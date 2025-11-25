BLACK SALE $990
    Branco Ampuero pone en duda su futuro en la UC a un mes de su término de contrato: “Hay un montón de matices”

    El zaguero, uno de los pilares de la defensa de Daniel Garnero, términa su vínculo con el club precordillerano el 31 de diciembre.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Branco Ampuero pone en duda su futuro en la UC a un mes de su término de contrato: “Hay un montón de matices”. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

    En la UC se enfocan en conseguir el cupo del Chile 2 a la Copa Libertadores. Esa es la meta grupal. Y así volvió a remarcarlo Branco Ampuero. “Depende absolutamente de nosotros. Si bien estos últimos años hemos clasificado a copas, no hemos podido cerrar la llave para meternos en fase de grupos, entonces por supuesto que estar en estas situaciones es muy agradable para nosotros”, señaló el defensor. El equipo de Daniel Garnero visita a Huachipato este sábado, a las 12 horas.

    “Estamos disfrutando más allá de las dos fechas o del lugar que estamos en la tabla. La mayor satisfacción que podemos tener es que este segundo semestre ha sido muy bueno para nosotros en lo grupal, en el juego, en volver al Claro Arena. La verdad es que ha sido muy beneficioso y es lo que nos permite estar hoy día luchando por un Chile 2″, añadió.

    Aun así, en el plantel no se confían por estar en el segundo lugar. “Matemáticamente nosotros tenemos la primera opción, pero hay partidos por jugar todavía. Nos enfocamos solamente en el sábado al mediodía. Va a ser un rival difícil, una cancha que me ha tocado ver los partidos y está en muy buen estado. Esperemos que vaya mucha gente ese día y podamos cerrar un triunfo allá”, indicó.

    Ampuero en el Clásico Universitario. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Su futuro

    Ampuero es uno de los futbolistas que finaliza contrato en Universidad Católica. Sin embargo, prefiere no anticipar negociaciones. “Lo más sano es que una vez que termine el torneo, nos sentemos a conversar y veamos qué quiere el club y qué quiero yo”, comentó.

    “Aventurarse ahora a dar una explicación más grande no tiene sentido. Mi contrato termina el 31 de diciembre, quedan dos partidos. Seguramente después de enfrentar a Unión La Calera, independiente de los resultados, nos vamos a sentar a conversar y veremos qué es lo mejor para ambas partes”, complementó.

    De todas formas, el zaguero valoró la continuidad de minutaje que ha logrado en la UC. “De los últimos tres torneos que he disputado, debo estar bordeando el 90% de los partidos jugados. Eso para un futbolista siempre es importante, tener continuidad. Con respecto a mi rendimiento, yo soy súper crítico en ese sentido”, afirmó.

    Finalmente, el ex Deportes Antofagasta habló sobre los diversos elementos que se ponen sobre la mesa a la hora de negociar su continuidad. “Siempre busco ser un jugador confiable, tanto para el cuerpo técnico de turno como para mis compañeros. Creo que para un defensor central tiene que ser su primera cualidad y mantenerse en un nivel acorde al rendimiento. Hay un montón de matices, pero lo más relevante para mí es que he tenido un año bueno, un año sano físicamente y eso me deja muy contento”, sentenció.

