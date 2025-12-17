SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Conmoción en el fútbol mundial: sicarios asesinan a figura de Barcelona de Guayaquil y a su esposa

    El lateral de 33 años sufrió un atentado en el que perdió la vida. La situación ha generado diversas reacciones. También resultó herida la madre del deportista.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    El defensa Mario Pineida fue asesinado este miércoles. @BarcelonaSC/X

    La crisis de seguridad que atraviesa Ecuador ha cobrado una nueva y connotada víctima. Se trata de Mario Pineida, futbolista de Barcelona de Guayaquil, quien fue asesinado por sicarios. La noticia causó una gran conmoción en el vecino país y en el fútbol mundial.

    “Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra”, comenzó indicando el equipo amarillo en sus redes sociales.

    “En las próximas horas informaremos de manera oportuna sobre los actos que se realizarán en su memoria. Por ahora, solicitamos a nuestros socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia en este momento de inmenso dolor”, agregaron.

    El jugador de 33 años se encontraba comprando en una carnicería en la zona de Samanes, al norte de Guayaquil, junto a su madre y a su esposa. Esta última resultó fallecida tras el ataque directo perpetrado por dos sujetos a bordo de dos motocicletas. La progenitora, en tanto, recibió impactos en el hombro, pero según información preliminar, estaría fuera de riesgo vital.

    Pineida se formó en Panamá S. C. y llegó a Independiente del Valle en 2010, club donde se consolidó gracias a su velocidad, despliegue ofensivo y capacidad para jugar por ambas bandas. Fue protagonista en varios torneos continentales e, incluso, le anotó un gol de la victoria sobre Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores de 2015.

    En el último tiempo había perdido la titularidad, jugando esta temporada 11 encuentros con el Ídolo, con el registra dos pasos en su carrera. Además, defendió a El Nacional y Fluminense. Mientras que con la selección ecuatoriana participó en la Copa América de Chile 2015 y en la de Brasil 2021.

    Las reacciones

    Inmediatamente conocida la noticia, varios de los compañeros del fallecido futbolista se acercaron al lugar de los hechos. Entre ellos, Octavio Rivero, Gabriel Cortez, Alex Rangel, Jhonny Quiñónez, Dixon Arroyo, Byron Castillo.

    Entre los asistentes también se presentó Luis Fernando León, capitán de Emelec y exjugador del equipo torero, quien se acercó para despedirse de su excompañero.

    Independiente del Valle se pronunció a través de sus redes sociales con un sentido mensaje. “La familia IDV expresa su profundo pesar ante el sensible fallecimiento de Mario Pineida, exjugador de nuestra cantera. Mucha fuerza y paz a su familia”, manifestó.

    En ese mismo tono, Liga de Quito también transmitió sus sentimientos de pesar: “Expresamos nuestras condolencias por el fallecimiento de Mario Pineida. Acompañamos a sus seres queridos y a Barcelona SC en este momento de dolor”.

    Mientras que Fluminense también se sumó a las muestras de dolor. “El Fluminense Fútbol Club recibió con profundo pesar la noticia del fallecimiento de Mario Pineida, deportista que jugó en el club en 2022. Pineida llegó al Fluminense al inicio de la temporada en la que nos coronamos campeones de Río de Janeiro. El Fluminense expresa su solidaridad con su familia y amigos”, publicaron.

    Más sobre:FútbolBarcelona de GuayaquilMario PineidaSicarios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición

    Venezuela solicita reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU por “continua agresión de EE.UU.”

    Jorge Quiroz expone plan económico de Kast en la Sofofa: enfatiza que mandará el crecimiento y pone foco en microeconomía

    Agenda legislativa y reuniones protocolares: el despliegue de Arturo Squella en el Congreso

    Chomali, FF.AA. y policías: Kast lidera reuniones protocolares

    Priscila Robledo: “Hay razones para estar más optimistas en términos de crecimiento”

    Lo más leído

    1.
    Abogados externos y mirando de reojo a la FIFA: la ANFP pasa a la ofensiva en la guerra contra Unión Española e Iquique

    Abogados externos y mirando de reojo a la FIFA: la ANFP pasa a la ofensiva en la guerra contra Unión Española e Iquique

    2.
    Más alegrías para Daniel Garnero: la UC asegura a una de las figuras clave y extiende aún más su contrato

    Más alegrías para Daniel Garnero: la UC asegura a una de las figuras clave y extiende aún más su contrato

    3.
    La complicada situación de Lucas di Yorio en Athletico Paranaense que ilusiona a los hinchas de la U

    La complicada situación de Lucas di Yorio en Athletico Paranaense que ilusiona a los hinchas de la U

    4.
    Celebra Fernando Ortiz: Colo Colo abrocha al reemplazo de Mauricio Isla como primer refuerzo para 2026

    Celebra Fernando Ortiz: Colo Colo abrocha al reemplazo de Mauricio Isla como primer refuerzo para 2026

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Agenda legislativa y reuniones protocolares: el despliegue de Arturo Squella en el Congreso
    Chile

    Agenda legislativa y reuniones protocolares: el despliegue de Arturo Squella en el Congreso

    Chomali, FF.AA. y policías: Kast lidera reuniones protocolares

    H3N2 en la mira del Minsal: cómo la amenaza de la “supergripe” activó al ministerio y su plan preventivo

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición
    Negocios

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición

    Jorge Quiroz expone plan económico de Kast en la Sofofa: enfatiza que mandará el crecimiento y pone foco en microeconomía

    Priscila Robledo: “Hay razones para estar más optimistas en términos de crecimiento”

    Cuál es la palabra del año 2025, según la FundéuRAE
    Tendencias

    Cuál es la palabra del año 2025, según la FundéuRAE

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Conmoción en el fútbol mundial: sicarios asesinan a figura de Barcelona de Guayaquil y a su esposa
    El Deportivo

    Conmoción en el fútbol mundial: sicarios asesinan a figura de Barcelona de Guayaquil y a su esposa

    El primer fracaso del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: queda eliminado de la Copa del Rey

    Safonov ratifica hegemonía europea: PSG se impone en penales al Flamengo de Pulgar en la final de la Intercontinental

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo
    Cultura y entretención

    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo

    Movimiento Original celebra 20 años de carrera con show en el Estadio Bicentenario de La Florida

    De Mariah Carey a Wham! y Ariana Grande: cinco clásicos navideños que vuelven a imponerse en las listas

    Venezuela solicita reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU por “continua agresión de EE.UU.”
    Mundo

    Venezuela solicita reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU por “continua agresión de EE.UU.”

    Assange denuncia a la Fundación Nobel por convertir el premio de la paz en un “instrumento de guerra”

    El Congreso de EE.UU. exige al Pentágono compartir los videos de ataques contra narcolanchas

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta
    Paula

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós