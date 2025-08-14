SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La Delegación Presidencial le raya la cancha al Arengazo convocado por la Garra Blanca

Después de la fallida actividad de animación en Macul, gestionada por Blanco y Negro, en la repartición gubernamental advierten que la citada por los barristas no está autorizada.

Por 
Christian González
 
Jorge Sánchez
La Garra Blanca, en el partido entre Colo Colo y Racing (Foto: Photosport) DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Este jueves, el Arengazo que se iba a realizar en el estadio Monumental, no se hizo. A la actividad de animación previa al partido entre Colo Colo y Universidad Católica, gestionada por Blanco y Negro, llegaron apenas unos 350 aficionados.

La mayoría adscribió al boicot convocado por la Garra Blanca. La explicación estaba disponible en las redes sociales: la barra alba llamó a reunirse este viernes en el frontis del recinto del Cacique, con la misma finalidad. El problema es que esa actividad no está autorizada.

La Delegación Presidencial le raya la cancha al Arengazo convocado por la Garra Blanca

La Delegación Presidencial Metropolitana es categórica: no hay permiso para una nueva reunión. "Las manifestaciones de apoyo a los equipos de fútbol, conocidas como ‘arengazos’ o ‘banderazos’ previos a partidos importantes, son reguladas por la Delegación Presidencial y coordinadas con el club anfitrión quien propone las fechas conforme a lo señalado en la Ley 19.327, ya que se consideran actividades anexas al encuentro deportivo", precisa.

“Por lo tanto, exigen responsabilidad organizativa y de seguridad por parte del club. Para este encuentro, se coordinó y autorizó que el ‘arengazo’ se realizara el jueves 14 de agosto a las 11:30 horas dentro del Estadio Monumental, con el objetivo de resguardar el orden público y la seguridad de las y los vecinos del sector. La actividad se desarrolló sin incidentes ni alteraciones al transporte público, aunque con baja convocatoria, debido a que la Garra Blanca Oficial convocó paralelamente a otro “arengazo” para el viernes 15 de agosto, actividad que no forma parte del acto administrativo autorizado para este clásico y, por tanto, no está regulado“, contextualiza.

La Garra Blanca, en un partido de Colo Colo (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Refuerzo de medidas

La autoridad anuncia el reforzamiento de las medidas de seguridad en el sector que alberga al recinto del Cacique. “Ante esta situación, el viernes 15 de agosto se reforzarán las medidas de seguridad en las inmediaciones del Estadio Monumental y el Metro Pedreros para evitar aglomeraciones, asegurar el normal funcionamiento del transporte público y resguardar la tranquilidad de las y los vecinos de Macul”, advierte.

“Invitamos a las y los hinchas de Colo Colo a disfrutar de este clásico de manera segura y a no asistir a actividades que no cuenten con autorización, ya que estas no tienen las condiciones necesarias ni garantizan el ingreso al Estadio Monumental para compartir con jugadores. Recordamos que cualquier incidente ocurrido en un ‘arengazo’, autorizado o no, puede derivar en sanciones como la prohibición de ingreso a recintos deportivos o el impedimento de participar en actividades relacionadas con el club”, insiste.

“Reiteramos nuestro compromiso de resguardar el orden público, promover el deporte responsable y proteger los derechos de la ciudadanía”, sostiene la autoridad.

Más sobre:Colo ColoArengazoDelegación PresidencialFútbolFútbol Nacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Quedó en la terna por sorteo: Valencia nombra a Hernán Libedinsky como fiscal regional de Aysén

Gendarmería destituye a cuatro coroneles por viajar al extranjero con licencias médicas

Sartor AGF informa deterioros de hasta 85% en los fondos y culpa a la administración anterior

Boric lanza dura crítica a Trump por “censura” a museos de EE.UU. y apunta a Milei por situación de artistas en Argentina

Alrededor de 20 mujeres fueron rescatadas de una red transnacional de trata de personas que opera en Antofagasta

Paula Benavides asume la presidencia del CFA y Joaquín Vial se integra oficialmente

Lo más leído

1.
Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

2.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

3.
“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

4.
“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego y su imagen pública tras requerimiento de destitución

“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego y su imagen pública tras requerimiento de destitución

5.
Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

Conejos con “tentáculos”: ¿Cuál es la razón de esta extraña mutación?

Conejos con “tentáculos”: ¿Cuál es la razón de esta extraña mutación?

Fuertes vientos hacen impactar con la pista a un avión Boeing 747

Fuertes vientos hacen impactar con la pista a un avión Boeing 747

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

Servicios

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Quedó en la terna por sorteo: Valencia nombra a Hernán Libedinsky como fiscal regional de Aysén
Chile

Quedó en la terna por sorteo: Valencia nombra a Hernán Libedinsky como fiscal regional de Aysén

Gendarmería destituye a cuatro coroneles por viajar al extranjero con licencias médicas

Boric lanza dura crítica a Trump por “censura” a museos de EE.UU. y apunta a Milei por situación de artistas en Argentina

Sartor AGF informa deterioros de hasta 85% en los fondos y culpa a la administración anterior
Negocios

Sartor AGF informa deterioros de hasta 85% en los fondos y culpa a la administración anterior

Paula Benavides asume la presidencia del CFA y Joaquín Vial se integra oficialmente

Tesorería y nuevo Fondo Autónomo se reúnen para coordinar implementación de la reforma de pensiones

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins
Tendencias

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins

Cómo Estados Unidos compró Alaska a Rusia y expandió su poder en América del Norte

Cómo es la base militar de Alaska en la que Trump y Putin se reunirán para discutir sobre la guerra en Ucrania

Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Betis por LaLiga
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Betis por LaLiga

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga

Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Arsenal por la Premier League

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Eddington llega a Chile: anuncian estreno de la película con Joaquin Phoenix y Pedro Pascal
Cultura y entretención

Eddington llega a Chile: anuncian estreno de la película con Joaquin Phoenix y Pedro Pascal

“Es una historia de horror”: así se hizo el desgarrador documental sobre Marcial Maciel y los abusos

Corporación Cultural de Rancagua exige disculpas públicas a Natalia Valdebenito por “chiste” sobre mineros fallecidos

Cómo la muerte de un estudiante normalista reavivó el debate sobre violencia policial en México
Mundo

Cómo la muerte de un estudiante normalista reavivó el debate sobre violencia policial en México

Hanna Shelest, analista ucraniana: “Para Kiev la mayor expectativa es no convertirse en rehén de este juego de poder en Alaska”

Trump sostiene que hay un 25% de probabilidades de que la cumbre con Putin fracase

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi