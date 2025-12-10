VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El presidente del Betis da su postura sobre la chance de que Manuel Pellegrini quiera partir a la Roja

    Ángel Haro transparentó la posición del cuadro andaluz sobre la idea de que el Ingeniero ponga término anticipado a su vínculo con el club para partir a la selección chilena.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El presidente del Betis da su postura sobre la chance de que Manuel Pellegrini quiera partir a la Roja. . Por @realbetis

    En el Betis se ponen en todos los escenarios. Pese a que Manuel Pellegrini extendió su vínculo con el equipo andaluz, el presidente Ángel Haro habló de un posible término de contrato anticipado. El timonel, de hecho, se refirió concretamente a la idea de que parta a la selección chilena.

    “Contento con la renovación. Ya dije en su momento que cuando se dieran las circunstancias apropiadas o favorables, nos sentaríamos y llegaríamos a un acuerdo pronto. Se dieron esas circunstancias y contento, contento con esta renovación. Creo que también él está contento y se liga a nosotros un año más”, dijo de entrada.

    Luego mencionó a la Roja. “Sinceramente, yo no le echo mucha cuenta a este tipo de ventanas porque hay una relación tan fluida que cuando Manuel entienda que ya su ciclo en el Betis terminó es porque piensa irse a la selección chilena o a cualquier otro proyecto. Nos sentaremos con el mismo cariño que hemos tenido hasta ahora”, sostuvo Haro.

    Pellegrini junto a Abde y Bartra tras la victoria del Betis sobre el Sevilla en el derbi. Foto: @RealBeti (X).

    En esa línea, el timonel del cuadro sevillano le bajó perfil a las cláusulas del contrato del Ingeniero. “Por tanto, no es tan relevante el hecho de tener ventanas de salida en el contrato”, señaló.

    “Ya dije en su momento que cuando se dieran las circunstancias apropiadas o favorables, nos sentaríamos y llegaríamos a un acuerdo pronto”, complementó. El Betis se prepara para el duelo jueves ante el Dinamo Zagreb (14:45 horas), por la Europa League.

    “Hasta ahora el balance es positivo. Estamos en las tres competiciones. En Copa del Rey hemos pasado las primeras rondas, que es lo que había que hacer. Tenemos que seguir avanzando. En Europa estamos bien posicionados. Y en LaLiga estamos luchando por los puestos europeos, con todo abierto. Ahora vienen partidos muy importantes también para ver dónde nos situamos en la mitad de la temporada. Estamos bien”, puntualizó Haro sobre las evaluaciones de la temporada actual.

    Hace algunas semanas, posterior a su renovación, Pellegrini también habló de los plazos de la Selección. “Yo creo que no hay mucho que aclarar, cada persona puede tener la opinión que tenga ganas. Yo lo he dicho muchas veces, ojalá pueda terminar mi carrera dirigiendo a la selección chilena, tengo contrato ahora por un año más”, dijo.

    “La directiva en Chile va a estar hasta el próximo noviembre (2026) y luego va a cambiar, porque ya dijo el presidente (Pablo Milad) que él no seguía. Y a mí en ningún caso me gustaría estar obligado, con una directiva nueva, de tener un contrato. Una vez que haya una directiva nueva, ya veremos el camino a seguir”, agregaba.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalBetisReal BetisManuel PellegriniLa RojaSelección ChilenaÁngel Haro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Squella abre la puerta a Kaiser para integrar un eventual gobierno de Kast: “Me lo imagino colaborando en distintos temas”

    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS

    Corea del Norte lanza proyectiles hacia el mar Amarillo durante una serie de maniobras militares

    El drama de tener cáncer en el norte: sin especialistas, tres máquinas de radioterapia y viajes de 18 horas para tratarse

    Brigitte Macron, en el centro de la polémica tras calificar de “sucias estúpidas” a activistas feministas

    Lo más leído

    1.
    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    2.
    Kast afirma que “sólo durante este gobierno han entrado 125 mil inmigrantes irregulares”: falso ❌

    Kast afirma que “sólo durante este gobierno han entrado 125 mil inmigrantes irregulares”: falso ❌

    3.
    Golpe a los jesuitas: Vaticano barre con las sanciones canónicas contra Felipe Berríos y revierte su expulsión de la Compañía de Jesús

    Golpe a los jesuitas: Vaticano barre con las sanciones canónicas contra Felipe Berríos y revierte su expulsión de la Compañía de Jesús

    4.
    Jara y Kast protagonizan reñido último debate a cinco días de elección presidencial

    Jara y Kast protagonizan reñido último debate a cinco días de elección presidencial

    5.
    Con defensa a la PGU y despliegue de parlamentarias: el llamado interno en RN para apoyar a Kast a días del balotaje

    Con defensa a la PGU y despliegue de parlamentarias: el llamado interno en RN para apoyar a Kast a días del balotaje

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Deportes Limache por la final de la Copa Chile

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Deportes Limache por la final de la Copa Chile

    Caravana Navideña Coca Cola en San Joaquín: revisa el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en San Joaquín: revisa el recorrido y horario

    Temblor hoy, miércoles 10 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 10 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Squella abre la puerta a Kaiser para integrar un eventual gobierno de Kast: “Me lo imagino colaborando en distintos temas”
    Chile

    Squella abre la puerta a Kaiser para integrar un eventual gobierno de Kast: “Me lo imagino colaborando en distintos temas”

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Deportes Limache por la final de la Copa Chile

    El drama de tener cáncer en el norte: sin especialistas, tres máquinas de radioterapia y viajes de 18 horas para tratarse

    La desigualdad mundial “persiste en niveles extremadamente altos” y Chile muestra una baja sostenida desde 2014
    Negocios

    La desigualdad mundial “persiste en niveles extremadamente altos” y Chile muestra una baja sostenida desde 2014

    Australia aplica primera prohibición mundial de acceso a redes sociales para menores de 16 años

    Kast plantea que en su programa no se menciona la revisión de las 40 horas para las pymes: falso ❌

    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS
    Tendencias

    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS

    Cómo es el sistema antimisiles Arrow 3 que desplegó Alemania y que fue desarrollado por Israel y EEUU

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    La explicación de Roberto Tobar a la polémica mano que dejó a la U fuera de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    La explicación de Roberto Tobar a la polémica mano que dejó a la U fuera de la Copa Libertadores

    ¿Arturo Vidal o Fernando Ortiz? El directorio clave que definirá el futuro del DT y del resto del plantel en Colo Colo

    “Tiene que saber dónde está”: el recado de Ricardo Gareca a Carlos Palacios tras la eliminación de Boca Juniors en Argentina

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión
    Finde

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Christopher Cross a fondo: “Mi amigo Frank Zappa era un genio”
    Cultura y entretención

    Christopher Cross a fondo: “Mi amigo Frank Zappa era un genio”

    Nostalgia Britpop en 4K: Blur rescata el videoclip de “Charmless Man”

    Muere a los 63 años Robe Iniesta, líder del grupo Extremoduro y nombre esencial de la música española

    Corea del Norte lanza proyectiles hacia el mar Amarillo durante una serie de maniobras militares
    Mundo

    Corea del Norte lanza proyectiles hacia el mar Amarillo durante una serie de maniobras militares

    Brigitte Macron, en el centro de la polémica tras calificar de “sucias estúpidas” a activistas feministas

    Hija de María Corina Machado recibe en su nombre el Premio Nobel de la Paz en Oslo

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística
    Paula

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile