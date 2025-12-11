En vivo: El Betis de Manuel Pellegrini busca mantener su invicto en la Europa League contra Dinamo Zagreb
El conjunto español visita Croacia por la sexta fecha de la Fase de Liga de la competencia europea y busca dar otro paso a los octavos de final. Sigue aquí los detalles del partido.
Actualizar el Relato
Dinamo Zagreb 0-3 Real Betis
Tiro del Betis
75′. Antony encara, mira al arco y dispara. Elevado.
Tarjeta Amarilla
72′. Goda es amonestado en el Dinamo por falta sobre Antony.
Cambio en el local
71′. Vidovic reemplaza a Topic en el Dinamo.
Cambios en el Betis
69′. Ruibal y Lo Celso reemplazan a Deossa y Gómez en el cuadro de Pellegrini.
Cambio en el Dinamo
63′. Zajc ingresa por Misic en el local.
Tiro a portería
62′. Misic le pega desde fuera. se va apenas desviado. Llega el Dinamo.
Travesaño
59’. Abde le pega, rebota, da en el travesaño y Misic la saca al córner. Era el cuarto del Betis.
Tiro al arco
56′. Riquelme quiere anotar el cuarto, pero el portero Filipovic ataja.
Tarjeta Amarilla
54′. Deossa es amonestado en el Betis por falta.
Dinamo reclama penal
50′. Varela cae en el área y pide la pena máxima. Pero no se la conceden.
Cambios en el Dinamo
46′. Kulenovic, Galesic y Varela ingresan por Beljo, Mikic y Hoxha.
Comienza el segundo tiempo
Dinamo y Betis ya juegan la segunda parte en Zagreb.
0-3
0-2
0-1
Sigue nuestras redes
El Deportivo está en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y en X (@ElDeportivoLT).
Termina el primer tiempo
Dinamo se va a camarines bajo la silbatina de su público.
Descuentos
45′. Se agregaron dos más a este primer tiempo.
Cabezazo del Betis
42′. Abde les gana a todos por arriba y el portero Filipovic saca ese balón.
El tercer gol
38′. Una chambonada de la última línea, le permite a Antony anotar con un globito el tercer tanto de los españoles.
Goooooooooooooooooool del Betis
El segundo gol del Betis
Gran triangulación del Betis y Riquelme clava el balón en el primer palo y anota el segundo para el cuadro de Pellegrini.
Goooooooooooooooooool del Betis
Tarjeta Amarilla
32′. Gómez es amonestado por falta en el medioterreno.
Gooooooooooooooooooool del Betis
30′. Riquelme gana la banda, centra atrás y Domínguez mete la pelota en su propio arco.
Disparo del Betis
29′. Abde le pega y el portero Filipovic ataja. El arquero local ya es figura.
Se lo pierde el Betis
25′. Un balón que va al primer palo, pero Altimira no llega a cabecear y falla el gol.
Otra del Betis
23′. Otra vez Altimira dispara desde fuera, otra vez el portero Filipović contiene.
Responde Dinamo
22′. Misic cierra una contra con un disparo. Elevado.
La primera del Betis
20′. Altimira le pega desde fuera del área y el portero local tuvo que puñetear el balón para evitar el gol.
Le faltó un poco
12′. Antony busca a Bakambu, pero el delantero del Betis no logró llegar a ese balón.
Partido trabado
10′. Es un juego de ajedrez. cada equipo espera lo que hará el otro para armar la jugada. No llegan a los arcos.
Presiona el Betis
7′. Los españoles recuperaron la pelota y poco a poco se acercan al arco rival.
Peligro para el Betis
2′. Se le suelta la pelota al portero Valles, pero había falta previa.
Comienza el partido
Bajo un intenso frío, ya juegan Dinamo y Betis por la Europa League.
El 11 de Pellegrini
La formación del local
Equipos a la cancha
Las oncenas de Betis y Dinamo ya pisan la cancha del estadio Maksimir.
Pellegrini en la previa
El trabajo de activación del Dinamo
La llegada del Betis al estadio
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.