Erick Pulgar no para de festejar: Flamengo es el campeón del Brasileirao después de cinco años

En menos de una semana, Flamengo ha conseguido dos títulos importantes para agrandar su cuantioso palmarés. Si el sábado se quedó con su cuarta Copa Libertadores, venciendo al Palmeiras en Lima, esta noche se coronó como el campeón del Brasileirao 2025. El triunfo de 1-0 sobre Ceará, en la penúltima jornada del campeonato, le permitió al Mengao suma una nueva estrella. Erick Pulgar no para de festejar.

A mitad de semana se desarrolló la penúltima jornada de la Serie A de Brasil y el Rubro-Negro tenía la oportunidad de festejar en el Maracaná ante el Ceará. En efecto, así sucedió. Con gol de Samuel Lino, en los 37 minutos, el Fla ganó por la cuenta mínima y terminó de sellar la coronación. El chileno Pulgar fue titular y jugó todo el encuentro, formando la dupla de mediocampistas centrales con Jorginho.

Luego de 37 partidos disputados, la escuadra de Filipe Luís tiene 78 puntos, producto de 23 triunfos, nueve empates y cinco derrotas, 75 goles a favor y 24 en contra. Le saca cinco puntos a su escolta, Palmeiras, con una jornada por disputar. El Verdao derrotó 3-0 al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli (Iván Román fue suplente).

Flamengo es el campeón del Brasileirao por novena vez en su historia. Sus estrellas en la máxima categoría fueron en 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020 y ahora en 2025. Es el segundo equipo con más títulos en la competencia más potente de Sudamérica. Solo es superado por Palmeiras, que tiene 12 coronas. Con la novena estrella, el Mengao se separa de Santos, que ha sumado ocho títulos (el último en 2004).

En el caso de Erick Pulgar, acumula siete trofeos con la camiseta del Rubro-Negro: dos Campeonatos Carioca (2024 y 2025), una Copa de Brasil (2024), una Supercopa de Brasil (2025), dos Copas Libertadores (2022 y 2025) y un Brasileirao (2025).