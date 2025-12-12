Se estrenará en la Supercopa de cuatro equipos: la UC presenta su nueva camiseta para 2026

Universidad Católica prepara con todo lo que será la temporada 2026. El próximo año la UC tendrá importantes desafíos que encarar. Además de las competencias locales, los precordilleranos tendrán que competir en la Copa Libertadores tras asegurar su presencia en la fase de grupos.

Ya pensando en aquello, este viernes el club universitario presentó la nueva indumentaria que los acompañará en todos los torneos. Según han dado a conocer en su página web, esta intenta transmitir el legado familiar “mi abuelo, mi papá, yo y mis hijos”, incorporando una franja conmemorativa que simboliza “la unión entre el pasado, el presente y el futuro”.

El diseño destaca por ser reconocible, manteniendo la esencia tradicional de la UC y agregando “una reinterpretación gráfica que representa la transferencia de colores y valores que han acompañado al club a lo largo de su historia”.

Mientras haya una Franja, habrá generaciones dispuestas a cuidarla ✊



Nueva armadura @pumachile 2026 de Universidad Católica ⚪🔵✨#GuardianesDeLaFranja 🛡️ pic.twitter.com/cdI2TFMy53 — Universidad Católica (@Cruzados) December 12, 2025

“Vestir a un club con tanta tradición implica un desafío y una enorme responsabilidad. Nuestro objetivo fue construir una camiseta que respetara la identidad histórica de Universidad Católica y, al mismo tiempo, que conectara emocionalmente con las nuevas generaciones. Creemos que este diseño logra ese equilibrio”, señaló María Álvarez, Gerenta General de PUMA Chile en la presentación.

Foto: Cruzados.cl. pc

Características

Esta camiseta tendrá dos versiones. Una pensada para la utilización de los jugadores y otra para los hinchas. En el caso del plantel, la casaquilla tendrá la tecnología Ultra Wave que destaca por un tejido ultraligero de alto rendimiento que absorbe la humedad.

Por su parte la versión para los fanáticos tendrá una malla transpirable ultra elástica con zonas de alto rendimiento y una tela Re Fibre, que transforma los residuos textiles y otros materiales usados ​​en nuevas prendas, teniendo la misma textura que la colección de 2024.

Pensando en 2026

En el lanzamiento, Juan Pablo Pareja, Gerente General de Cruzados, comentó que “esta camiseta pretende transmitir la innovación y la tradición bajo uno de sus sellos más representativos: La Franja. Estamos muy contentos e ilusionados porque esta indumentaria será la protagonista en nuestra primera temporada completa en el nuevo estadio, con grandes desafíos por delante”.

En cuanto a la conformación del plantel, indicó que “estamos trabajando intensamente desde antes del cierre del campeonato para intentar retener la mayoría del plantel que fue bien evaluado en lo que fue la temporada 2025 y ya se anunciaron la renovación de tres piezas fundamentales: Gary Medel, Fernando Zampedri y Branco Ampuero”.

“Estamos trabajando fuertemente en otros jugadores y en reforzar la plantilla en las posiciones que junto con el cuerpo técnico, Daniel Garnero, se han identificado necesarias para poder robustecer y potenciar al equipo con miras a 2026, pero respecto a plazos y nombres, los voceros en ese aspecto (José María Buljubasich y Juan Tagle) irán informando en las próximas semanas, de acuerdo a lo que vaya pasando".