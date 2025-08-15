La UC confirma el horario para la inauguración del Claro Arena ante Unión Española

La UC ya tiene fecha y hora para inaugurar el Claro Arena. La ANFP programó el partido entre Universidad Católica y Unión Española para el sábado 23 de agosto, a las 20 horas. Ese día marcara un hito para la institución precordillerana, que regresa a su recinto luego de tres años de itinerancia.

La apertura del estadio se dará casi dos semanas después de la aprobación definitiva de la DOM a la obra. “Hoy 11 de agosto, a las 16:57 horas, hemos recibido, por parte de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes, la recepción final del Claro Arena. Con esto, podemos por fin decir con certeza que nuestro nuevo estadio ya cuenta con todas las autorizaciones para iniciar su operación y recibir su primer partido oficial el próximo 23 de agosto ante Unión Española por el torneo nacional”, señaló la UC en un comunicado el lunes pasado.

¡Será histórico porque la localía vuelve a nuestra nueva casa! ⚪️🔵 pic.twitter.com/KTJYtRT5Ic — Universidad Católica (@Cruzados) August 15, 2025

El nuevo reducto estudiantil tiene una capacidad máxima es de 20.249 espectadores, quienes llegarán por los múltiples accesos que tendrá el recinto. En entrevista con El Deportivo, el arquitecto César Azcarate explicó lo que buscó con el diseño. “Tiene esa concepción de estadio compacto, en el sentido de estar muy volcado hacia el terreno de juego y que, por lo tanto, sea presionante. Se sentirá esa presión, esa atmósfera propia del fútbol. Hay una fusión muy interesante entre lo local y lo global”, dijo.

“Este estadio va a cambiar de una manera radical, lo va a comprobar la gente cuando se abran las puertas y el equipo vuelva a jugar allá”, complementaba.