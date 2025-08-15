SUSCRÍBETE
El Deportivo

Joaquín Niemann comienza con una sólida ronda en Indianápolis y da un paso clave hacia el título del LIV Golf

El chileno tuvo un muy buen inicio en la fecha final de la temporada y llegará a la jornada de este sábado con tres golpes de ventaja sobre Jon Rahm, su perseguidor más cercano.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Joaquín Niemann tuvo una muy buena primera ronda en Indianápolis. Charles Laberge/LIV Golf

Este viernes comenzó la batalla final de la temporada 2025 del LIV Golf. El The Club at Chatham Hills fue el lugar escogido para cerrar la apasionante disputa por la corona de la temporada entre los mismos protagonistas del año anterior: Joaquín Niemann y Jon Rahm. El chileno llegó con una ventaja de apenas 12,27 puntos sobre el español. A pesar de lo estrecha de la distancia, el talagantino no sintió la presión y tuvo una notable primera ronda, terminando T3, con 64 golpes (-7).

Joaco tiene varios caminos para quedarse con el título, aunque son dos los más sencillos: ganar el torneo o terminar más arriba que el vasco. Ambos, además, compartieron el grupo de salida junto a Bryson DeChambeau. Y desde el primer hoyo el golfista nacional impuso sus términos. Un birdie en la salida fue un claro mensaje a su rival.

Las buenas sensaciones las repitió en la segunda y tercera bandera, con dos putts muy buenos para descontarle dos golpes más a la cancha. Mientras que Rahm no lograba encontrarse en el green, donde no estaba aprovechando las claras oportunidades que tuvo para birdie.

En las paradas siguientes se mantuvo muy concentrado, salvando el par sin mayores inconvenientes, casi como una suerte de respiro para lo que vendría después. En la séptima bandera colocó un drive perfecto que le dejó el campo servido para un águila y así pudo estirar su ventaja y recuperar la cima.

No conforme con eso, en el octavo y en el noveno hoyo, Niemann consiguió sendos birdies que le permitieron escaparse en solitario y seguir estirando las diferencias con el español.

En el 13, el capitán de Torque estuvo a un paso de conseguir otra águila, pero finalmente terminó siendo birdie. Sin embargo, tuvo su primera falla del día en el 15, enviando la bola al agua tras un swing excesivamente largo, lo que le terminó costando un doble bogey. De todos modos, Rahm seguía fallando putts increíbles, por lo que no pudo recortar mucha distancia.

En el 16 tampoco salió bien, pero logró enmendar el rumbo y salvó el par de forma brillante. Un momento clave para poder retomar el foco y seguir manteniendo el dominio de la situación.

Joaco enfrentó de mejor manera la penúltima bandera del día. Con un muy buen tiro de salida, pudo posicionarse de gran manera de cara al green y logró un nuevo birdie, para cerrar el día con tres golpes de ventaja sobre el español, quien terminó T12 (-4).

Mito se ilusiona

Si Joaquín Niemann está luchando el título, su compañero de equipo Mito Pereira pelea por no descender. El oriundo de Pirque llegó al torneo a solo un puesto de la salvación y tuvo un comienzo bastante difícil, con un doble bogey en el quinto hoyo, pero demostró lo mejor de su caracter para dar vuelta la situación y cerrar el día T23, una posición que lo ilusiona para lograr el objetivo de la permanencia.

A pesar de ese mazazo, el chileno no decayó y rápidamente tuvo su recompensa en la séptima bandera, con un espectacular águila. Luego, alternó un bogey en la ocho con dos birdies en la nueve y la 12, que le ayudaron a ilusionarse con los puestos de avanzada y la zona de puntuación.

Otro acierto en el 17 puso a Pereira en una zona expectante, confirmando las buenas sensaciones que dejó su actuación la semana pasada en Chicago. Eso quedó más que refrendado en el hoyo 1, donde alcanzó un nuevo birdie, que lo llena de energía de cara a las dos rondas finales.

Por equipos, Torque lidera con -23. La muy buena actuación de Joaco fue importante para el equipo, pero la del colombiano Sebastián Muñoz fue histórica, pues consiguió una histórica tarjeta de 59 golpes (-12), que lo dejó en la cima con tres impactos de ventaja sobre Dustin Johnson y cinco ante Niemann.

Este sábado, a las 11.05, comenzará la segunda ronda, que puede ser decisiva para la definición de la temporada.

GolfLIV GolfIndianápolisJoaquín NiemannJon RahmMito PereiraTorqueSebastián Muñoz

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

