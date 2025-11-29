BLACK SALE $990
    El Deportivo

    Entrevista con Branco Ampuero: “Hoy disfruto de un buen presente, pero la palabra referente todavía me queda muy grande”

    El defensa se consolidó como una de las piezas fundamentales de la UC, que este sábado enfrenta a Huachipato, en Talcahuano. El zaguero, que termina contrato a fin de año, es uno de los principales líderes del equipo de Daniel Garnero, aunque ese rol se lo toma con cautela.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Entrevista con Branco Ampuero: "Hoy disfruto de un buen presente, pero la palabra referente todavía me queda muy grande".

    Branco Ampuero (32) ha sido uno de los pilares de la UC en los últimos años. El defensa termina contrato, pero ahora no piensa en eso: solo analizará su renovación cuando termine el campeonato.

    Usted finaliza contrato, igual que Zampedri y Medel. ¿Ha avanzado en su renovación?

    Creo que lo más sano es conversar una vez que termine el torneo. El foco tiene que estar sobre estos dos partidos que nos quedan, así que la renovación, por el momento, puede esperar.

    Lleva tres temporadas muy regulares. Dejó atrás las lesiones que marcaron su primera etapa en la UC. ¿Hubo una preparación especial?

    Es mucho trabajo. Estoy con un preparador físico aparte. Este es mi tercer año con él, dos veces a la semana. Me ha ayudado un montón. También tengo un psicólogo deportivo y, por supuesto, me apoya mi familia.

    Ampuero ha sido uno de los pilares de la UC de Garnero. Pablo Vásquez R.

    Usted ha hablado de que los futbolistas enfrentan una presión psicológica que muchas veces se oculta. ¿Cómo lo trabaja?

    Lo pienso en relación a que debemos expresarnos más libremente, en virtud del acierto y del error y, sobre todo, con lo que son ahora las redes sociales. Quizás no tanto a nosotros, que ya somos más grandes, sobre 30 años, pero a las generaciones más chicas, que nacieron con esto del Instagram, de Twitter, de Facebook, se les hace mucho más difícil llevar la carrera. No es fácil. El futbolista siempre dice que tiene un caparazón, que no le entran balas, que está siempre bien y que los comentarios no lo afectan. Pero todos somos seres humanos y a todos nos afectan los comentarios malos. En las redes sociales están muy a la vista y el futbolista, quiera o no, absorbe eso. Lo más sano es poder tratarlo y conversarlo con gente especializada.

    ¿Es un referente del plantel de la UC? ¿Se siente así?

    No sé cómo me ven los chicos. Tendrían que preguntarles a ellos. Hoy estoy disfrutando de un buen presente, pero la palabra referente creo que todavía me queda muy grande. Lo más gratificante es que este es el tercer año donde juego el 90% de los partidos. Me da un plus importante. A nivel de club no hemos tenido buenos torneos. Este semestre ha sido la excepción y estamos a las puertas de poder entrar a la Copa Libertadores, pero todavía quedan seis puntos en disputa.

    Pero ha sido capitán, es de los más elogiados por los fanáticos...

    Sí. He tenido cierta responsabilidad en cuanto a portar la jineta. Nuestro capitán es Fernando y se lo ha ganado con creces. Después está Gary, que ha sido un pilar en el fútbol chileno en general, formado en el club. Me gusta la idea de que la jineta la porte siempre un formado en el club. En eso no me pierdo.

    Ampuero posa para El Deportivo. Pablo Vásquez R.

    ¿Qué opina del trabajo de Daniel Garnero? Hoy están a un paso de conseguir el Chile 2 para la Copa Libertadores, algo impensado hace cuatro meses.

    Vino a descomprimir un camarín que no podía consolidarse con resultados. Lo que más rescato del profe es la confianza que depositó en nosotros. También la simpleza con lo que trabaja en la semana. Nos da los aspectos justos para poder rendir de la mejor manera. Ha tocado una tecla clave y el jugador lo ha entendido así.

    ¿Es una presión jugar la Copa Libertadores el próximo año?

    Ya he tenido la posibilidad de jugar la Libertadores con el club. Es lo que necesita Universidad Católica y lo que necesitan los hinchas. Más allá de quienes continúen en el equipo, nosotros nos enfocamos en dejar al club en la Copa Libertadores.

    ¿Valió la pena la espera por el Claro Arena? Fueron años complejos para la UC en el ámbito deportivo.

    Por supuesto. El Claro Arena nos ha entregado un plus muy importante. El porcentaje de partidos ganados que tenía Universidad Católica en su casa antes del cierre del estadio era un número muy alto y ahora lo hemos podido sostener así. Estamos muy felices de volver a nuestra casa. En los partidos los hinchas han hecho sentir la localía.

    ¿Qué reflexión hace sobre su carrera? Partió en Puerto Montt, se consolidó en Antofagasta...

    Difícil. Ha sido complicado. Me fui de un equipo de tercera como Puerto Montt, que es mi casa, mi club formador, a un equipo de primera, que es Deportes Antofagasta, con 19 años. Fue muy duro. Pasé a compartir con jugadores adultos, que veía por televisión. Me cambié de un extremo del país al otro, pasé a vivir solo en una pensión, y pude hacerme un nombre, ganarme una camiseta. Creo que esos años fueron los más complicados, pero a la vez los de mayor aprendizaje. Lo que me permite hoy día posicionarme en un club tan grande como Universidad Católica son esos momentos.

