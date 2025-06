Nicolás Córdova vuelve a la carga contra la regla del Sub 21 y utiliza al PSG de Luis Enrique como ejemplo.

Nicolás Córdova vuelve a cargar contra uno de los elementos de los que ha sido más crítico en el fútbol chileno: la regla del Sub 21. El entrenador de la Roja Sub 20 y jefe de selecciones juveniles utiliza al PSG de Luis Enrique, que este sábado ganó la Champions League, como ejemplo.

El estratega publicó una historia en su Instagram con imágenes de Warren Zaïre-Emery (categoría 2006), Désire Doué (2005) y Senny Mayulu (2006). “Nosotros en Chile con regla Sub 21 (2004)”, escribió junto a las fotografías.

La historia que subió Nicolás Córdova.

Una batalla antigua

A mediados del año pasado, en el Congreso Internacional del Fútbol, realizado en el Hotel Mandarín Oriental, Córdova expuso su punto de vista sobre la regla.

“La regla este año es para los 2003, 2004 y esta categoría es 2005, con la variante de que sumen el doble de minutos. Por ejemplo en la U, que tenemos en la Sub 20 a Nacho Vásquez, Agustín Arce… el que cumple los minutos es Marcelo Morales que es titular. Al final, todos los años sí nos tenemos que poner de acuerdo realmente, es trabajo de nosotros y de los presidentes que votan, es qué queremos hacer con la regla o para qué la queremos. ¿Qué pasa con los jugadores? ¿Cuántos llegan a la Selección o siguen jugando de titular? ¿Cuántos se venden al extranjero?”, dijo en esa ocasión.

El DT fue más allá y comparaba la situación local con ejemplos internacionales. “Escuché a Domenic Torrent en San Luis de México y le hicieron la misma pregunta. Él dice que los jugadores que cumplen la regla juegan porque merecen y viene de España, donde no hay regla. Para poner a Lamine Yamal no necesitas regla, necesitas coraje para sabe que tiene condiciones para debutar. Tengo buena relación con Palestino y hace tres meses dije que un jugador estaba para ser titular y hoy lo es. Tienen el coraje. Entonces, si creemos que los jugadores no están preparados es porque nosotros mismos no los estamos preparando. Si no los pondrían”, ejemplificaba.

“Voy a ser antipolítico y no me importa, pero creo que no hay que tener regla. Me saco el escudo, pero porque los jugadores buenos juegan sin regla, juegan porque son buenos. Si ves los países que tienen juveniles de gran nivel no tienen regla. Cremaschi, el ocho de Estados Unidos, es extraordinario. ¿Saben dónde juega? En el Inter Miami, con Messi, Busquets, Jordi Alba. Se bajó del avión, jugó en el Inter Miami e hizo gol con asistencia de Messi”, enfatizó el talquino.