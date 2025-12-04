Podrá jugar la última fecha: el Tribunal de Disciplina le borra la amarilla a Fernando Zampedri en la UC

Universidad Católica completará una temporada en la que sufrió con la irregularidad; lejos del título y eliminada tempranamente de torneos internacionales. Sin embargo, está cerca de salvar el año y asegurar un interesante premio de consuelo: asegurar el Chile 2 que instala a la institución en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Para ese objetivo, este miércoles recibió una gran noticia, ya que a su goleador Fernando Zampedri le borraron la amarilla que le habían mostrado ante Huachipato y podrá estar en la última fecha del certamen.

Sobre la media hora del duelo ante los Acereros en el CAP, el Toro disputó un balón dividido con Maicol León. El árbitro Cristián Galaz no dudó y amonestó al goleador, lo que lo dejaba suspendido.

Foto: Eduardo Fortes/Photosport EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Una vez finalizado el partido que resultó sin goles, en la franja anunciaron de inmediato que apelarían ante el Tribunal de Disciplina.

“Vimos la jugada con las imágenes de la transmisión y es evidente que no hay ningún tipo de falta. Fernando no lo toca ni arriba ni abajo y él recibe una patada a la altura de la rodilla; queda bastante averiado. Esa tarjeta debería ser eliminada, porque lo deja fuera del último partido, donde está peleando por logros importantes tanto en lo colectivo como en lo individual. Vamos a ir con todos los argumentos e imágenes al Tribunal de Disciplina para demostrar que no hubo ni siquiera falta. No hay ningún elemento de discusión. Confiamos en el criterio del Tribunal”, afirmó Juan Tagle, presidente de Cruzados.

En tanto, en su informe arbitral, Cristián Galaz justificaba su cobro contra Zampedri argumentando que fue “culpable de conducta antideportiva”.

Se la borraron

Este miércoles, el Tribunal de Disciplina de la ANFP finalmente tomó la decisión de borrarle la amarilla al argentino nacionalizado chileno, por lo que podrá ser parte de la convocatoria de Daniel Garnero para jugar contra de local contra Unión La Calera, por la última fecha de la Liga de Primera 2025. El encuentro está pactado para las 18.00 horas del sábado 6 de diciembre.