¿Vuelve a Chile? Gustavo Quinteros reaparece y entrega luces de su futuro

Gustavo Quinteros está alejado de los banquillos. Luego de su infructuosa experiencia en Gremio, el entrenador no ha vuelto a tomar desafíos, pese a que su nombre ha sido sondeado por diversos clubes. Ahora, en entrevista con el medio Olé, el DT aborda sus próximos pasos.

El estratega se visualiza dirigiendo en su país. “Me gustaría esperar algo interesante del fútbol argentino. Estuve muchos años trabajando afuera y la idea mía es estar con mi familia en Argentina. Esperemos que salga algo interesante”, comentó. Sus palabras dejan en claro que descarta un retorno a Chile en el mediano plazo.

Quinteros, en su etapa en Vélez.

Sin embargo, no se apura en asumir en algún club. “Sería bueno, pero hoy por hoy estoy tranquilo, de vacaciones, esperando una oportunidad que se puede dar a fin de año”, reconoció.

Esto último, según estima, producto de que hace varias temporadas que no se encontraba sin trabajo. Luego de Colo Colo pasó directo a Vélez y después de los transandinos se fue sin pausa a Gremio. “Hacía mucho tiempo que no tenía vacaciones. Tuve oportunidades para trabajar, pero las dejé pasar porque quería descansar y estar bien para un proyecto muy importante que puede llegar”, cerró el también ex director técnico de Universidad Católica.