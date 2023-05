Llamadas ofreciendo disculpas, reuniones exprés en Argentina y un WhatsApp ardiendo: los coletazos de la filtración que complica a Pablo Milad

A las 14:05 de este jueves, en el grupo de WhatsApp que comparten los 16 presidentes de la ANFP, Pablo Milad, la cabeza de la sede de Quilín, escribió un mensaje que encendió un chat que estuvo en silencio durante los últimos días. “Queridos presidentes...estoy decepcionado”, comenzó diciendo el curicano frente a la sorpresa de los timoneles de Primera División. Su mensaje iba acompañado de la noticia de La Tercera PM, que se titulaba “‘Al gobierno le gusta este tipo de eslogan... nada más que un caramelo’: el chat de Milad sobre prohibición de deudores de alimentos para ingresar al estadio”.

La historia comenzó pocos minutos antes en Buenos Aires. En la capital de Argentina, Pablo Milad, quien se encuentra en el país transandino en el marco de las actividades que se realizan para la postulación al Mundial 2030, recibió la publicación que revelaba la filtración del WhatsApp con los presidentes de los clubes de Primera División, en la que el curicano reaccionaba frente a los cuestionamientos por su iniciativa de crear el código 103, que impediría el ingreso a los estadios de los deudores de pensiones alimenticias.

La conversación filtrada se produjo el 5 de mayo. Juan Tagle, el presidente de Cruzados, compartió una noticia de El Deportivo, en el que se detallaba la intención de la actual administración de Quilín de bloquear el ingreso a los deudores de pensión alimenticia. “Caerán hasta los deudores por pensión alimenticia: reconocimiento facial es la carta de la ANFP para acabar con la violencia en los estadios”, se tituló la nota que generó la discusión.

El abogado, cercano a la actual administración, aseguró no compartir la iniciativa. Señaló que se estaba perdiendo el foco de la lucha al buscar ampliar los derechos de admisión. En ese momento, se generó un debate que incluyó el comentario de diferentes presidentes. “Yo no estoy de acuerdo... ¡y no soy deudor de alimentos!”, escribió Tagle.

Pablo Milad, presidente de la ANFP. Foto: Karin Pozo/AgenciaUNO

Luego de eso el presidente de la ANFP respondió en el chat, en un intercambio al que tuvo acceso La Tercera PM: “Esto es política querido amigo, propuesto por la ministra de la Mujer y Jaime Pizarro en reunión en la ANFP”. E insistió: “Es porque al gobierno le gusta este tipo de eslogan que ayudará a sacar lo otro. Nada más que un caramelo”.

Tagle y otros presidentes de clubes no estaban de acuerdo, así que Milad insistió: “Al gobierno le gustan estas cosas amigo, hay que aprovechar de comprometerlos con lo que sea siempre sacando provecho nosotros por supuesto. Nos pidieron eso, no fue iniciativa nuestra, pero pasó sin pena ni gloria”.

También agregó: “Eso no significa mucho en el momento de normar. Si conseguimos el apoyo del Estado eso será un pelo de la cola. Mi querido Juan este gobierno es populista y feminista. No se pierde el foco principal para nada”.

La filtración provocó horas de terror para Milad. Desde Buenos Aires, el presidente de la ANFP comenzó a exigir explicaciones a los presidentes del mismo grupo que lo había traicionado. Uno a uno, las cabezas de los equipos de Primera División se manifestaron.

Pablo Hoffman, de O’Higgins, fue el primero en reaccionar. Lo siguió Juan Tagle, de la UC, Victoriano Cerda, de Huachipato. Luego se sumó Michael Clark, de Universidad de Chile, quien envió ánimo. Alfredo Stöhwing, de Colo Colo, no quedó aparte. Todos coincidían en que la filtración resultaba inaceptable, pese a que uno de ellos mismos rompió el código de confidencialidad. De los 16 timoneles, Cristian Ogalde, de Magallanes, David Agüero, de Cobresal, Luis Galdames, de Copiapó, y Gonzalo Cilley, de Audax Italiano, fueron los únicos que no escribieron en las horas posteriores.

“Es muy grave”, “es un daño muy grande por la relación que estábamos logrando con el gobierno”, “hay que encontrar al culpable y pasarlo al Tribunal de Honor para sancionarlo”, fueron lo que los presidentes escribieron prácticamente al mismo tiempo. Milad, en tanto, reiteraba que el daño que se le estaba haciendo a la actividad era tremendo. Y, de paso, adelantó que si el gobierno echaba pie atrás en los avances de seguridad que se estaban concretando no sería su culpa.

