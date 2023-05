“Logró su objetivo de manera asquerosa”: jugadores del Leverkusen le dan con todo a Mourinho

Este jueves se definió a los finalistas de la Europa League. El Sevilla debió luchar en el tiempo adicional para superar a la Juventus e inscribirse en la final. Por el otro lado de la llave, se enfrentaron la Roma de José Mourinho y el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.

En la ida disputada en la capital italiana, el cuadro de la Loba consiguió imponerse por un ajustado 1-0. De esta forma el club de las aspirinas salió a la cancha con el objetivo de dar vuelta el marcador.

Sin embargo, la disposición táctica de Mourinho fue en extremo conservadora, aprovechando el primer resultado para manejar el encuentro que al final terminó igualado sin goles.

Eso le permitió a la Roma ganar la opción de ser finalista, claro que en el conjunto germano el estilo propuesto por el luso dejó malas sensaciones.

“Es una pena que un estilo de juego como este pueda ser recompensado en una semifinal de tan alto nivel”, dijo Kerem Demirbay en ‘RTL’ tras el encuentro. “Esto es amargo, muy amargo. También para el fútbol. Pero tenemos que felicitar a nuestro oponente. Logró su objetivo de una manera asquerosa”, complementó.

Y no fue el único, pues sus palabras tuvieron apoyo de parte de su compañero Nadiem Amiri. “Estoy hundido. No merecíamos que nos eliminara un equipo que no tiene nada que ver con el fútbol. Me pregunto cómo es posible, por cómo jugaron hoy y la semana pasada... Eso no es fútbol. Que un equipo así esté en la final es una locura”, aseguró.

Por su parte, el director deportivo del Leverkusen, Simon Rolfes, aseguró que “Después de cada tiro a puerta había otro jugador en el suelo al que tenían que sacar en camilla porque estaba muy lesionado. Creo que todos los que estuvieron hoy en el estadio le desean mucha suerte al Sevilla en la final. Es triste que esta forma de jugar lleve al éxito”, lanzó.

A su vez, el técnico Xabi Alonso fue más cauto en la conferencia de prensa posterior. Allí indicó que “no quiero lamentarme aquí. Pudimos marcar nuestros goles porque tuvimos suficientes ocasiones. Dimos todo para llegar a esta final, la única diferencia fue ese gol”.

“Estoy satisfecho con el desempeño y estoy orgulloso de los muchachos. Tenemos que seguir. ¡Ánimo y adelante!”, complementó.

También se refirió al gesto de los hinchas del Leverkusen, quienes reconocieron al equipo y al DT tras caer en la llave. “Estamos agradecidos por el apoyo de nuestra afición antes del juego, durante el juego y después del juego. ¡Fue increíble!”.

Desde la otra vereda, José Mourinho justificó su propuesta. “Este resultado no fue un empate, sino un triunfo, y la verdad que me pone muy feliz poder jugar otra final de una copa europea”, dijo.

También aclaró que su “preocupación no pasa por ingresar en la historia de la Roma, sino ayudar a los muchachos a crecer y hacer cosas importantes. Quiero ayudar a los romanistas que me dieron tanto desde el primer día y por eso esta alegría tan grande que siento por llegar a otra final”.