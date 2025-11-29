Marcelo Bielsa incorpora a leyenda de Uruguay para tranquilizar la compleja relación con el plantel charrúa

Marcelo Bielsa atraviesa por su peor época en la selección de Uruguay. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) lo ha mantenido en el cargo pese a su complejo presente, marcado por un conflicto entre el entrenador rosarino y el plantel de la Celeste. En ese sentido, Diego Godín, leyenda charrúa y excapitán, se unió al cuerpo técnico para bajar la tensión entre ambas partes.

Según informa la prensa uruguaya, el propio entrenador argentino le habría propuesto la incorporación del exdefensor al Comité Ejecutivo de la AUF.

Fue uno de los acuerdos a los que llegaron en la intensa reunión de más de cuatro horas que mantuvieron Bielsa y el ente rector del fútbol uruguayo. El rosarino fue respaldado: “Tenemos que ser responsables a la hora de tomar decisiones. Importa lo que dice el hincha, pero no podemos ser dirigentes que funcionen a instancia de Twitter”, indicó Eduardo Monsegui, integrante del organismo.

Diego Godín es el jugador con más presencias en la selección uruguaya.

La nueva incorporación al cuerpo técnico de Bielsa

El conflicto pareció escalar: “Hay algunos futbolistas importantes que no quieren seguir trabajando con Bielsa. Algunos de ellos no aceptan ni volver a hablar con él entrenador. La situación es complicada”, informó, por ejemplo, Minuto 1, de Carve Deportiva.

No obstante, a pesar de las dudas y críticas hacia la figura de Bielsa, el técnico fue ratificado en su cargo: “Vamos a empaparnos de todo lo que está pasando para tomar una decisión. Por todos lados están diciendo un montón de cosas, ahora vamos a averiguar. Vamos a escuchar, evaluar y decidir, nadie nos corre, ni la prensa; nadie. Estamos todos preocupados y vamos a tratar de buscar la mejor solución posible”, indicó Monsegui.

Bielsa se mantendrá como técnico de la selección de Uruguay, al menos, hasta el Mundial de 2026. Una vez finalizado el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá se realizará un nuevo análisis sobre el futuro del Loco.

Por otra parte, Godín llega para ser un ente de diálogo entre el plantel y el cuerpo técnico. Los datos abalan al otrora zaguero, sobre todo en la Celeste. Es el jugador que más veces a vestido la camiseta de la Celeste, con 161 presencias. En ese tiempo anotó ocho goles. Además, es considerado como el mejor defensa en la historia de Uruguay.