En la ANFP dolió la filtración. Milad repitió que la violación a la privacidad era un atentado al fútbol y que se debe encontrar al responsable para sacarlo de la actividad. En la memoria de los timoneles sigue latente el grupo de presidentes que se organizó para terminar gatillando la salida del ex presidente de Quilín Sebastián Moreno, quien no logró terminar su gestión por decisiones que no generaron aceptación entre los timoneles.

En Buenos Aires, Milad aprovechó de reunirse de inmediato con Jaime Pizarro, el ministro del deporte, quien también estaba en la reunión del Mundial 2030. Le ofreció sus disculpas y le aseguró que su intención no era ofender al Gobierno. Reconoció que, pese a haberse expresado mal, la conversación fue sacada de contexto. Le volvió a insistir en que su intención de erradicar a los deudores de la pensión alimentacia fue una idea que trajo desde Uruguay y en la que ha insistido que se aplique, pese al rechazo de algunos clubes.

Jaime Pizarro aceptó las disculpas. Casi al mismo tiempo, en Chile, Antonia Orellana, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, sacaba la voz frente a los medios de comunicación. “Creo que ‘caramelo’ no es la expresión más adecuada, porque lo que hemos podido comprobar es que la pensión de alimentos y su no pago es un problema extendido en el país, que afecta a las mujeres de todas las regiones, todas las comunas, todas las clases sociales y que significa, también, un problema de pobreza, de endeudamiento y de desarrollo de los niños y niñas”, le respondió al máximo dirigente del balompié nacional.

“Por lo tanto, tratarlo de ‘caramelo’ no me parece. Y por lo que ustedes dicen, tampoco fue lo que conversamos. El tenor de nuestra reunión fue tuvo que ver con cómo desde el ministerio de la Mujer podemos apoyar para que en la etapa formativa de los jugadores prevengamos la violencia contra las mujeres”, precisó, respecto de los acercamientos entre el gobierno y la plana mayor del fútbol chileno.

8 de Mayo del 2023/SANTIAGO El Subsecretario, Manuel Monsalve junto al ministro del Deporte, Jaime Pizarro, se reúnen con el directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, encabezado por Pablo Milad Abusleme, en el salón Democracia y Memoria del Palacio de La Moneda. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIUNO

Casi a las 20 horas de este jueves, Pablo Milad llamó a Antonia Orellana, la ministra de la Mujer y Equidad de Género. El presidente de la ANFP le ofreció disculpas y le reconoció su error. La funcionaria de gobierno aceptó las explicaciones y le pidió enfocarse en seguir adelante con las intenciones que ambas comparten en relación a la actividad.

Hoy, durante la mañana, Gabriel Boric se refirió a la situación que involucró al presidente de la ANFP. “Esto es importante decirlo para quienes quizás se confunden en los chats de amigos. Esto no es un caramelo. Esto es responsabilidad. Me imagino esos chats con puros hombres. Esto no es populismo, esto es justicia. En una cosa le achuntaron. Esto sí es feminismo y estamos orgullosos de que lo sea”, dijo la primera autoridad de Gobierno.

La traición se produce justo en el momento en el que por fin habían logrado ser escuchados por el Gobierno. Luego de solicitar más de cinco audiencias para buscar soluciones por la violencia en los estadios, el Ministerio del Interior los había recibido tras los serios incidentes ocurridos en Concepción, entre Universidad de Chile y Universidad Católica.

Hace 10 días, Pablo Milad se reunió con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para abordar las medidas de seguridad que trabajado la entidad que dirige el fútbol chileno para erradicar la violencia en los estadios, y se fijó un plazo de 15 días para trabajar una “ley corta” y tratar este problema a la brevedad. Por lo mismo, la filtración generó un clima de incertidumbre que puede derrumbar cualquier tipo de mejora de la relación que se había logrado concretar.

Milad retornará hoy a Santiago, a las 14 horas. El presidente de la sede de Quilín espera reunirse personalmente durante los próximos días con diferentes personeros del Gobierno para intentar explicar su error comunicacional. Sabe que para poder seguir adelante en el proyecto que busca mejorar las condiciones de seguridad en los estadios necesita generar lazos positivos con los diferentes personeros del Estado. Hoy, sin embargo, el futuro de estos lazos que habían logrado avanzar positivamente son todo un misterio.