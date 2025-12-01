La UC apelará en el tribunal: la justificación del árbitro Cristián Galaz a la polémica amarilla a Fernando Zampedri

Este lunes salió a la luz el informe del árbitro Cristián Galaz, quien amonestó a Fernando Zampedri tras una polémica jugada. De forma escueta, explicó las razones que lo llevaron a sacarle la tarjeta amarilla, que lo estaría dejando fuera de la última fecha del torneo.

Universidad Católica se fue de Talcahuano tras igualar 0-0 ante Huachipato con un punto que mantiene sus opciones de asegurar el Chile 2 para la Copa Libertadores 2026. Desde la dirigencia cruzada consideran que la sanción de Galaz fue abiertamente errónea y anticipan que acudirán al Tribunal de Disciplina para intentar revertirla.

“Vimos la jugada con las imágenes de la transmisión y es evidente que no hay ningún tipo de falta. Fernando no lo toca ni arriba ni abajo y él recibe una patada a la altura de la rodilla; queda bastante averiado. Esa tarjeta debería ser eliminada, porque lo deja fuera del último partido, donde está peleando por logros importantes tanto en lo colectivo como en lo individual. Vamos a ir con todos los argumentos e imágenes al Tribunal de Disciplina para demostrar que no hubo ni siquiera falta. No hay ningún elemento de discusión. Confiamos en el criterio del Tribunal”, afirmó Juan Tagle, presidente de Cruzados.

La acción de la discordia

La acción que desató la molestia en la precordillera ocurrió a la media hora de juego, cuando Zampedri fue al cruce con Maicol León en una dividida. Galaz cobró infracción del ariete y le mostró la amarilla, generando una inmediata protesta de los jugadores y del cuerpo técnico. Las repeticiones dejaron abierta la controversia. El atacante argentino acusaba recibir el impacto antes de cometerlo, mientras en la banca cruzada también reclamaron por una segunda amonestación que el juez no mostró a Jimmy Martínez.

En su informe, Galaz acusa a Zampedri de “ser culpable de conducta antideportiva” para explicar la amonestación. De este modo, la opción que le queda a la UC es apelar en el Tribunal de Disciplina, que sesiona este martes en las dependencias de la ANFP. Será la última posibilidad para borrar la cartulina amarilla del ariete y así pueda estar presente en el trascendental encuentro ante Unión La Calera.