Arengazo genera disturbios en el Monumental en la antesala del clásico entre Colo Colo y la UC.

El arengazo nuevamente complica a Colo Colo. Este viernes, un grupo de hinchas de Colo Colo llegó al estadio Monumental en la antesala del clásico ante la UC. A diferencia del evento del jueves, este no estaba autorizado por la Delegación Presidencial y hay detenidos en Macul. El delegado Gonzalo Durán abordó los disturbios.

“Cuando autorizamos los arengazos, buscamos que estas convocatorias sean conducidas para mantener mejor control y mejorar las condiciones de seguridad. El club solicitó uno ayer y lo autorizamos. Hoy hubo una convocatoria no autorizada para hoy. En virtud de aquello se dispuso de policía para reducir las externalidades”, señaló la autoridad.

La Garra Blanca vuelve a complicar a Colo Colo. RODRIGO SAENZ/ AGENCIAUNO

En esa línea, detalló algunos sucesos ocurridos este viernes en Pedrero. “Se han producido algunos incidentes, hay personas detenidas. Los clubes deben hacer esto de manera regulada, para tener respeto por la gente que vive en el entorno”, dijo.

“Son aproximadamente 3 mil. Lo de ayer fue una descoordinación, pero no de nosotros. Hoy había una actividad programada por Universidad Católica y nosotros buscamos que las actividades sean de manera alternada”, añadió.

Por otro lado, Durán defendió la realización de los arengazos cuando son autorizados. “Hemos dado una señal positiva para que cuando haya un arengazo sea al interior del estadio, pero hay quienes no quieren cumplir con la ley y creen que esto puede ser autoconvocado”, comentó.

24 horas antes de los disturbios, otro arengazo fallido se había llevado a cabo en el estadio Monumental. En esa ocasión se suspendió por la baja presencia de hinchas.