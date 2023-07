“Existió un doble toque de balón”: Roberto Tobar aplica duro castigo contra el árbitro Garay por el papelón de validar el penal viciado de Everton

El duelo entre Everton y Unión Española quedará marcado por la sucesión de errores arbitrales que se vivieron luego de que Cristian Garay cobrara un dudoso penal a favor de los de Viña del Mar. Fueron minutos en los que la peor imagen del arbitraje chileno volvió a aparecer. Por lo mismo, y luego de una serie de reuniones de la Comisión de Árbitros, se determinó que Cristian Garay recibirá una sanción de, al menos, cuatro partidos por la grave falta que terminó siendo determinante para el triunfo del equipo de la Quinta Región.

Todo comenzó en el minuto 67 cuando el juez cobró penal a favor de Everton. Inmediatamente la jugada provocó malestar entre los jugadores de Unión Española. Reclamaban que la falta no existía y que ambos se iban empujando en la carrera. Pese a los reclamos y la revisión en el VAR, no hubo cambios en la decisión y Cuevas se preparó para patear desde los doce pasos.

La polémica, sin embargo, estuvo lejos de terminar. La figura de Everton patea con la pierna izquierda, pero resbala y golpea sin querer con el pie derecho. Un rebote que terminó en el travesaño pero que debió anular la jugada, ya que cuando la toca dos veces en un lanzamiento penal, se debe conceder un tiro libre indirecto para el otro equipo. “Si el ejecutor del penal volviera a tocar el balón antes de que lo toque otro jugador se concederá un libre indirecto”, se desprende del reglamento.

Las reglas no fueron interpretadas de correcta forma y la jugada siguió con una serie de rebotes que terminaron transformándose en gol de Lautaro Pastrán. El 1-0 de la victoria. Más allá de los abrazos de los locales, Garay fue llamado al VAR. Y, de manera sorpresiva, solo se preocupó de revisar si el remate había ingresado al arco y no si Cuevas había tocado dos veces el balón al momento de ejecutar el penal. Finalmente, el juez validó la anotación e hizo caso omiso a la situación que se vivió desde los doce pasos.

La resolución de la comisión de árbitros fue tajante: “Después de ejecutarse un penal y una vez que se produce el gol, el VAR evalúa toda la situación, desde la ejecución con ángulos y velocidades, también chequea una posible infracción del ejecutor al golpear el balón por segunda vez, antes que sea jugado por otro jugador. Además, al haber situaciones de posibles interferencia, el VAR recomienda un OFR para entregar las imágenes y consideraciones al árbitro. Este, al ver lo descrito, decide mantener su decisión de gol. Es una situación incorrecta ya que existió un doble toque al balón del jugador que patea el penal”, señalaron.

Así fue como el partido quedó en manos de la escuadra local por la cuenta mínima. Un marcador totalmente influenciado por la serie de errores protagonizada por Garay y los jueces a cargo del VAR. De esta manera,Everton le quita el quinto puesto del torneo a Unión Española, quedando con 28 unidades, una más que los de Independencia.

El malestar en Unión Española fue total. “Con un dudoso y polémico arbitraje en Viña. Caemos por la mínima frente a Everton. Increíbles cobros arbitrales nos impiden llevarnos un mejor resultado a Independencia. De todas maneras. Gracias, hispanos. Por seguir apoyando estos colores”, lanzaron en la cuenta oficial de Twitter del club.

En tanto, Sebastián Pérez, el portero hispano, no escondió su rabia con el juez del encuentro. “Nos cagaron. Qué más puedo decir. El único análisis que puedo hacer es que nos cagaron”, señaló. “Creo que estábamos haciendo un buen partido, que estaba para cualquiera de los dos. Si no pasaba nada extraño era un 0-0, entonces nos vamos con las manos vacías. Estamos muy calientes todos los que vinimos más el profe Ronald Fuentes. No era para perder así, menos en esa circunstancia con tanto apoyo que tiene el arbitraje hoy en día”, cerró.