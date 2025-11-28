BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Los clubes le quiebran la mano a la ANFP por el Fútbol Joven: el millonario sistema de torneos para la temporada 2026

    Una reunión de presidentes resolvió la modalidad que se adoptará en el próximo calendario. Habrá modificaciones en relación al actual. También se resolvió el financiamiento.

    Por 
    Matías Parker
     
    Christian González
    Universidad de Concepción y Unión Española, en un duelo por el Fútbol Joven. (Foto: Comunicaciones ANFP)

    Los clubes le rompen la mano a la ANFP. Los presidentes de las instituciones que componen el fútbol chileno terminaron por imponer su postura respecto del sistema de torneos que regirá al Fútbol Joven en la temporada 2026 y optaron por una fórmula distinta a la que había planteado el directorio que preside Pablo Milad, que buscaba abaratar costos en los certámenes del área formativa.

    La votación debe ser ratificada, ahora, en el Consejo de Presidentes de Clubes que se realizará el 11 y 12 de diciembre, la instancia oficial para este tipo de resoluciones. Sin embargo, se estima que la tendencia debería ratificarse.

    Los clubes le quiebran la mano a la ANFP por el Fútbol Joven: definen el sistema de torneos para la temporada 2026

    La mayoría de los clubes estuvo por una vía que privilegia la competitividad. Se trata de tener dos campeonatos de Primera División nacional y una Segunda División regional dividida en tres grupos, lo que permitirá que durante todo el año haya objetivos por los que bregar. Teóricamente, sus impulsores conciben que una mayor intensidad deportiva favorece el crecimiento de los deportistas en el camino a transformarse en profesionales y, consecuentemente, eleva el nivel de las selecciones menores.

    Audax Italiano, Colo Colo, Iquique, Limache, Everton, Huachipato, O’Higgins, Palestino, Universidad Católica, Universidad de Chile, Cobreloa, Santiago Wanderers y Universidad de Concepción respaldaron la moción.

    "En cuanto a votos, a declaración de intenciones, lleva la delantera volver a tener un torneo nacional y no por mantener un torneo al estilo de este año, que se dividió entre regional y nacional. Entonces, hipotéticamente, si llega al Consejo en las próximas semanas con las mismas opciones, muy probablemente se decida por mayoría por el campeonato nacional en dos ruedas. La idea es competir con todos los clubes en las divisiones que corresponda. Es lo que le da nivel a la competencia. El año pasado era crítico, de transición", explica un timonel de un club de Primera División.

    Un duelo entre la UC y Unión Española por el Fútbol Joven (Foto: Comunicaciones ANFP)

    El calendario dependerá de la incorporación de los equipos de Segunda División, que son subvencionados, pero que aún así han incumplido obligaciones. Sin embargo, una definición es superar las 40 semanas de competencia. Jugar más es una definición corporativa que toca al profesionalismo y que se extiende a las divisiones menores. “En el caso del Fútbol Joven no hay muchos argumentos que impidan jugar casi todo el año”, explica otro presidente.

    A nivel de costos, se estima que el sistema cuesta cerca de $ 3.900 millones, $ 260 millones más que este año. El financiamiento se repartirá en partes iguales con la ANFP. En los clubes hay mucha molestia porque, hasta ahora, no hay gestiones en materia publicitaria que contribuyan a amortizar los costos.

    Una fórmula que no convencía

    Hace dos semanas, los clubes ya habían rechazado la propuesta inicial de la ANFP. El ente rector del fútbol chileno había puesto en manos de los clubes un sistema de torneos que replicaba al que rigió en la actual temporada. A cargo de exponerlo estuvo Felipe Quinteros, el coordinador del área, quien, en la práctica, se transformó en el depositario de la molestia de las entidades, precisamente por la falta de innovación en la tarea. Además del formato, los timoneles de los clubes reprocharon que no hubiera gestión alguna en materia de potenciales auspiciadores, un elemento vital, si se considera que tanto los clubes como la ANFP aspiraban a reducir la inversión que deben realizar para sostener los certámenes formativos.

    El formato actual contempla una suerte de Copa de la Liga (la Copa Futuro) como certamen de Apertura y una liga separada en divisiones para la segunda mitad del año entre las categorías Sub 15 y Sub 20. En la Sub 14 y Sub 13 se optó por una división única, dividida en cuatro grupos por zona geográfica.

    Esa opción, que resultaba la menos onerosa, convencía a Antofagasta, Curicó, Magallanes, Ñublense, Recoleta, Santa Cruz, Santiago Morning, San Marcos de Arica, San Luis y Temuco.

    Más sobre:Fútbol JovenANFPPablo MiladFútbol NacionalLa Tercera PM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Segunda suspensión del día: Metro cierra nueve estaciones en Línea 4

    A raíz de nuevo ataque a docentes en el IN: Cataldo plantea que el Mineduc “no tiene competencias legales” para afrontar delitos

    Bachelet a la ONU: los acercamientos de la Cancillería con la oposición y la molestia en la derecha por su gesto a Jara

    Riesgo de fuga de parlamentarios a otros partidos pone presión al Congreso para apurar reforma antidíscolos

    Sondeo Descifra: 90% está de acuerdo con proyecto que busca prohibir celulares en sala de clases

    En la casa de Juan Sutil: el reencuentro de camaradería de Evelyn Matthei con su equipo de campaña

    Lo más leído

    1.
    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    2.
    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    3.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    4.
    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    5.
    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré
    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Servicios

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    Rating del jueves 27 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 27 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Segunda suspensión del día: Metro cierra nueve estaciones en Línea 4
    Chile

    Segunda suspensión del día: Metro cierra nueve estaciones en Línea 4

    A raíz de nuevo ataque a docentes en el IN: Cataldo plantea que el Mineduc “no tiene competencias legales” para afrontar delitos

    Bachelet a la ONU: los acercamientos de la Cancillería con la oposición y la molestia en la derecha por su gesto a Jara

    José Luis Daza: “El señor Quiroz es el indicado para liderar el programa y el equipo económico” de Kast
    Negocios

    José Luis Daza: “El señor Quiroz es el indicado para liderar el programa y el equipo económico” de Kast

    Clínica Las Condes firma convenio con la Universidad Andrés Bello por 20 años a cambio de US$36 millones

    El protocolo que suscribió el gobierno y Transelec para ajustar las tarifas eléctricas

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña
    Tendencias

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    128 muertos en Hong Kong: todo lo que se sabe sobre el devastador incendio en un complejo residencial

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El duelo entre la U y Coquimbo Unido sufre un nuevo cambio de programación
    El Deportivo

    El duelo entre la U y Coquimbo Unido sufre un nuevo cambio de programación

    Los clubes le quiebran la mano a la ANFP por el Fútbol Joven: el millonario sistema de torneos para la temporada 2026

    El elogio definitivo de Matías Almeyda a Alexis Sánchez

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    En esos días de los 90: cómo Illapu ha vuelto a mirar las canciones de su década más exitosa
    Cultura y entretención

    En esos días de los 90: cómo Illapu ha vuelto a mirar las canciones de su década más exitosa

    Índice de Desempleo: los históricos pioneros del punk chileno estrenan su primer disco

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    A más de tres años de masacre en Bucha, residentes rechazan plan de paz de Trump para Ucrania
    Mundo

    A más de tres años de masacre en Bucha, residentes rechazan plan de paz de Trump para Ucrania

    Dimite el jefe de la oficina presidencial de Ucrania tras una investigación por corrupción

    Rusia declara como “indeseable” a la organización no gubernamental Human Rights Watch

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida