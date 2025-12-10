El presidente del Betis da su postura sobre la chance de que Manuel Pellegrini quiera partir a la Roja. . Por @realbetis

En el Betis se ponen en todos los escenarios. Pese a que Manuel Pellegrini extendió su vínculo con el equipo andaluz, el presidente Ángel Haro habló de un posible término de contrato anticipado. El timonel, de hecho, se refirió concretamente a la idea de que parta a la selección chilena.

“Contento con la renovación. Ya dije en su momento que cuando se dieran las circunstancias apropiadas o favorables, nos sentaríamos y llegaríamos a un acuerdo pronto. Se dieron esas circunstancias y contento, contento con esta renovación. Creo que también él está contento y se liga a nosotros un año más”, dijo de entrada.

Luego mencionó a la Roja. “Sinceramente, yo no le echo mucha cuenta a este tipo de ventanas porque hay una relación tan fluida que cuando Manuel entienda que ya su ciclo en el Betis terminó es porque piensa irse a la selección chilena o a cualquier otro proyecto. Nos sentaremos con el mismo cariño que hemos tenido hasta ahora”, sostuvo Haro.

Pellegrini junto a Abde y Bartra tras la victoria del Betis sobre el Sevilla en el derbi. Foto: @RealBeti (X).

En esa línea, el timonel del cuadro sevillano le bajó perfil a las cláusulas del contrato del Ingeniero. “Por tanto, no es tan relevante el hecho de tener ventanas de salida en el contrato”, señaló.

“Ya dije en su momento que cuando se dieran las circunstancias apropiadas o favorables, nos sentaríamos y llegaríamos a un acuerdo pronto”, complementó. El Betis se prepara para el duelo jueves ante el Dinamo Zagreb (14:45 horas), por la Europa League.

“Hasta ahora el balance es positivo. Estamos en las tres competiciones. En Copa del Rey hemos pasado las primeras rondas, que es lo que había que hacer. Tenemos que seguir avanzando. En Europa estamos bien posicionados. Y en LaLiga estamos luchando por los puestos europeos, con todo abierto. Ahora vienen partidos muy importantes también para ver dónde nos situamos en la mitad de la temporada. Estamos bien”, puntualizó Haro sobre las evaluaciones de la temporada actual.

Hace algunas semanas, posterior a su renovación, Pellegrini también habló de los plazos de la Selección. “Yo creo que no hay mucho que aclarar, cada persona puede tener la opinión que tenga ganas. Yo lo he dicho muchas veces, ojalá pueda terminar mi carrera dirigiendo a la selección chilena, tengo contrato ahora por un año más”, dijo.

“La directiva en Chile va a estar hasta el próximo noviembre (2026) y luego va a cambiar, porque ya dijo el presidente (Pablo Milad) que él no seguía. Y a mí en ningún caso me gustaría estar obligado, con una directiva nueva, de tener un contrato. Una vez que haya una directiva nueva, ya veremos el camino a seguir”, agregaba.