido considerados muchas veces en varios temas, así que terminamos en una muy buena relación, que espero que vaya mejorando en el tiempo”, dijo el parlamentario de derecha.

    Así las cosas, consultado en concreto sobre la megarreforma, proyecto para el cual su voto es clave, señaló: “Estamos en conversaciones, en análisis, y yo le pedí consideración de los parlamentarios, él entendió mi punto de vista, así que quedamos en volver a conversar más adelante”.

    De todas maneras, pese a su apertura, no dejó fuera sus reparos. "La verdad es que hay cosas que hay que mejorar, que hay que corregir, y siempre lo he dicho, pero más que nada se necesita también una manera de vender este proyecto distinta, yo creo que tiene que tener un grado de seducción que no lo ha tenido”, acotó.

    Dicho eso, reveló que en la cita el biministro Alvarado le transparentó que esperaba su voto favorable. “Yo respondí que mantengamos las relaciones, porque se deterioraron. Hay cosas que corregir, él lo entendió (...) estamos en proceso”, contestó ante esa solicitud.

    No tenía ganas (de negociar con el gobierno), pero me estoy abriendo al tema”, cerró Kusanovic.

    Más sobre:MegarreformaAlejandro KusanovicClaudio AlvaradoMagallanes

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