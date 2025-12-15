SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Declarado hincha”: la UC felicita a José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales

    El elenco precordillerano se pronunció tras los resultados en los comicios. Al igual que lo hicieron con el Presidente Gabriel Boric, destacan su fanatismo por el equipo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Declarado hincha”: la UC felicita a José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales. RICARDO ULLOA/ ATON CHILE

    La UC se pronuncia tras el triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales. El fundador del Partido Repúblicano se impuso en los comicios frente a Jeannette Jara. A través de sus redes sociales, Cruzados le entregó las felicitaciones y y destacaron su fanatismo por la institución precordillerana.

    “Felicitamos al Presidente electo José Antonio Kast, declarado hincha de Universidad Católica y le deseamos éxito en su gestión. Seguiremos siendo el equipo del Presidente de la República por 4 años más”, escribieron.

    Kast se ha referido en algunas oportunidades respecto a su fanatismo por el club estudiantil y ha reconocido que se trata de una historia de años. “Mi cuñado me llevaba a los clásicos cuando todavía se podían hacer, con actividades y esas cosas y yo veía cómo jugaba el ‘Chuleta’ Prieto”, dio a conocer en 2021.

    El mensaje es similar al entregado cuando el Presidente Gabriel Boric ganó en las elecciones. En esa ocasión también destacaron la condición de hincha del Mandatario. “Felicitamos al Presidente electo Gabriel Boric, un reconocido hincha de La Franja Le deseamos éxito en su mandato”, fue el mensaje de entonces.

    En sus años de mandato, Boric participó en algunas acitividades junto a la UC. Este año conoció el Claro Arena en el partido de despedida de Milovan Mirosevic, Cristián Álvarez y José Pedro Fuenzalida.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa UCCruzadosUniversidad CatólicaElecciones PresidencialesJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Claudio Alvarado arribará a comité político: Kast empieza a armar su gabinete ministerial

    FA acoraza a Boric ante la arremetida del Socialismo Democrático por culparlo a él de la derrota

    La reservada cita de Boric con Kast que selló el inicio del traspaso del mando presidencial

    Diputados de oposición piden a Boric emitir una nota de protesta contra Colombia por dichos de Petro sobre elecciones

    Kast entrega su primera señal en política exterior y se reúne este martes con Milei

    Los atacantes de Sydney: Padre e hijo habían dicho que iban de pesca y estudian sus vínculos con el Estado Islámico

    Lo más leído

    1.
    Con pasajes a México: Esteban González se lleva al Querétaro a una de las figuras del campeón Coquimbo Unido

    Con pasajes a México: Esteban González se lleva al Querétaro a una de las figuras del campeón Coquimbo Unido

    2.
    El drama de Ronald Araújo: el central uruguayo abandona Barcelona y viaja a Israel para recuperar su salud mental

    El drama de Ronald Araújo: el central uruguayo abandona Barcelona y viaja a Israel para recuperar su salud mental

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Iron Maiden en Chile: revisa la fecha, cuándo es la venta de entradas y precios

    Iron Maiden en Chile: revisa la fecha, cuándo es la venta de entradas y precios

    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    Claudio Alvarado arribará a comité político: Kast empieza a armar su gabinete ministerial
    Chile

    Claudio Alvarado arribará a comité político: Kast empieza a armar su gabinete ministerial

    FA acoraza a Boric ante la arremetida del Socialismo Democrático por culparlo a él de la derrota

    La reservada cita de Boric con Kast que selló el inicio del traspaso del mando presidencial

    Con gira de Taylor Swift incluida: los números de Live Nation, la nueva dueña del Movistar Arena
    Negocios

    Con gira de Taylor Swift incluida: los números de Live Nation, la nueva dueña del Movistar Arena

    El Ipsa el día después: cómo se ha comportado la bolsa tras las elecciones presidenciales desde 1990

    Los cambios que prometió Kast en el empleo público: Reforma al Estatuto Administrativo y “fin de la impunidad en huelgas ilegales”

    La advertencia de la nueva jefa de inteligencia de Reino Unido en medio de las tensiones con Rusia
    Tendencias

    La advertencia de la nueva jefa de inteligencia de Reino Unido en medio de las tensiones con Rusia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Adiós lluvia: el calor extremo vuelve a la Región Metropolitana este día

    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte
    El Deportivo

    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte

    “Declarado hincha”: la UC felicita a José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales

    Colo Colo asegura a siete pilares de su plantel femenino para 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    De su genialidad a la tensa historia de su hijo sospechoso: Rob Reiner, el director que redefinió el drama y la comedia
    Cultura y entretención

    De su genialidad a la tensa historia de su hijo sospechoso: Rob Reiner, el director que redefinió el drama y la comedia

    Being Charlie: el filme que profetizó los dramáticos problemas familiares del asesinado cineasta Rob Reiner

    Quién es Nick Reiner, el hijo del cineasta Rob Reiner apuntado como principal sospechoso en el asesinato de sus padres

    Los atacantes de Sydney: Padre e hijo habían dicho que iban de pesca y estudian sus vínculos con el Estado Islámico
    Mundo

    Los atacantes de Sydney: Padre e hijo habían dicho que iban de pesca y estudian sus vínculos con el Estado Islámico

    El Kremlin asegura que Putin “está abierto a una paz seria” y recalca que no aceptará “ningún truco”

    Ranking de conflictos en 2025 pone a cuatro países de América Latina entre los más peligrosos del mundo

    Petra, la belleza de decir adiós
    Paula

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro