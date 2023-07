Las maniobras de Quinteros para recomponer el camarín de Colo Colo antes de enfrentar a Ñublense

Colo Colo vive días complicados. Tras la eliminación de la Copa Sudamericana, el Cacique busca dejar atrás los días más álgidos del año. Este martes visita a Ñublense en una cancha que le ha sido imposible de batir durante el último lustro. En las jornadas previas al enfrentamiento frente a los chillanejos, en Blanco y Negro salieron a poner paños fríos tras las declaraciones cruzadas entre Gustavo Quinteros y algunos jugadores como Esteban Pavez y Maximiliano Falcón, culpándose mutuamente de la goleada sufrida ante América Mineiro, en Brasil.

“Obviamente, estamos en permanente comunicación con el cuerpo técnico y con Gustavo Quinteros en particular. Corresponde hacer la evaluación hacia finales de año, pero en medio de todos estos días quiero ratificar que el cuerpo técnico tiene nuestro respaldo”, señaló Alfredo Stöhwing, presidente de la concesionaria.

El mandamás de la sociedad anónima, además, admitió que la caída ante América MG caló hondo en los futbolistas, que no esperaban tener una presentación tan pobre ante el cuadro brasileño. “Nos dolió mucho la derrota, estamos muy golpeados, pero los dirigentes tenemos la obligación de levantar la mirada rápidamente (...) Hay que estar tranquilos y calmar los ánimos internos porque fue dolorosa la derrota”, declaró el directivo.

Los días más complejos

Tras el pitazo final en Belo Horizonte, las miradas en Colo Colo mostraban desazón e incredulidad. Se buscaba un culpable y los dardos fueron cruzados. “Defensivamente fuimos un desastre. Me da vergüenza que el equipo defienda así. No marcamos en el área, no logramos los rebotes y esto pasó después de varios partidos. Pero este fue muy malo y como entrenador me da vergüenza que hayamos funcionado así”, disparó el técnico campeón con Universidad Católica en 2019.

Blanco y Negro postergó la evaluación a Gustavo Quinteros para el cierre de la temporada. Foto: Juan José Molina/AgenciaUNO

En el plantel del Cacique apuntaron al entrenador por su planteamiento. “La línea de tres nos costó mucho. Si entrábamos con línea de cuatro y hacíamos lo mismo que en allá en Chile, capaz que cambiaba, pero ellos nos hicieron los tres goles y no estuvimos firmes desde el inicio y nos costó el partido”, lanzó el defensa uruguayo.

Del dolor pasaron a las rencillas. El estratega albo, pese al respaldo dirigencia, no está cómodo en Pedreros. Sus exigencias suelen ser desestimadas y desde ByN han señalado que el plantel del Cacique es el mejor del balompié nacional. Ahora su gran objetivo es lograr el bicampeonato.

Pese a las intenciones, miran de lejos la idea de ser competitivos a nivel internacional. “Llevamos cinco años sin pasar a segunda ronda en Copa Libertadores y Sudamericana. Le seguiremos dando la mayor importancia. Debemos superarnos en esa estadística, sumamos muchos años sin poder vencer a los números rojos”, indicó Daniel Morón.

Por eso, el objetivo en Macul es el bicampeonato. Y en estos últimos días, tras la derrota en Belo Horizonte, hubo una fuerte conversación entre el entrenador y sus jugadores, con el fin de evitar seguir culpándose a través de los medios y enrielar el rumbo en pos de una meta común: volver a ser campeones. De ahí que las declaraciones del DT fueran conciliadoras tras regresar a Chile, con énfasis en la “entrega” de sus futbolistas.

Pese a que internacionalmente Colo Colo otra vez no estuvo a la altura, en el plano local los albos están en una posición expectante, considerando que, si ganan sus dos partidos pendientes (Copiapó y Ñublense), quedarían a solo tres puntos del líder Cobresal.

Por eso, Quinteros y su cuerpo técnico han intentado calmar la interna del vestuario. Está claro que hay un desgaste evidente entre las partes. Todos lo saben y lo sienten en el Monumental. Sin embargo, pese a que la relación no sea tan buena como la del año pasado, sobre todo, por el castigo a Brayan Cortés, tanto el staff como el plantel coinciden en que es momento de dejar las peleas internas y aprovechar la oportunidad de meterse de lleno en la lucha por el título.

Un rival de peso

Ñublense es el próximo rival de Colo Colo. Los dirigidos por Jaime García están en la decimocuarta ubicación del campeonato. Solo tres puntos por encima de Deportes Copiapó, que está en puesto de descenso. Sin embargo, a nivel internacional, han superado lo hecho por los de Macul en esta temporada. Al igual que los albos, los chillanejos quedaron en el tercer lugar de la Copa Libertadores. Pero, a diferencia de los de Quinteros, ya están en octavos de final de la Copa Sudamericana. Superaron a Audax Italiano en la ronda previa.

Además, en el frente a frente, los sureños han sido un contrincante duro para el equipo más ganador del fútbol chileno, durante los últimos años. Contando todas las competencias, el cuadro albo no gana en Chillán desde 2015. En aquella temporada, Colo Colo ganó 1-0 con gol de Esteban Paredes. Tras eso, se midieron en la Copa Chile 2018 y 2022, además de los Campeonatos Nacionales de 2021 y 2022.

La estadística indica que en 2018 los diablos rojos ganaron 2-0, en 2021 por 5-1 y en 2022 se midieron dos veces en el Nelson Oyarzún: 2-1 y 1-1. En el cara a cara entre Jaime García y Gustavo Quinteros, el técnico nacional saca ventaja. Tres triunfos, contra uno del argentino-boliviano. Han igualado en tres ocasiones.