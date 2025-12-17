Conmoción en el fútbol mundial: sicarios asesinan a figura de Barcelona de Guayaquil y a su esposa

La crisis de seguridad que atraviesa Ecuador ha cobrado una nueva y connotada víctima. Se trata de Mario Pineida, futbolista de Barcelona de Guayaquil, quien fue asesinado por sicarios. La noticia causó una gran conmoción en el vecino país y en el fútbol mundial.

“Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra”, comenzó indicando el equipo amarillo en sus redes sociales.

“En las próximas horas informaremos de manera oportuna sobre los actos que se realizarán en su memoria. Por ahora, solicitamos a nuestros socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia en este momento de inmenso dolor”, agregaron.

El jugador de 33 años se encontraba comprando en una carnicería en la zona de Samanes, al norte de Guayaquil, junto a su madre y a su esposa. Esta última resultó fallecida tras el ataque directo perpetrado por dos sujetos a bordo de dos motocicletas. La progenitora, en tanto, recibió impactos en el hombro, pero según información preliminar, estaría fuera de riesgo vital.

Pineida se formó en Panamá S. C. y llegó a Independiente del Valle en 2010, club donde se consolidó gracias a su velocidad, despliegue ofensivo y capacidad para jugar por ambas bandas. Fue protagonista en varios torneos continentales e, incluso, le anotó un gol de la victoria sobre Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores de 2015.

En el último tiempo había perdido la titularidad, jugando esta temporada 11 encuentros con el Ídolo, con el registra dos pasos en su carrera. Además, defendió a El Nacional y Fluminense. Mientras que con la selección ecuatoriana participó en la Copa América de Chile 2015 y en la de Brasil 2021.

Las reacciones

Inmediatamente conocida la noticia, varios de los compañeros del fallecido futbolista se acercaron al lugar de los hechos. Entre ellos, Octavio Rivero, Gabriel Cortez, Alex Rangel, Jhonny Quiñónez, Dixon Arroyo, Byron Castillo.

Entre los asistentes también se presentó Luis Fernando León, capitán de Emelec y exjugador del equipo torero, quien se acercó para despedirse de su excompañero.

🕊️ Nota de pesar: Mario Pineida pic.twitter.com/eN4Z9a8qxI — LDU Oficial (@LDU_Oficial) December 17, 2025

Independiente del Valle se pronunció a través de sus redes sociales con un sentido mensaje. “La familia IDV expresa su profundo pesar ante el sensible fallecimiento de Mario Pineida, exjugador de nuestra cantera. Mucha fuerza y paz a su familia”, manifestó.

En ese mismo tono, Liga de Quito también transmitió sus sentimientos de pesar: “Expresamos nuestras condolencias por el fallecimiento de Mario Pineida. Acompañamos a sus seres queridos y a Barcelona SC en este momento de dolor”.

Mientras que Fluminense también se sumó a las muestras de dolor. “El Fluminense Fútbol Club recibió con profundo pesar la noticia del fallecimiento de Mario Pineida, deportista que jugó en el club en 2022. Pineida llegó al Fluminense al inicio de la temporada en la que nos coronamos campeones de Río de Janeiro. El Fluminense expresa su solidaridad con su familia y amigos”, publicaron.