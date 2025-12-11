VOTA INFORMADO por $1100
    EN VIVO

    En vivo: El Betis de Manuel Pellegrini busca mantener su invicto en la Europa League contra Dinamo Zagreb

    El conjunto español visita Croacia por la sexta fecha de la Fase de Liga de la competencia europea y busca dar otro paso a los octavos de final. Sigue aquí los detalles del partido.

    Pellegrini dirige al Betis en la Europa League. Foto: Cristina Quicler/AFP.

    Actualizar el Relato

    Dinamo Zagreb 0-3 Real Betis

    Tiro del Betis

    75′. Antony encara, mira al arco y dispara. Elevado.

    Tarjeta Amarilla

    72′. Goda es amonestado en el Dinamo por falta sobre Antony.

    Cambio en el local

    71′. Vidovic reemplaza a Topic en el Dinamo.

    Cambios en el Betis

    69′. Ruibal y Lo Celso reemplazan a Deossa y Gómez en el cuadro de Pellegrini.

    Cambio en el Dinamo

    63′. Zajc ingresa por Misic en el local.

    Tiro a portería

    62′. Misic le pega desde fuera. se va apenas desviado. Llega el Dinamo.

    Travesaño

    59’. Abde le pega, rebota, da en el travesaño y Misic la saca al córner. Era el cuarto del Betis.

    Tiro al arco

    56′. Riquelme quiere anotar el cuarto, pero el portero Filipovic ataja.

    Tarjeta Amarilla

    54′. Deossa es amonestado en el Betis por falta.

    Dinamo reclama penal

    50′. Varela cae en el área y pide la pena máxima. Pero no se la conceden.

    Cambios en el Dinamo

    46′. Kulenovic, Galesic y Varela ingresan por Beljo, Mikic y Hoxha.

    Comienza el segundo tiempo

    Dinamo y Betis ya juegan la segunda parte en Zagreb.

    0-3

    0-2

    0-1

    Termina el primer tiempo

    Dinamo se va a camarines bajo la silbatina de su público.

    Descuentos

    45′. Se agregaron dos más a este primer tiempo.

    Cabezazo del Betis

    42′. Abde les gana a todos por arriba y el portero Filipovic saca ese balón.

    El tercer gol

    38′. Una chambonada de la última línea, le permite a Antony anotar con un globito el tercer tanto de los españoles.

    Goooooooooooooooooool del Betis

    El segundo gol del Betis

    Gran triangulación del Betis y Riquelme clava el balón en el primer palo y anota el segundo para el cuadro de Pellegrini.

    Goooooooooooooooooool del Betis

    Tarjeta Amarilla

    32′. Gómez es amonestado por falta en el medioterreno.

    Gooooooooooooooooooool del Betis

    30′. Riquelme gana la banda, centra atrás y Domínguez mete la pelota en su propio arco.

    Disparo del Betis

    29′. Abde le pega y el portero Filipovic ataja. El arquero local ya es figura.

    Se lo pierde el Betis

    25′. Un balón que va al primer palo, pero Altimira no llega a cabecear y falla el gol.

    Otra del Betis

    23′. Otra vez Altimira dispara desde fuera, otra vez el portero Filipović contiene.

    Responde Dinamo

    22′. Misic cierra una contra con un disparo. Elevado.

    La primera del Betis

    20′. Altimira le pega desde fuera del área y el portero local tuvo que puñetear el balón para evitar el gol.

    Le faltó un poco

    12′. Antony busca a Bakambu, pero el delantero del Betis no logró llegar a ese balón.

    Partido trabado

    10′. Es un juego de ajedrez. cada equipo espera lo que hará el otro para armar la jugada. No llegan a los arcos.

    Presiona el Betis

    7′. Los españoles recuperaron la pelota y poco a poco se acercan al arco rival.

    Peligro para el Betis

    2′. Se le suelta la pelota al portero Valles, pero había falta previa.

    Comienza el partido

    Bajo un intenso frío, ya juegan Dinamo y Betis por la Europa League.

    El 11 de Pellegrini

    La formación del local

    Equipos a la cancha

    Las oncenas de Betis y Dinamo ya pisan la cancha del estadio Maksimir.

    Pellegrini en la previa

    El trabajo de activación del Dinamo

    La llegada del Betis al estadio

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

