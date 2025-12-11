La ambición de Manuel Pellegrini en la Europa League: “Clasificamos, pero queremos estar entre los ocho primeros”

Betis mostró sus credenciales de favorito en la Europa League. El equipo sevillano viajó hasta Croacia y venció sin mayores contratiempos por 3-1 al Dinamo Zagreb, resultado que parece hasta mezquino para la hegemonía de los españoles durante todo el duelo.

“Hicimos un partido muy completo, controlamos el ritmo del partido en el primer tiempo. Presionamos bien y pudimos marcar tres goles. Quizás, en el segundo tiempo, quisimos controlar un poco más el balón, bajar el ritmo”, dijo el DT Manuel Pellegrini en conferencia de prensa.

Sobre el rival advirtió que “no me sorprendió el planteamiento del Dinamo, a ellos les costó tener control del balón, porque hicimos una buena presión. Después de los primeros diez minutos, aumentamos el ritmo y la intensidad, ahí a ellos les costó mucho tener el balón. Pero es un rival que, si lo dejas jugar, es peligroso”.

En enero de 2024, el equipo del Ingeniero vivió una de sus mayores frustraciones europeas, precisamente, ante este rival. En la ronda eliminatoria de la Conference League, los balcánicos ganaron en Sevilla y un empate en casa les permitió eliminar a los hispanos. Un escenario muy diferente al actual, según el DT chileno.

“Más que hacer una comparación del Dinamo, yo creo que es más valida hacer una comparación del Betis. La última vez venimos aquí recién estábamos eliminados de la Europa League, no teníamos defensas centrales por distintas razones, tuvimos que jugar con un mediocampista y un solo defensor. En ese entonces, el Dinamo tenía también un muy buen equipo en ese momento nos superó y nos eliminó bien. Esta temporada es otra historia con buenos resultados en LaLiga, en la Europa League y en la Copa del Rey”, afirmó el entrenador.

Equipo ambicioso

Al margen del contundente triunfo, lo que deja más satisfecho a Pellegrini es la confirmación de su clasificación a la siguiente ronda de la Europa League. Sin embargo, el técnico advierte que su equipo va por mucho más.

“Para nosotros era muy importante lograr la clasificación en el día de hoy, en este partido. Matemáticamente está casi hecha. Ahora intentaremos llegar entre los ocho primeros para ahorrarnos un par de partidos. Así que, en ese aspecto, nuestra fase de grupos es mejor que la del año pasado”, expresó el santiaguino.

Asimismo, agregó que “la temporada anterior llegamos hasta la final de la Conference y perdimos solamente un partido en Europa. En ese sentido, creo que el equipo está pasando un buen momento y tenemos que ratificarlo con todo el plantel en las tres competiciones en las que estamos inmersos.

Consultado sobre si este es el mejor momento de su equipo en torneos continentales, al menos desde su llegada, el Ingeniero aseguró que “en la Conference de la temporada anterior teníamos también muchísimos jugadores lesionados, nos costó clasificar, pero logramos la clasificación, perdimos solamente un partido y llegamos a la final. Hace un par de años, perdimos con el campeón Eintracht en el último minuto. Quizás el año siguiente hicimos una muy buena fase de grupo y desgraciadamente nos topamos con Manchester United, que en un partido malo que hicimos allá en Inglaterra nos hizo 4-1, que nos dejó prácticamente afuera. Así que yo creo que la gracia que ha tenido este equipo ha sido ser competitivo en los torneos en que ha disputado. Este año vamos bien encaminados, pero todavía falta un buen trecho como para evaluarlo, analizarlo, compararlo con los otros años”.