“Dueños y señores del encuentro”: en España elogian la propuesta del Betis de Manuel Pellegrini en la Europa League

El Real Betis consiguió este jueves un importante triunfo en la Europa League. En condición de visitante, los verdiblancos se impusieron por 3-1 al Dinamo Zagreb y aseguraron su presencia, al menos, en los playoffs de los dieciseisavos de final. Aunque ahora la meta es quedar dentro de los ocho primeros y con ello comenzar a competir en las rondas de eliminación directa desde los octavos de final.

Tras la victoria, los medios españoles elogiaron el desempeño del equipo hispano y la propuesta establecida por el técnico Manuel Pellegrini.

Estadio Deportivo, por ejemplo, indicó que el Ingeniero “se tomó muy en serio el choque con la presencia de hombres claves como Antony y Abde, y apostó por un experimento que le funcionó a la perfección, pues Riquelme, situado entre líneas, fue protagonista en los dos primeros goles”.

Agregaron que el equipo “resolvió en la primera parte”, gracias a “un once muy apropiado y equilibrado para la ocasión”.

Por otro lado, El Desmarque remarcó que “se cumplió el guion que seguramente habría soñado en su cabeza. Un partido resuelto al descanso, reivindicación de los segundos espadas y dosificación de esfuerzos de cara al próximo fin de semana”.

Además, Diario de Sevilla, sumó que “Pellegrini, como suele ser habitual en él en esta competición, había programado un equipo mixto en la dosificación de los esfuerzos de todos sus peones”.

“El dúo de mediocampistas también era novedoso al componerlo Altimira y Deossa, aunque ambos ya lo habían sido ante el Torrent en la Copa en un ensayo del técnico chileno para esta cita. Además, Ángel Ortiz ocupaba el lateral derecho, Diego Llorente volvía al centro de la zaga y sorprendía algo más la presencia de Álvaro Valles en la portería con Pau López ya recuperado en el banquillo”, continuaron.

“También volvía a estar Antony entre los once elegidos y con esa apuesta se iba a ver un Betis muy reconocible tanto en su disposición como en su estilo de fútbol. Los verdiblancos supieron aguantar el tirón inicial del Dinamo de Zagreb para hacerse dueños y señores del encuentro con el transcurrir de los minutos”, valoraron.

El análisis de Manuel Pellegrini

Tras el partido, Manuel Pellegrini analizó el encuentro en conferencia de prensa. “Hicimos un partido muy completo. En el primer tiempo controlamos el ritmo del juego, presionamos bien e hicimos tres goles. En el segundo tiempo quisimos bajar el ritmo y tener más el balón. Nos hicieron un gol a balón detenido y luego nosotros tuvimos algunas oportunidades más. En términos generales, me deja contento la madurez del equipo para lograr los tres puntos”, señaló de entrada.

Sobre el hecho de quedar dentro de los 24 equipos, indicó que “para nosotros era importante lograr la clasificación. A ver si matemáticamente ya está hecha. Y cuando esté conseguida, vamos a intentar clasificarnos entre los ocho primeros para ahorrarnos dos partidos. La fase de grupos fue mejor que el año pasado. El equipo está pasando por un buen momento y tenemos que ratificarlo en las tres competiciones en las que estamos inmersos”, lanzó antes del cierre de la jornada.

“Este equipo siempre es competitivo en las competiciones que disputa. En ese aspecto, el plantel va distribuyendo esfuerzos entre torneos. El año pasado llegamos a la final. Este año vamos bien encaminados, pero todavía falta un trecho”, expuso.