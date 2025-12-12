Qué es la “Ley Tiago Nunes” que se aprobó en el Consejo de Presidentes de cara a la temporada 2026.

El Consejo de Presidentes está en el proceso de discusión de las bases del fútbol chileno para la temporada 2026. Algunas modificaciones ya fueron aprobadas este jueves. Una de las novedades es la “Ley Tiago Nunes”, referente a la cantidad de suplentes que tendrán los equipos en la banca.

En esta ocasión, los clubes podrán incluir hasta 20 jugadores en la planilla, dos más que en 2025. En la banca, la cifra máxima sube de 15 a 17 personas, con nueve jugadores sustitutos, y no siete. Además, se incorpora explícitamente la sustitución adicional por conmoción cerebral.

Una modificación que en su momento había sido exigida por el exDT de la UC. “Lo ideal sería convocar más jugadores en un partido, como es en la Copa Libertadores”, señaló el estratega en abril de 2024, cuando recién llegaba a Universidad Católica.

Los clubes tendrán más suplentes para la liga 2026. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

“Ahí se llevan 23 jugadores. Imagínense tuviera la oportunidad de llevar cinco jugadores más. Quizás ellos ya estarían ganando experiencia, viendo un camarín durante un partido, con la hinchada nuestra para saber cómo es jugar bajo presión”, profundizaba.

“Eso se genera viviendo o participando. Con ocho sustitutos es complicado darles sitio a todos. Si un muchacho tiene 17, 18 o 19 años tiene condiciones para jugar es porque mereció. Quizá hagamos debutar algunos jugadores”, complementaba el estratega.

Uno de los cambios más amplios se encuentra en el artículo 31, referido a los jugadores en planilla y al cumplimiento del reglamento de minutos Sub 21.

En la propuesta de la ANFP, el umbral se elevaba. Se exige un jugador chileno nacido desde 2005 y un mínimo del 80% de minutos, equivalente a 2.160. Sin embargo, tras la discusión en Quilín, se mantuvo en el 70% de la temporada, pero con un condición clave: los jugadores podrán sumar 120 minutos y se exigirá que el juvenil sume dos años en el club. ¿La razón? Evitar que elencos envíen a sus jugadores a préstamo para llenar los cupos de diferentes equipos que no invierten en las canteras.