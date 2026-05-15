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    Ministra Wulf defiende recortes ministeriales y refuerza que “no afectan los beneficios sociales”

    Respecto a la reducción de presupuesto para la PGU, la ministra de Desarrollo Social aseguró que ningún beneficiario actual se verá afectado, aunque señaló que se han detectado "inconsistencias" en algunos registros, a propósito de lo que el ministro de Hacienda catalogó como "fraude social".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    La reducción presupuestaria en los ministerios sigue causando preocupación en la opinión pública, por eso desde las distintas carteras los ministros han salido a explicar que, si bien estos recortes se traducirán en cambios, estos no afectarán los beneficios sociales.

    La señal del gobierno en este ámbito recayó en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, donde el recorte será menor que en otras carteras. En ese sentido, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, entregó un mensaje de “tranquilidad a las personas”.

    En diálogo con radio Duna, planteó que “no se afectan los beneficios sociales y por lo mismo creo yo que esto tiene que ser visto como una buena noticia, porque cuando uno piensa en el mediano, largo plazo de los beneficios que se están entregando, es importante la responsabilidad fiscal".

    Si bien, la ministra reconoció que “puede ser duro comunicacionalmente”, aseguró que los recortes obedecen a “una responsabilidad con los recursos de todos los chilenos que se pueden gastar mejor y también pueden generar mejor impacto en la vida de las personas".

    Una de las sugerencias de recorte que ha causado mayor revuelo, ha sido la propuesta por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de rebajar el presupuesto de la Pensión Garantizada Universal (PGU). En su momento el ministro explicó que todas las rebajas buscan “prevenir lo que ustedes ya conocen como el fraude social o el mal gasto”.

    En ese escenario, Wulf aseguró que "nadie le va a quitar la PGU a una persona vulnerable que hoy día la está recibiendo, lo que está diciendo el ministro (Quiroz) es que se deben ajustar las cifras, es que si hay casos de fraude tenemos que evidenciarlo y eso a mí me parece justo, me parece correcto", sostuvo.

    Respecto a posibles fraudes, la ministra señaló que han observado "que hay inconsistencia en distintos registros". “Tenemos que avanzar en la validación de los datos”, indicó.

    Con ello, planteó que “el Registro Social de Hogares hoy día es un instrumento valioso que tiene que mejorarse como todo instrumento, pero que nos permite también poder mejorar la entrega de beneficios y que estamos trabajando para que tenga una mejor validación, tenga criterios comunes y pueda, con ello, focalizar políticas públicas en quienes más lo necesitan”, aseveró.

    Más sobre:María Jesús WulfPGURecorteMinisterio de Desarrollo SocialMidesoMidesof

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