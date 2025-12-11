Liga de Primera Mercado Libre, más minutos para los juveniles y ley Tiago Nunes: los cambios de las bases para el 2026.

La ANFP ingresó al Consejo de Presidentes la propuesta de Bases de la Liga de Primera y la Primera B para 2026. Incluye modificaciones en distintos ámbitos. Aunque gran parte de los artículos se mantienen sin variaciones respecto de la normativa vigente, el documento incorpora ajustes relevantes en inscripción de jugadores, uso de estadios, reglas de programación y criterios de clasificación internacional. Los clubes deben votar este jueves el texto para que pueda entrar en vigencia el próximo año.

Uno de los elementos que llama la atención es el nuevo nombre del Campeonato Nacional. Mercado Libre aseguró su presencia por las próximas dos temporadas por un monto cercano a los US$ 3 millones, un valor un poco menor al que pagó Itau.

Aumentan los suplentes

En materia de habilitación de jugadores y cuerpo técnico, la ANFP introduce mayores requisitos. Se mantiene el mínimo de 18 jugadores profesionales y cinco integrantes del staff, pero se agrega que el director técnico y su ayudante deben estar presentes durante todo el torneo. También se exige un certificado médico para habilitar a cada integrante que deberá incluir como mínimo un examen cardiovascular y uno traumatológico. Además, las bases mencionan por primera vez la posibilidad de impugnar los registros de otros clubes como parte de los mecanismos administrativos.

En esta ocasión, los clubes podrán incluir hasta 20 jugadores en la planilla, dos más que en 2025. En la banca, la cifra máxima sube de 15 a 17 personas, con nueve jugadores sustitutos, y no siete. Una “Ley Tiago Nunes”, que llega tras las protestas del exentrenador de la UC, quien exigía que se aumentaran los suplentes. Además, se incorpora explícitamente la sustitución adicional por conmoción cerebral.

Los plazos para habilitar jugadores también sufren un ajuste. Hasta 2025, el límite era las 23:59 horas del día hábil previo a la cuarta fecha. La propuesta para 2026 adelanta ese cierre a las 18:00. El período para nuevas inscripciones tras la primera rueda se mantiene.

Por otro lado, el artículo que regula la participación de futbolistas en distintos clubes introduce una restricción adicional. Nadie podrá actuar por más de dos instituciones en una misma temporada, un candado que no existía en la versión anterior y que en su momento fue un frente de conflicto con el Sifup.

El Consejo de Presidentes de la ANFP. . Por Carlos Parra / Comunicaciones ANFP

Adiós a las reprogramaciones

Los clubes ya no podrán operar con un estadio principal y uno alternativo. Deberán registrar un recinto titular y al menos tres adicionales. La idea es disminuir el margen para las reprogramaciones. En ese sentido, se endurece la sanción cuando ninguna de los reductos inscritos está disponible.

La falta se clasificará como “grave” y deberá informarse con 96 horas de anticipación. De lo contrario, la multa es de 1.000 UF y se da el partido por perdido para el club en cuestión.

En las reglas de programación especial, relativas a clubes que disputan torneos internacionales, no se presentan diferencias. Los equipos seguirán sin poder reprogramar compromisos por participación en copas salvo que se trate de semifinales o finales, con el requisito de 48 horas mínimas entre partidos oficiales y 72 horas cuando existan viajes fuera del país.

Los minutos Sub 21

Uno de los cambios más amplios se encuentra en el artículo 31, referido a los jugadores en planilla y al cumplimiento del reglamento de minutos Sub 21. Para 2025, el requisito obliga a alinear al menos un jugador chileno nacido desde 2004 y cumplir con un 70% de participación, equivalente a 1.890 minutos. En la propuesta 2026, el umbral se eleva. Se exige un jugador chileno nacido desde 2005 y un mínimo del 80% de minutos, equivalente a 2.160.

Además, se incorporan los extranjeros con permanencia definitiva y aparecen nuevas bonificaciones por edad. Los nacidos desde 2007 sumarán el 100% de los minutos jugados; los nacidos en 2006, un 80%; y los de 2005, un 50%. El cómputo por citación a la Selección también se vuelve más detallado, con valores diferentes según el año de nacimiento del futbolista. Las sanciones se mantienen, con pérdida de puntos y multas cuando no se alcance el porcentaje requerido.

Las clasificaciones

Otro ajuste se produce en los artículos que definen la clasificación a torneos internacionales. Para la Copa Libertadores, la asignación de cupos cambia. En 2026, Chile 3 será el campeón de la Copa de la Liga, mientras que el cupo Chile 4 surgirá de un partido entre el tercero de la tabla y el campeón de Copa Chile. La clasificación a Copa Sudamericana también se reorganiza. El Chile 4 lo obtendrá el perdedor de ese partido, desplazando la asignación automática por posición en la tabla general.

Los artículos sobre descensos no tienen variaciones. Se mantienen dos caídas, para el último y penúltimo de la tabla, con las mismas reglas aplicables en caso de sanción o desafiliación. Hoy ese punto está siendo impugnado por Unión Española y Deportes Iquique producto de una contradicción entre las bases y el reglamento. Tampoco se modifica el mecanismo general del campeonato, que seguirá jugándose en dos ruedas de 15 partidos cada una.

El Consejo de Presidentes será el encargado de definir si estos cambios regirán o no para el torneo 2026.