VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Podrá jugar la última fecha: el Tribunal de Disciplina le borra la amarilla a Fernando Zampedri en la UC

    Desde Quilín dejaron sin efecto la amonestación que había mostrado el árbitro Cristián Galaz en el duelo contra Huachipato el fin de semana.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Eduardo Fortes/Photosport EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Universidad Católica completará una temporada en la que sufrió con la irregularidad; lejos del título y eliminada tempranamente de torneos internacionales. Sin embargo, está cerca de salvar el año y asegurar un interesante premio de consuelo: asegurar el Chile 2 que instala a la institución en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Para ese objetivo, este miércoles recibió una gran noticia, ya que a su goleador Fernando Zampedri le borraron la amarilla que le habían mostrado ante Huachipato y podrá estar en la última fecha del certamen.

    Sobre la media hora del duelo ante los Acereros en el CAP, el Toro disputó un balón dividido con Maicol León. El árbitro Cristián Galaz no dudó y amonestó al goleador, lo que lo dejaba suspendido.

    Foto: Eduardo Fortes/Photosport EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Una vez finalizado el partido que resultó sin goles, en la franja anunciaron de inmediato que apelarían ante el Tribunal de Disciplina.

    “Vimos la jugada con las imágenes de la transmisión y es evidente que no hay ningún tipo de falta. Fernando no lo toca ni arriba ni abajo y él recibe una patada a la altura de la rodilla; queda bastante averiado. Esa tarjeta debería ser eliminada, porque lo deja fuera del último partido, donde está peleando por logros importantes tanto en lo colectivo como en lo individual. Vamos a ir con todos los argumentos e imágenes al Tribunal de Disciplina para demostrar que no hubo ni siquiera falta. No hay ningún elemento de discusión. Confiamos en el criterio del Tribunal”, afirmó Juan Tagle, presidente de Cruzados.

    En tanto, en su informe arbitral, Cristián Galaz justificaba su cobro contra Zampedri argumentando que fue “culpable de conducta antideportiva”.

    Se la borraron

    Este miércoles, el Tribunal de Disciplina de la ANFP finalmente tomó la decisión de borrarle la amarilla al argentino nacionalizado chileno, por lo que podrá ser parte de la convocatoria de Daniel Garnero para jugar contra de local contra Unión La Calera, por la última fecha de la Liga de Primera 2025. El encuentro está pactado para las 18.00 horas del sábado 6 de diciembre.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFernando ZampedriLa UCUniversidad Católica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nicolás Maduro confirma que conversó por teléfono de manera “cordial” con Donald Trump

    Encuentro anual de la Sofofa: Boric afirma que “este gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más”

    Squella sobre desempeño de Jara en debate con Kast: “Era un festival de la calumnia y la injuria respecto de otras personas”

    Senado aprueba ley Jacinta y proyecto vuelve a la Cámara para tercer trámite antes de convertirse en ley

    Mineduc alerta inconsistencias en sistema de admisión de estudiantes

    La nueva exigencia a los directores de AFP que propone la Superintendencia de Pensiones y que genera ruido en la industria

    Lo más leído

    1.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    2.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    3.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    4.
    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    5.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Cuándo se publican los resultados de la PAES? Las fechas clave de la Admisión 2026

    ¿Cuándo se publican los resultados de la PAES? Las fechas clave de la Admisión 2026

    Caravana Navideña Coca Cola en Concepción: revisa el recorrido actualizado

    Caravana Navideña Coca Cola en Concepción: revisa el recorrido actualizado

    Squella sobre desempeño de Jara en debate con Kast: “Era un festival de la calumnia y la injuria respecto de otras personas”
    Chile

    Squella sobre desempeño de Jara en debate con Kast: “Era un festival de la calumnia y la injuria respecto de otras personas”

    Senado aprueba ley Jacinta y proyecto vuelve a la Cámara para tercer trámite antes de convertirse en ley

    Mineduc alerta inconsistencias en sistema de admisión de estudiantes

    Encuentro anual de la Sofofa: Boric afirma que “este gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más”
    Negocios

    Encuentro anual de la Sofofa: Boric afirma que “este gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más”

    La nueva exigencia a los directores de AFP que propone la Superintendencia de Pensiones y que genera ruido en la industria

    Encuentro anual: presidenta de Sofofa pide que “este nuevo ciclo político sea un punto de inflexión” y llama al “optimismo”

    Alerta epidemiológica en Chile: qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas
    Tendencias

    Alerta epidemiológica en Chile: qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Podrá jugar la última fecha: el Tribunal de Disciplina le borra la amarilla a Fernando Zampedri en la UC
    El Deportivo

    Podrá jugar la última fecha: el Tribunal de Disciplina le borra la amarilla a Fernando Zampedri en la UC

    Todo se definirá en Calama: Cobreloa se lleva un punto de Concepción en la primera final de la liguilla del Ascenso

    “No podemos instalar en Chile el Chiquitapismo”: la dura crítica del Sifup a las programaciones de la ANFP

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Cuerpos Vol.1: escucha el nuevo disco de Babasónicos
    Cultura y entretención

    Cuerpos Vol.1: escucha el nuevo disco de Babasónicos

    Estudiantes del SLEP Maule Costa mostrarán su talento en el encuentro de bandas escolares “Música es Compartir”

    Con Sharon Stone y Rosalía: la tercera temporada de Euphoria adelanta su estreno

    Nicolás Maduro confirma que conversó por teléfono de manera “cordial” con Donald Trump
    Mundo

    Nicolás Maduro confirma que conversó por teléfono de manera “cordial” con Donald Trump

    Ataques contra candidatos empañan inicio de campaña electoral y reavivan los temores sobre la violencia política en Perú

    Familia colombiana presenta primera denuncia ante la CIDH por ataques de EE.UU. en el Caribe

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia
    Paula

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”