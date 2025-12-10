¿Será mejor el torneo de la B? El rebaraje de la Liga de Primera y el Ascenso para 2026 tras la épica de Concepción

En un partidazo, con un desenlace infartante y agónico, se definió al último pasajero para la Liga de Primera 2026. Es Deportes Concepción. El León de Collao obtuvo la liguilla del Ascenso derrotando por 3-2 a Cobreloa y jugará en la máxima categoría del fútbol criollo después de 18 años (la última vez fue en 2008).

Se recupera una plaza importante para el Campeonato Nacional. Y por duplicado, porque Universidad de Concepción consiguió el primer cupo al ser el campeón de la Primera B. El Campanil ya se encuentra trabajando para su retorno, que no tendrá a Cristián ‘La Nona’ Muñoz como entrenador. Después de cinco años, el estadio Ester Roa Rebolledo volverá a acoger a la división de honor (por dos).

Entonces, ya están los 16 equipos que disputarán la Liga de Primera 2026. Serán siete las regiones representadas: Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Ñuble y Biobío. De los equipos que estarán en el torneo, 10 han sido campeones en Primera: Colo Colo (34), la U (18), la UC (16), Audax Italiano (4), Everton (4), Huachipato (3), Palestino (2), Cobresal (1), Coquimbo Unido (1) y O’Higgins (1).

Pero tanto o más llamativo será el listado de participantes que tendrá el torneo de Ascenso en el próximo año. Equipos tradicionales del país, con hinchadas numerosas y estadios de primer nivel. Del top ten de los equipos más ganadores del Torneo Nacional, cuatro jugarán en la B en 2026: Cobreloa (8), Unión Española (7), Magallanes (4) y Santiago Wanderers (3).

A diferencia de la A, la liga de segunda categoría tendrá representación de 10 regiones, con marcadas distancias geográficas para sus integrantes: desde Arica y Parinacota, con San Marcos, hasta Los Lagos, luego del ascenso de Deportes Puerto Montt.

Con elencos como Cobreloa, Iquique, San Marcos de Arica, Magallanes, Unión Española, Wanderers, Antofagasta, Rangers y Temuco, el Ascenso cobra una inusitada expectativa de cara al futuro. ¿Será tanto o más competitivo que el certamen de Primera? En los últimos años no ha desentonado. Todo lo contrario.

Liga de Primera 2026

Coquimbo Unido

Universidad Católica

O’Higgins

Universidad de Chile

Audax Italiano

Palestino

Cobresal

Colo Colo

Huachipato

Ñublense

Deportes Limache

Unión La Calera

Deportes La Serena

Everton

Universidad de Concepción

Deportes Concepción

Ascenso 2026