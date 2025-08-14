SUSCRÍBETE
Supera a Colo Colo: la U sella el mejor contrato de su historia tras firmar millonaria renovación con Adidas

Universidad de Chile acordó una cuantiosa renovación con la marca alemana, en un vínculo histórico en el deporte nacional.

Matías Parker
 
Julián Concha
La U renovó su contrato con Adidas en un acuerdo millonario e histórico. Foto: Photosport.

Universidad de Chile da un golpe en materia publicitaria. Al gran momento deportivo de la U, que está peleando palmo a palmo el torneo con Coquimbo Unido y venció en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana a Independiente, se suma un histórico y millonario acuerdo con Adidas, según información recabada por El Deportivo.

Durante estos días, los azules firmaron una cuantiosa renovación con la marca de origen alemán por $US 23 millones. El vínculo contractual será por las próximas cinco temporadas, es decir, el elenco estudiantil recibirá 4,6 millones de dólares por cada una.

En ese sentido, la U duplicó su acuerdo global con Adidas. El anterior contrato, firmado en noviembre de 2021, era de aproximadamente 2,4 millones de la divisa estadounidense por temporada.

De esta forma, Universidad de Chile continúa agrandando su historia con las tres tiras. El cuadro azul tiene un vínculo con la multinacional alemana desde 1999, siendo el cuarto equipo de fútbol que lleva más años con la marca deportiva.

El contrato deportivo más grande de la historia

El vínculo entre la U y Adidas finalizaba este 2025. Ahora, ambas partes no solo extendieron la relación, sino que duplicaron las cifras, en un acuerdo histórico para el fútbol chileno.

Los azules, incluso, lograron amarrar un mejor vínculo que Colo Colo. El Cacique, en el 2024, logró amarrar la renovación con Adidas hasta el 2032 a cambio de US$ 36 millones. Es decir, los de Macul reciben US$ 4,5 millones por temporada.

Frente a tal escenario, la U firmó el contrato deportivo más grande de su historia. El gran presente de Universidad de Chile le permitió acordar el mejor contrato de su historia. Su reciente éxito deportivo tanto en el medio local como internacional se suma a una serie de condicionantes clave para pactar el acuerdo. Los azules han destacado por su amplia supremacía en el ranking de asistencia en la Liga de Primera, las audiencias que registran en abonados, el rating de televisión, contenidos digitales, entre otros factores.

“Por instrumento privado de fecha 13 de agosto de 2025, la Sociedad suscribió un nuevo contrato de patrocinio con adidas Chile Limitada (“adidas”), mediante el cual se le otorga una licencia exclusiva para la fabricación, distribución y comercialización de ciertos productos con las marcas registradas de la Sociedad y se constituye como patrocinador y sponsor técnico del Club de Fútbol Profesional Universidad de Chile (el “Contrato”). Como contraprestación esperada, el impacto en resultado para la Sociedad de este contrato será el de una facturación anual de USD 4.600.000.-, aproximadamente, más variables, ello de conformidad con los términos y condiciones del Contrato. Por último, cabe señalar que, el Contrato entrará en vigencia el 1 de enero de 2026 y durará hasta el 31 de diciembre de 2030, e implica una renovación de la actual relación contractual entre la Sociedad y adidas", informó el club a la CMF.

