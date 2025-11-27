BLACK SALE $990
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El técnico, quien dirigió al Rey en Colo Colo y en la Selección, plantea una alerta respecto de las palabras que pronunció el volante después de la victoria alba sobre Unión La Calera.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Bichi Borghi reaccionó a dichos de Arturo Vidal.

    Arturo Vidal ingresó en los 65′ de la victoria de Colo Colo sobre Unión La Calera. El Rey reemplazó a Tomás Alarcón y alternó errores y aciertos en el tiempo en que estuvo en el campo de juego. Antes, como de costumbre, siguió atentamente el encuentro y repartió instrucciones a sus compañeros, que realizaron un primer tiempo convincente y decayeron en la segunda mitad. Igualmente, les alcanzó para conseguir un claro 4-1, que mantiene las ilusiones de alcanzar un cupo en la próxima Copa Sudamericana.

    Después, el exvolante del Barcelona, el Inter de Milán y la Juventus dejó claro que su tardía aparición no responde a un problema de nivel. "Vengo de una lesión. No es que fui suplente porque haya alguien mejor que yo”, estableció. “Físicamente había mejores que yo, porque hace cuatro semanas que no juego, solo he entrenado. Entonces igual es difícil meterse. Falta tan poco para que termine el campeonato, así que lo tomo con tranquilidad”, complementó.

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    La declaración no pasó inadvertida. Especialmente duro fue Claudio Borghi. El Bichi dirigió al Rey en Colo Colo y en la Selección. “Él (Vidal) puede declarar lo que crea conveniente. El tema está en que cuando decís ‘soy el mejor’ es porque la gente lo está olvidando. No deberías decirlo, la gente debería darse cuenta sola”, manifestó el ex DT de la Roja en la plataforma Picado TV Chile.

    El exmediocampista atribuyó al hincha la potestad de elegir. “¿Quién es el mejor? Ese, listo, ya está. Cuando ves comentarios y dicen ‘Vidal ya no está…‘”, puntualizó, a modo de profundizar su discrepancia con el mediocampista.

    Borghi se animó, incluso, a esbozar una teoría. “El tema está en que el entrenador toma decisiones y esas declaraciones da la impresión de que, si quieres ser mal pensado, van dirigidas al entrenador”, planteó.

    La respuesta de Ortiz

    En el Cacique también hubo reacciones. “Son opiniones. Cuando hay opiniones hay que escucharlas y respetarlas. Él tendrá su visión“, contestó, por ejemplo, Fernando Ortiz, en TNT Sports.

    ”Yo a los jugadores no les pongo título. Siempre se requiere de ellos. Si Arturo lo siente de esa manera, es su opinión. Pero nadie tiene asegurada la titularidad. Yo elijo los jugadores el día del partido. Yo no le pongo título al que inicia ni al que tiene la chance de entrar. Yo no pienso de esa manera", complementó el entrenador, en tono relativamente conciliador.

