    El Betis de Pellegrini tiene una cómoda victoria en Croacia y se perfila como candidato en la Europa League

    Luego de la derrota con el Barcelona, los verdiblancos se redimieron. Dejando todo encaminado en el primer tiempo, derrotaron 3-1 al Dinamo Zagreb y se mantienen invictos en la Fase de Liga. El equipo del Ingeniero es animador de la competencia UEFA, al igual que el Midtjylland de Darío Osorio, que también ganó.

    Carlos Tapia
    El Betis fue a Croacia para redimirse luego de una fea derrota en el ámbito local, 5-3 con el Barcelona, que le cortó una racha invicta que se estiró durante ocho partidos. Para fortuna de Manuel Pellegrini, lo consiguió. Los andaluces tuvieron una cómoda victoria de 3-1 sobre el Dinamo Zagreb, por la sexta fecha de la Fase de Liga de la Europa League. Se perfila como uno de los candidatos a pelear por esta corona.

    El Ingeniero ha debido arreglárselas pese a las bajas. Para este jueves, tenía cinco descartados: Bellerín, Isco, Junior Firpo y Sofyan Amrabat, todos por lesión; más el sancionado Ricardo Rodríguez. Además, el entrenador ya sabe que perderá a dos jugadores que se irán a la Copa Africana de Naciones con Marruecos: Amrabat y Abdessamad Ezzalzouli (conocido como Ez Abde).

    Una de las modificaciones que implantó Manuel Pellegrini fue la ubicación de Rodrigo Riquelme como enlace, detrás del centrodelantero (Cédric Bakambu), considerando la presencia de Antony y Abde abiertos. Por lo menos, en este partido, el reordenamiento resultó.

    Gracias a una presentación eficaz y cómoda, el Betis dejó encaminado el triunfo en el primer tiempo, donde ejerció dominio desde la tenencia del balón y aprovechó las licencias de los croatas. Usando la posesión como arma ofensiva, los españoles se fueron adueñando de las acciones y empezaron a tocar la puerta del arquero Filipovic. Sucedió en los 23′, con un remate de Altimira, y en los 29′, con un intento de Abde, ambos desviados por el golero local.

    A la media hora de juego, la feble resistencia del Dinamo Zagreb cedió. Con una dosis de fortuna, Betis dio con el 1-0 por el autogol del zaguero Sergi Domínguez, quien desvía con el pie derecho un centro bajo de Riquelme.

    En menos de 10 minutos, los verdiblancos concretaron tres goles y dejaron atada una victoria importante y necesaria. En los 34′, llegó el 2-0 a través de Rodrigo Riquelme. Luego de una combinación con Bakambu, el ex Atlético de Madrid definió con un tiro bajo. Luego, en los 38′, el brasileño Antony aprovechó un regalo del local para estirar las diferencias. Una grosera falla defensiva, incluyendo una mala salida del meta Filipovic, permitió que el 7 bético quedara con el balón en sus pies y definiera con el arco a disposición.

    En el segundo periodo, Betis se dedicó a administrar la ventaja. Igualmente contó con oportunidades para ampliar el marcador, como el poste de Abde en los 59′. Mientras que el Dinamo nunca logró generarle peligro real a la defensa visitante, salvo en el epílogo. Con el partido avanzando y sin grandes cambios, Pellegrini aprovechó de hacer modificaciones. Le dio minutos a elementos como Giovani Lo Celso, Chimy Ávila y Pablo García (mundialista Sub 20 en Chile).

    En los 89′, mediante una pelota detenida, el local llegó al descuento convertido por Niko Galešić.

    Con la victoria en tierras balcánicas, la tienda de Heliópolis suma 14 puntos (de 18 posibles) y queda muy buen aspectado de cara a la clasificación directa a los octavos de final de la Europa League. Faltan dos jornadas para el fin de esta ronda, que se disputarán en 2026. Los béticos tendrán que visita al PAOK de Grecia y cerrarán recibiendo al Feyenoord.

    Ganó el Midtjylland de Osorio

    Igual que el Betis, otro de los animadores de la Europa League 2025-2026 es el Midtjylland. El equipo danés, donde milita Darío Osorio, ganó por 1-0 al Genk de Bélgica y sigue en la parte alta de la Fase de Liga.

    El seleccionado chileno fue titular y salió reemplazado en los 84’ en una escuadra que venció gracias al tanto del surcoreano Gue-sung Cho, en los 17 minutos. Con esto, el Midtjylland alcanza 15 puntos, gracias a cinco triunfos y solo una derrota.

    Más sobre:Fútbol internacionalEuropa LeagueBetisDinamo ZagrebManuel Pellegrini

