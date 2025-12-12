VOTA INFORMADO por $1100
    Con Erick Pulgar como campeón y figura: radiografía a los chilenos del Brasileirao 2025

    El volante antofagastino tuvo una participación destacada en la parte final del curso con el Flamengo. Los otros nacionales, Benjamín Kuscevic, Iván Román, Alexander Aravena y Jean Meneses, tuvieron participaciones dispares e irregulares.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    Por @erickoficial

    El Brasileirao terminó con realidades opuestas para los futbolistas chilenos. Mientras Erick Pulgar cerró el año como campeón y figura valorada en Flamengo, el resto vivió temporadas marcadas por la irregularidad, las lesiones y la pérdida de protagonismo. Un cierre que deja escenarios dispares pensando en 2026.

    El caso más destacado es el del antofagastino. Pulgar disputó 17 partidos en liga, con un gol, siete tarjetas amarillas. Eso sí, tuvo un largo periodo fuera por una lesión. Su año tuvo dos mitades muy distintas. Un inicio estable, con presencia constante en el Brasileirao y la Copa Libertadores, y una ausencia prolongada desde el Mundial de Clubes hasta inicios de octubre. Pese a ese tramo perdido, recuperó el puesto y terminó siendo pieza del equipo que obtuvo el título nacional, además de conquistar la Libertadores. Con ese doblete, el volante ya suma siete trofeos con el Rubro-Negro.

    Su influencia es valorada internamente. Filipe Luís, su entrenador, lo defendió incluso en medio del debate sobre su ausencia en la Roja: “Para mí, ya lo dije muchas veces, es de selección en cualquier país del mundo”. El exlateral del Atlético de Madrid reconoció que entendía la decisión técnica de Nicolás Córdova, pero reafirmó su importancia en Flamengo, donde tiene contrato hasta diciembre de 2027. Su cierre de temporada lo deja consolidado en el campeón brasileño.

    Los chilenos tuvieron un panorama irregular en el Brasileirao.

    Un panorama irregular

    En contraste, Benjamín Kuscevic vivió un año complejo en Fortaleza. Jugó 20 partidos, fue titular en la primera mitad del campeonato y llegó a marcar un gol, pero una lesión de isquiotibiales a fines de agosto lo desplazó definitivamente. Tras un mes fuera, regresó sin poder recuperar espacio. Tuvo apenas algunos minutos en octubre, pero sus últimos cinco encuentros de liga los vio desde el banco. Terminó el año sin continuidad, con su equipo descendido y sin renovación. Su contrato expiró y hoy busca club.

    Alexander Aravena tuvo una temporada irregular en Gremio. El delantero disputó 22 partidos, con tres goles, una expulsión y un constante movimiento entre titularidades ocasionales y suplencias. Su año estuvo marcado por tramos sin convocatorias, apariciones breves y algún repunte puntual, como el tanto ante Vitória en septiembre. La irregularidad del equipo y la competencia interna lo dejaron sin un rol fijo, aunque logró mantenerse en consideración en la Roja. Su vínculo con Gremio se extiende hasta 2028, por lo que su desafío será afirmarse en 2026. El cuadro de Porto Alegre terminó en la novena posición, en lugar de Copa Sudamericana.

    Por otro lado, Iván Román tuvo una presencia acotada en Atlético Mineiro. El defensor jugó 12 partidos, sin goles ni asistencias y con cuatro amarillas. Alternó presencias desde la banca con algunos ingresos, incluido el empate ante Flamengo en noviembre. Aunque sumó minutos en fase final de temporada, no logró establecerse como titular en un equipo que rotó bastante en defensa. El equipo de Sampaoli fue undécimo, también entrando a la Sudamericana. Más allá de su poca continuidad, el zaguero de 18 años es proyectado como un valor a futuro.

    El caso más duro es el de Jean Meneses. El atacante solo sumó un minuto en todo el Brasileirao: ingresó sobre el final ante Ceará el 16 de abril. Después de eso, no volvió a ser citado. Su situación en Vasco da Gama lo deja completamente fuera de los planes deportivos, pese a que tiene contrato vigente hasta junio de 2026. Su continuidad en Brasil, hoy, es incierta. Su equipo fue lo decimocuarto, fuera de copas internacionales.

