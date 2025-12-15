“Declarado hincha”: la UC felicita a José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales.

La UC se pronuncia tras el triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales. El fundador del Partido Repúblicano se impuso en los comicios frente a Jeannette Jara. A través de sus redes sociales, Cruzados le entregó las felicitaciones y y destacaron su fanatismo por la institución precordillerana.

“Felicitamos al Presidente electo José Antonio Kast, declarado hincha de Universidad Católica y le deseamos éxito en su gestión. Seguiremos siendo el equipo del Presidente de la República por 4 años más”, escribieron.

Kast se ha referido en algunas oportunidades respecto a su fanatismo por el club estudiantil y ha reconocido que se trata de una historia de años. “Mi cuñado me llevaba a los clásicos cuando todavía se podían hacer, con actividades y esas cosas y yo veía cómo jugaba el ‘Chuleta’ Prieto”, dio a conocer en 2021.

Felicitamos al Presidente electo @joseantoniokast, declarado hincha de Universidad Católica y le deseamos éxito en su gestión. Seguiremos siendo el equipo del Presidente de la República por 4 años más. pic.twitter.com/FxbhqfYLpq — Universidad Católica (@Cruzados) December 15, 2025

El mensaje es similar al entregado cuando el Presidente Gabriel Boric ganó en las elecciones. En esa ocasión también destacaron la condición de hincha del Mandatario. “Felicitamos al Presidente electo Gabriel Boric, un reconocido hincha de La Franja Le deseamos éxito en su mandato”, fue el mensaje de entonces.

Felicitamos al Presidente electo @gabrielboric 🇨🇱, un reconocido hincha de La Franja ⚪🔵



Le deseamos éxito en su mandato. pic.twitter.com/BIl7l1FfKj — Universidad Católica (@Cruzados) December 21, 2021

En sus años de mandato, Boric participó en algunas acitividades junto a la UC. Este año conoció el Claro Arena en el partido de despedida de Milovan Mirosevic, Cristián Álvarez y José Pedro Fuenzalida.