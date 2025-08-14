Este jueves, el Arengazo que se iba a realizar en el estadio Monumental, no se hizo. A la actividad de animación previa al partido entre Colo Colo y Universidad Católica, gestionada por Blanco y Negro, llegaron apenas unos 350 aficionados.

La mayoría adscribió al boicot convocado por la Garra Blanca. La explicación estaba disponible en las redes sociales: la barra alba llamó a reunirse este viernes en el frontis del recinto del Cacique, con la misma finalidad. El problema es que esa actividad no está autorizada.

La Delegación Presidencial le raya la cancha al Arengazo convocado por la Garra Blanca

La Delegación Presidencial Metropolitana es categórica: no hay permiso para una nueva reunión. "Las manifestaciones de apoyo a los equipos de fútbol, conocidas como ‘arengazos’ o ‘banderazos’ previos a partidos importantes, son reguladas por la Delegación Presidencial y coordinadas con el club anfitrión quien propone las fechas conforme a lo señalado en la Ley 19.327, ya que se consideran actividades anexas al encuentro deportivo", precisa.

“Por lo tanto, exigen responsabilidad organizativa y de seguridad por parte del club. Para este encuentro, se coordinó y autorizó que el ‘arengazo’ se realizara el jueves 14 de agosto a las 11:30 horas dentro del Estadio Monumental, con el objetivo de resguardar el orden público y la seguridad de las y los vecinos del sector. La actividad se desarrolló sin incidentes ni alteraciones al transporte público, aunque con baja convocatoria, debido a que la Garra Blanca Oficial convocó paralelamente a otro “arengazo” para el viernes 15 de agosto, actividad que no forma parte del acto administrativo autorizado para este clásico y, por tanto, no está regulado“, contextualiza.

La Garra Blanca, en un partido de Colo Colo (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Refuerzo de medidas

La autoridad anuncia el reforzamiento de las medidas de seguridad en el sector que alberga al recinto del Cacique. “Ante esta situación, el viernes 15 de agosto se reforzarán las medidas de seguridad en las inmediaciones del Estadio Monumental y el Metro Pedreros para evitar aglomeraciones, asegurar el normal funcionamiento del transporte público y resguardar la tranquilidad de las y los vecinos de Macul”, advierte.

“Invitamos a las y los hinchas de Colo Colo a disfrutar de este clásico de manera segura y a no asistir a actividades que no cuenten con autorización, ya que estas no tienen las condiciones necesarias ni garantizan el ingreso al Estadio Monumental para compartir con jugadores. Recordamos que cualquier incidente ocurrido en un ‘arengazo’, autorizado o no, puede derivar en sanciones como la prohibición de ingreso a recintos deportivos o el impedimento de participar en actividades relacionadas con el club”, insiste.

“Reiteramos nuestro compromiso de resguardar el orden público, promover el deporte responsable y proteger los derechos de la ciudadanía”, sostiene la autoridad.