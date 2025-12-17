SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Más alegrías para Daniel Garnero: la UC asegura a una de las figuras clave y extiende aún más su contrato

    Los cruzados trabajan intensamente en el mercado con miras a la apretada agenda para la temporada 2026.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Daniel Garnero aseguró a otro de sus jugadores clave en la UC. FOTO: Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Universidad Católica trabaja incesantemente en el mercado. Las peticiones del entrenador Daniel Garnero han sido escuchadas y varios de sus requerimientos tuvieron respuestas positivas de parte de la secretaría técnica del club.

    En los últimos días se han sucedido las extensiones de contrato de los principales referentes del plantel. A principios de mes, por ejemplo, consiguió las renovaciones de Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero; tres de los jugadores más solicitados por los hinchas.

    Los mismo ocurrió con el lateral Eugenio Mena, quien seguirá vistiendo la camiseta cruzada en 2026, después de cerrar una negociación que estaba avanzada desde hace varias semanas, pese a que existía un fuerte interés de Santiago Wanderers para repatriar al zaguero.

    Cristián Cuevas también selló su renovación en la UC, quien había prolongado su compromiso a finales del año pasado 2024 con la chance de extender por una temporada más, de acuerdo con objetivos cumplidos, argumento utilizado para retener al exjugador de Chelsea hasta diciembre de 2026.

    Asimismo, la escuadra de la franja también consiguió la contratación del lateral Bernardo Cerezo, futbolista formado en Universidad de Chile, cuyo último paso deportivo fue en Ñublense.

    Pero el nuevo proyecto también incluye algunas salidas, especialmente, de atletas más jóvenes que no tienen cabida en el equipo. Así se produjo con la partida de Luis Muñoz, mediocampista de 22 años que retornó a la UC después de ser cedido a Deportes Santa Cruz y no continuará en el club.

    Algo parecido ocurre con Clemente Mondaca, volante de 19 años quien anunció su salida del club cruzado después de 12 años ligado al club. También ocurrió con el portero Joaquín Peñaloza, llegado a Universidad Católica en 2022 y fue parte de las divisiones menores del club durante los últimos años e, incluso, tuvo algunas nominaciones a selecciones chilenas juveniles.

    Un nuevo paso

    Más complicada fue la situación del volante colombiano Jhojan Valencia, otra de las piezas clave del Dani Garnero tras conseguir el cupo de Chile 2, plaza que se mete directamente en la fase grupal de la Copa Libertadores.

    La semana pasada, el propio atleta cafetalero había puesto en duda su continuidad en el Claro Arena. Incluso, fue visto sacando sus cosas de las instalaciones del equipo universitario.

    “Esperamos que el club nos responda al ofrecimiento que le hicimos con mi representante, pero aún no tenemos respuesta. No es nada seguro, ya llevamos más de un mes esperando que respondan. Si llega otra oferta, el club tiene que verla con mi representante, también tienen que sentarse a negociar esa salida. Se han acercado varios clubes. Mi representante me dice que han preguntado mucho por mí, estamos esperando”, advirtió el mediocampista en el inicio de sus vacaciones.

    Palabras que fueron refrendadas por el empresario que trabaja con el futbolista, Miguel Cardona, quien en contacto con El Deportivo aclaró que “no es bueno extender mucho esta situación, no es cómodo. Esperemos que suceda a corto plazo. Teníamos un compromiso con el club chileno, pero hay que esperar. La prioridad es de Universidad Católica, pero Jhojan (Valencia) ya tiene ofrecimientos del fútbol de Uruguay y de Brasil”.

    Formalmente, el jugador había renovado automáticamente su vínculo por una cláusula de minutos disputados en 2025. Sin embargo, las partes pudieron ponerse de acuerdo para concretar la estadía del colombiano.

    Es más, según se enteró El Deportivo, el mediocampista fue más allá en su compromiso con la franja y extendió hasta diciembre de 2027, con un aumento de sueldo después de “llegar a un punto intermedio”, tal como reconocen en el entorno del futbolista.

