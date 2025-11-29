BLACK SALE $990
    El Deportivo

    Punto de oro: la UC empata con Huachipato y depende de sí misma para clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores

    El cuadro estudiantil rescata una igualdad 0-0 en Talcahuano tras un encuentro cerrado. El equipo de Garnero se aferra al segundo puesto del torneo. La jornada, sin embargo, terminó con una baja sensible. Fernando Zampedri recibió amarilla por una infracción inexistente y Cruzados puede apelar para que esté ante La Calera.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Punto con costo: la UC empata sin goles en su visita a Huachipato, se mantiene en el Chile 2, pero pierde a Zampedri. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Universidad Católica rescató un punto valioso en su visita a Huachipato en el estadio CAP Acero de Talcahuano, en un partido áspero, con pocas situaciones realmente claras, pero que le permite al conjunto de Daniel Garnero sostenerse en el segundo lugar de la tabla y mantener la plaza del Chile 2 rumbo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El 0-0 dejó también una consecuencia relevante: Fernando Zampedri recibió una nueva amarilla y se perderá el próximo compromiso, en la última fecha de la Liga de Primera.

    El encuentro tuvo un desarrollo parejo, con dos equipos intensos, pero con detenciones constantes. Huachipato mostró un mejor inicio, condicionado por la búsqueda directa hacia Lionel Altamirano. En apenas cuatro minutos, los acereros ya habían generado dos remates. Primero, un intento de Gutiérrez desde fuera del área, y luego un nuevo córner que obligó a la zaga cruzada a retroceder.

    La UC respondió con un disparo desviado de Jhojan Valencia a los nueve minutos, tras una de las pocas secuencias limpias de pase del conjunto visitante. Sin embargo, el protagonismo volvió pronto al conjunto local. Altamirano conectó un cabezazo a los 24’ que pasó cerca del palo izquierdo, en una jugada que expuso la dificultad que pasaba Católica.

    A partir de la media hora, el partido se volvió aún más friccionado. En ese tramo, Zampedri recibió amarilla por una infracción sobre Maicol León. La situación fue muy protestada por el Toro, quien estimaba que fue él quien recibió la falta. La imagen evidenció que su reclamo tuvo asidero.

    Huachipato y la UC no se hicieron daño. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    El cierre del primer tiempo mostró los mejores minutos de Huachipato. En el 45’, primero Maximiliano Gutiérrez y luego Maicol León exigieron dos intervenciones consecutivas de la defensa cruzada. La UC tuvo una aproximación de Clemente Montes, pero el remate fue manoteado por el arquero.

    La segunda parte mantuvo la tendencia del inicio. Trámite dividido, escasas ocasiones profundas, pero ahora la visita más adelantada. Huachipato generó la primera llegada con un disparo de Torres que obligó al portero Vicente Bernedo a contener abajo, mientras que Católica respondió con un remate de Zampedri que dio en el poste y tuvo un tiro de esquina de Bello que golpeó el travesaño. Casi fue gol olímpico.

    Los cambios empezaron a modificar el ritmo. Garnero retiró a Gary Medel a los 66’ para dar ingreso a Alfred Canales, con el fin de sumar un volante más fresco ante el desgaste. Antes, el local había reforzado su estructura con Claudio Sepúlveda.

    La UC tuvo su ocasión más clara en el minuto 70. Montes envió un centro que encontró a Zampedri, quien intentó una chilena. El ariete logró impactar, pero Odriozola estuvo atento para contener a ras de piso.

    Con el reloj avanzando, el duelo se recargó de interrupciones, lo que impidió que alguno de los dos equipos pudiera sostener un dominio claro. Universidad Católica intentó aprovechar la amplitud de Montes y Bello. Del otro lado, Huachipato dependió más de jugadas individuales o balones detenidos, sin demasiada elaboración.

    El tramo final del encuentro evidenció el desgaste físico. El partido se volvió más predecible, con ambos equipos priorizando no cometer errores antes que arriesgar. Solo a los 87’, una ocasión doble hizo poner de pie a los fanáticos acereros. Un derechazo desde afuera del área que dio en el vertical generó temor en la UC. Finalmente, tras seis minutos de adición, el árbitro Cristián Galaz marcó el cierre sin movimientos en el marcador.

    Para Universidad Católica, el punto sirve para seguir firme en la disputa del segundo lugar. Alcanza 55 puntos y queda a la espera de lo que puedan hacer O’Higgins, que juega este domingo ante Unión Española, y la U, que recibe a Coquimbo Unido el martes. Un triunfo azul los dejaría a una unidad de la UC. La ausencia de Zampedri, su principal referencia ofensiva, para el encuentro final ante Unión La Calera aparecerá como un desafío importante para Garnero, quien nuevamente debe rearmar el equipo sin su goleador.

    Huachipato, por su parte, obtuvo un empate que lo mantiene en el noveno puesto. Ahora mira muy de lejos la clasificación a la Copa Sudamericana. Finalizan su participación ante Palestino, que está séptimo y tres puntos por arriba de los de Talcahuano, pero con una diferencia de gol superior. El equipo siderúrgico aun puede ir a la Libertadores mediante la final de la Copa Chile.

